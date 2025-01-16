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Красилов Дмитрий



16.01.2025 Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок 1
28.11.2024 «Герофарм» оптимизирует производство лекарств с помощью математического двойника 1
11.06.2024 LAMACON помогла «Сибагро» оптимизировать производство и дистрибуцию с помощью математического двойника 1
10.08.2023 Lamacon разработала для ГК «Благо» оптимизационную модель цепи поставок, учитывающую финансовые инструменты 1
15.05.2023 Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника 1
19.10.2022 Команда по планированию цепочек поставок «Корус консалтинг» запускает собственный бренд 2
03.10.2022 Bonduelle оптимизировала поставки в России и СНГ при поддержке «КОРУС консалтинг» 1
16.06.2022 «Пятёрочка» внедрила новую модель тактического планирования цепочек поставок при поддержке ГК «Корус консалтинг» 1
19.01.2022 Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника 1
11.08.2021 «Корус консалтинг» оптимизировала цепочку поставок для российского подразделения Mars Petcare 1
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» 1
31.05.2021 Клиенты «Корус Консалтинг» повысят эффективность цепей поставок с помощью Novo Forecast Enterprise 1
15.04.2021 «Деметра-Холдинг» внедрил цифровую платформу для развития сети собственных элеваторов 1
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 1
01.11.2019 ГК «Корус консалтинг» завершила моделирование цепочки поставок для «Беру» 1
08.08.2017 «Корус Консалтинг» будет внедрять в России решения LLamasoft 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Красилов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1216 12
LLamasoft 9 5
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 3
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 1
Петелинка 4 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Деметра-Холдинг - Мирогрупп ресурсы 7 1
Русагро масло 3 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Освещение - яркость источника света 677 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
LLamasoft Supply Chain Guru 7 5
LLamasoft Data Guru 3 3
Яндекс.Маркет 937 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 1
Семенов Александр 144 2
Ярошевский Павел 4 1
Сергейчук Виталий 10 1
Синицын Павел 3 1
Дей Марья 9 1
Голубев Александр 18 1
Шацкий Игорь 2 1
Субботин Евгений 1 1
Фабер Елена 3 1
Архипов Кирилл 1 1
Савкина Юлия 2 1
Руденко Юрий 2 1
Волошин Константин 14 1
Михейчикова Марина 2 1
Гуренко Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Образование в России 2190 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Аренда 2416 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
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Экзамены 428 1
Зоология - наука о животных 2603 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Экономический эффект 1067 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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