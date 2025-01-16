Красилов Дмитрий
Красилов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|LLamasoft Supply Chain Guru 7 5
|LLamasoft Data Guru 3 3
|Яндекс.Маркет 937 2
|Microsoft Windows 2000 8661 2
|Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
|Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 1
|Семенов Александр 144 2
|Ярошевский Павел 4 1
|Сергейчук Виталий 10 1
|Синицын Павел 3 1
|Дей Марья 9 1
|Голубев Александр 18 1
|Шацкий Игорь 2 1
|Субботин Евгений 1 1
|Фабер Елена 3 1
|Архипов Кирилл 1 1
|Савкина Юлия 2 1
|Руденко Юрий 2 1
|Волошин Константин 14 1
|Михейчикова Марина 2 1
|Гуренко Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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