Bonduelle оптимизировала поставки в России и СНГ при поддержке «КОРУС консалтинг»

Группа «КОРУС консалтинг» построила для Bonduelle цифровую модель оптимальной цепи поставок замороженной продукции и консервации от производства до реализации. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС консалтинг». С ее помощью Bonduelle определила потенциал сокращения удельных логистических затрат к 2024 г.до 16% за счет имплементации стратегических решений. Также результаты расчетов показали возможность экономии в текущих цепях поставок на 10%.

Bonduelle обладает большими мощностями в России: три завода на Кубани и в Белгородской области, склады, сельскохозяйственные угодья. Чтобы повысить эффективность логистических цепочек – от производства до реализации, – производитель решил сократить объем товарных запасов и затраты на отгрузку клиентам, а также найти оптимальное соотношение собственных складов и мощностей 3PL-операторов. Для достижения этих задач Bonduelle выбрал инструмент математического моделирования цепи поставок и сценарный анализ. Партнером по проекту стала команда Supply Chain Planning «КОРУС консалтинг».

Консультанты собрали данные о логистических процессах Bonduelle, построили математические двойники и откалибровали их. Совместно с производителем они проанализировали сценарии развития цепей поставок и логистической инфраструктуры.

Результатом стали сценарии оптимальной конфигурации логистических потоков на текущей и потенциальной инфраструктурах, а также рекомендации по сокращению товарных запасов и изменениям в текущей инфраструктуре к 2024 г.. Рассчитанная стратегическая модель показала потенциал сокращения удельных логистические затрат на 16%. А в рамках текущей инфраструктуры экономия в цепях поставок при соблюдении определенных условий может составить порядка 10%. Также эксперты «КОРУС консалтинг» дали рекомендации по изменению текущей инфраструктуры производителя, которые помогут Bonduelle в ближайшие три года сократить товарный запас при неизменном уровне сервиса.

«Проект потребовал больших усилий от нашей команды и больших объемов данных, – отмечает Юрий Руденко, директор по логистике компании Bonduelle. – Тем не менее мы смогли за короткое время получить ценные рекомендации для достижения не только текущих целей, но и тех, которые связаны с развитием бизнеса в ближайшие годы».

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«Кейс Bonduelle очень интересен для рынка, – комментирует Дмитрий Красилов, руководитель департамента Supply Chain Planning Группы «КОРУС консалтинг». –Он показал, что даже узкоспециализированные компании, которые сильно зависят, например, от времени сбора урожая, могут находить ощутимый потенциал экономии в цепи поставок. Мы рады, что вместе увидели возможности для сокращения затрат на цепочку поставок, и надеемся на продолжение сотрудничества, чтобы покупатели и впредь получали свежую продукцию Bonduelle по минимальной цене».

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Группа компаний «КОРУС консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г.. Сегодня в офисах «КОРУС консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более тысячи сотрудников.