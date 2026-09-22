Больше не модно. Samsung готовится прекратить выпуск ТВ с квантовыми точками
Samsung может на 80% сократить объемы выпуска ТВ с квантовыми точками – QLED. Когда-то она преподносила эту технологию как прорывную в вопросе улучшения качества картинки и продавала ТВ с ней намного дороже обычных. Теперь же она делает ставку на Mini LED – эта технология тоже нужна для повышения качества картинки, но работает она иначе, нежели QLED.
Samsung попрощается с QLED
Компания Samsung может существенно сократить объемы выпуска телевизоров с экранами на квантовых точках (QLED), пишет портал Gizchina со ссылкой на южнокорейское издание ETNews. Изменения ожидаются до конца 2026 г. – масштабы производства телевизоров с QLED могут сократиться примерно на 80% от нынешнего количества.
По итогу это может привести к тому, что суммарно за весь 2026 г. Samsung выпустит лишь 2-3 млн телевизоров на квантовых точках. Для сравнения, в 2025 г. было собрано 10 млн таких ТВ.
Квантовые точки – это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах. Samsung стала первой компанией, которая вывела эту технологию на рынок.
Долгие годы телевизоры на квантовых точках стоили ощутимо дороже их аналогов без QLED, но в начале 2025 г., как сообщал CNews, эта технология, наконец, добралась и до бюджетных по современным меркам моделей.
Первые звоночки
Samsung к моменту выхода материала не подтверждала информацию о сокращении производства телевизоров с QLED. Однако есть очевидные признаки того, что эта технология компанию интересует существенно меньше.
В частности, Samsung убрала модели с квантовыми точками из некоторых линеек смарт-ТВ начального уровня. В то же время премиальные линейки без квантовых точек пока не останутся.
Специально для них Samsung создала улучшенную версию технологии квантовых точек под названием Neo QLED. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться – как пишет Gizchina, в 2027 г. Samsung может сильно сократить производство Neo QLED и полностью прекратить выпуск этих телевизоров в 2028 г.
Замена найдена
Полностью отказываться от технологий улучшения изображения в своих ТВ Samsung не планирует – она уже придумала, заменит квантовые точки. Вместо QLED во все большем количестве телевизоров корейского бренда будет появляться технология Mini LED.
Технология Mini LED – это, по сути, дополнительный массив в составе экрана, состоящий из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой.
К слову, упомянутая технология Neo QLED – это гибрид из квантовых точек и Mini LED.
Кто виноват
Компания Samsung на протяжении последних нескольких лет переходит на технологию Mini LED. Последнее сокращение производства QLED – еще один шаг в этом направлении.
Одной из причин таких изменений может быть растущее ценовое давление со стороны китайских брендов, включая Hisense и TCL. Эти компании продают более дешевые телевизоры с квантовыми точками, используя при этом меньше материала с квантовыми точками
Samsung также работает над другими технологиями производства дисплеев для своих премиальных моделей. К ним относятся Micro RGB и OLED.
Китай давит на Samsung не только при помощи цены. Например, в начале сентября 2026 г. TCL подала иск против Samsung за ложную рекламу ТВ с экраном Mini LED. Она утверждает, что Mini LED в них нет и в помине – используется обычный ЖК-экран. TCL считает, что проблема касается линейки телевизоров Samsung M – многие из них продаются в России.
Отметим также, что обе компании, Samsung и TCL, весной 2025 г. оказались в центре грандиозного скандала, связанного с QLED. Как сообщал CNews, В ряде телевизоров Samsung и TCL нет квантовых точек, хотя они были заявлены. Вместо них компании используют фосфор, который стоит дешевле, но по функциональности мало уступает квантовым точкам. При этом надпись QLED на упаковках и в характеристиках этих ТВ присутствует.