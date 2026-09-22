Больше не модно. Samsung готовится прекратить выпуск ТВ с квантовыми точками

Samsung может на 80% сократить объемы выпуска ТВ с квантовыми точками – QLED. Когда-то она преподносила эту технологию как прорывную в вопросе улучшения качества картинки и продавала ТВ с ней намного дороже обычных. Теперь же она делает ставку на Mini LED – эта технология тоже нужна для повышения качества картинки, но работает она иначе, нежели QLED.

Samsung попрощается с QLED

Компания Samsung может существенно сократить объемы выпуска телевизоров с экранами на квантовых точках (QLED), пишет портал Gizchina со ссылкой на южнокорейское издание ETNews. Изменения ожидаются до конца 2026 г. – масштабы производства телевизоров с QLED могут сократиться примерно на 80% от нынешнего количества.

По итогу это может привести к тому, что суммарно за весь 2026 г. Samsung выпустит лишь 2-3 млн телевизоров на квантовых точках. Для сравнения, в 2025 г. было собрано 10 млн таких ТВ.

Квантовые точки – это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах. Samsung стала первой компанией, которая вывела эту технологию на рынок.

Samsung Квантовые точки Samsung надоели

Долгие годы телевизоры на квантовых точках стоили ощутимо дороже их аналогов без QLED, но в начале 2025 г., как сообщал CNews, эта технология, наконец, добралась и до бюджетных по современным меркам моделей.

Первые звоночки

Samsung к моменту выхода материала не подтверждала информацию о сокращении производства телевизоров с QLED. Однако есть очевидные признаки того, что эта технология компанию интересует существенно меньше.

В частности, Samsung убрала модели с квантовыми точками из некоторых линеек смарт-ТВ начального уровня. В то же время премиальные линейки без квантовых точек пока не останутся.

Специально для них Samsung создала улучшенную версию технологии квантовых точек под названием Neo QLED. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться – как пишет Gizchina, в 2027 г. Samsung может сильно сократить производство Neo QLED и полностью прекратить выпуск этих телевизоров в 2028 г.

Замена найдена

Полностью отказываться от технологий улучшения изображения в своих ТВ Samsung не планирует – она уже придумала, заменит квантовые точки. Вместо QLED во все большем количестве телевизоров корейского бренда будет появляться технология Mini LED.

Технология Mini LED – это, по сути, дополнительный массив в составе экрана, состоящий из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой.

К слову, упомянутая технология Neo QLED – это гибрид из квантовых точек и Mini LED.

Кто виноват

Компания Samsung на протяжении последних нескольких лет переходит на технологию Mini LED. Последнее сокращение производства QLED – еще один шаг в этом направлении.

Одной из причин таких изменений может быть растущее ценовое давление со стороны китайских брендов, включая Hisense и TCL. Эти компании продают более дешевые телевизоры с квантовыми точками, используя при этом меньше материала с квантовыми точками

Samsung также работает над другими технологиями производства дисплеев для своих премиальных моделей. К ним относятся Micro RGB и OLED.

Китай давит на Samsung не только при помощи цены. Например, в начале сентября 2026 г. TCL подала иск против Samsung за ложную рекламу ТВ с экраном Mini LED. Она утверждает, что Mini LED в них нет и в помине – используется обычный ЖК-экран. TCL считает, что проблема касается линейки телевизоров Samsung M – многие из них продаются в России.

Отметим также, что обе компании, Samsung и TCL, весной 2025 г. оказались в центре грандиозного скандала, связанного с QLED. Как сообщал CNews, В ряде телевизоров Samsung и TCL нет квантовых точек, хотя они были заявлены. Вместо них компании используют фосфор, который стоит дешевле, но по функциональности мало уступает квантовым точкам. При этом надпись QLED на упаковках и в характеристиках этих ТВ присутствует.