Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx автоматизировал доходный документооборот с помощью «Корус Консалтинг» Компания Linx совместно с ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с доходными документами на платформе ELMA365. Р

K-Team HRM от «Корус Консалтинг» пополнила продуктовый портфель ИТ-компании Uplab ции до обучения, оценки и формирования лояльности сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Сегодня компании стремятся уйти от затяжных многолетних кастомизаций к

«Корус Консалтинг» обновил KONCRIT | WMS, упростив складские операции за счет новой логики интерфейса упрощает работу специалистов по приемке, хранению и отгрузке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Вместо отдельных таблиц в обновленной версии платформы представлен еди

Исследование «Корус Консалтинг»: у 43% компаний ERP внедрена не полностью или требует оптимизации ие ИТ-архитектуры и переход на современные платформы в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». ГК «Корус Консалтинг» провела исследование «ERP сегодня: приори

«Корус Консалтинг» перевел российское общество «Знание» на HRM-платформу K-Team ход с корпоративного портала, реализованного на «Битрикс24», на современную HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Компания автоматизирует бизнес-процессы, чтобы создать единый цифровой

Исследование K-Team (ГК «КОРУС Консалтинг»): HR-приоритеты российских компаний в 2026 году нческие ограничения. Об этом CNews сообщили представители «КОРУС Консалтинг». Команда K-Team HRM от ГК «КОРУС Консалтинг» проанализировала ключевые HR-приоритеты российских компаний в 2026 г. В

«Корус Консалтинг» разработал систему управления подбором и переводом персонала на базе K-Team HRM для FM Logistic еская компания FM Logistic продолжает развитие корпоративного портала на базе решения K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг». Недавно команда завершила проект по цифровизации найма и внутренних пе

«Корус Консалтинг» автоматизирует склад компании «Л.Арго» и оптимизирует учет маркированных детских товаров Стартовал проект ГК «Корус Консалтинг» по цифровой модернизации складской логистики компании «Л.Арго» — дистри

КОРУС Консалтинг и Knowledge Space совместно представили новое ИТ-решение для бюджетирования В декабре 2025 года эксперты по финансовому планированию и бюджетированию ГК «КОРУС Консалтинг» провели вебинар на тему «Бюджетирование на Knowledge Space: миф или реа

ГК «Содружество» модернизировала цифровые инструменты закупок при поддержке «Корус Консалтинг» ы с контрагентами и сделать работу с данными более безопасной. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Группа компаний «Содружество» — переработчик масличных культур в Росси

K-Team HRM от «Корус Консалтинг» расширила экосистему HR-Tech решений для управления персоналом интегратора ARTW тформы, которая закроет эти потребности», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».

«Корус Консалтинг» добавил на B2B-портал «Центра снабжения ДВ» калькулятор объема продукции и несколько способов авторизации орять ключевые бизнес-процессы и повышать лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». ООО «Центр снабжения ДВ» – официальный представитель по реализации про

Исследование «Корус Консалтинг» и ЛЭИ: 70% компаний недовольны используемыми методами развития кадрового резерва и основанным на интуиции, а не на данных. 73% HR-специалистов говорят о важности резерва, однако полностью довольны системой его формирования лишь 6% организаций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Такую тенденцию показал опрос K-Team HRM (ГК «Корус Консалтинг») и «Лаборатории эмоционального интеллекта» (ЛЭИ), проведенный осенью 2025 г. среди более 100 HR-рук

Платформа «Бустрейд» от «Корус Консалтинг» включена в реестр российского ПО Комплексная e-commerce платформа «Бустрейд» для автоматизации продаж, закупок и сервиса от ГК «Корус Консалтинг» вошла в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры Рос

«Корус Консалтинг» и Dogma за 54 дня создали HR-экосистему для 3000 сотрудников рме «Битрикс24» с использованием готового продукта K-Team HRM. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Dogma – федеральный девелопер с более чем 13-летним опытом, реализующи

«Корус Консалтинг» за два месяца подготовил российское подразделение Olympus к обязательной маркировке антисептических средств ия исполнила требования законодательства в установленный срок. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». «Олимпас Москва» поставляет медицинское оборудование международной ком

«Корус Консалтинг» и Progressive Media объединяют усилия для развития отечественного рынка HR-Tech с помощью K-Team HRM ников, HR-специалистов и руководителей отечественных компаний. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Progressive Media – международный digital-интегратор, реализующий комп

«Корус Консалтинг» и «СофтБаланс» будут совместно автоматизировать HR-процессы в российских компаниях с помощью K-Team HRM азных отраслей: от розницы и промышленности до ИТ и логистики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». ГК «СофтБаланс» – системный интегратор и разработчик программного обес

Спрос на готовые масштабируемые e-commerce-решения вырос на 10% По оценке ГК «Корус Консалтинг» за последний год спрос на готовые e-commerce решения, которые позволяют

«Корус Консалтинг» выпустил релиз платформы «Авандок» с новыми ИИ-инструментами формы». В релиз вошли две ИТ-разработки на базе генеративного искусственного интеллекта для управления корпоративной информацией, а также свыше 100 новых функций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Две инновации с искусственным интеллектом Главная инновация — функция интеллектуального нормоконтроля. Система автоматически проверяет содержание документов на соответств

«Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса ссийский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и ГК «Корус Консалтинг» заключили партнерское соглашение. Внедрением комплексных программных ре

«Корус Консалтинг» добавил в KONCRIT | YMS портал для внешних контрагентов абильный график работы складских и производственных площадках. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». KONCRIT | YMS — система управления двором, одно из бизнес-приложений л

«Корус Консалтинг» и Qsoft будут развивать рынок HR-решений с помощью K-Team HRM доступ российского бизнеса к современным HR-Tech-инструментам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг. Платформа K-Team HRM — это единая цифровая среда, которая объединяет бо

Алексей Борщов - Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди ный формат. Сильная сторона и одновременно аспект, который оказывает самое большое влияние на развитие современного документооборота — это классификация и маршрутизация с помощью ИИ. Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: Искусственный интеллект несет и новые возможности, и новые угрозы Второе умение ИИ больше востребовано в обработке исходящей и внутренней документации. Это способность опреде

«Корус Консалтинг» добавил на B2B-портал «Центра снабжения ДВ» инструменты для планирования продаж, онбординга и быстрого кредитования ов и снизить влияние человеческого фактора на бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». ООО «Центр снабжения ДВ» – официальный представитель по реализации про

«Корус Консалтинг» и разработчик Global ERP объявили о партнерстве в области внедрения российских ERP-систем ратегическом ИТ-консалтинге и интеграции корпоративных систем. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Global ERP — современная российская ERP-платформа, объединяющая бизнес

«Корус Консалтинг» обновил HRM-платформу K-Team для «Топ-Сервис» отрудники получили персональное цифровое рабочее пространство. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». «Топ-Сервис» – участник российского рынка профессионального клининга,

«Авандок.Платформа» от «Корус Консалтинг» на базе ОС «Альт» обеспечит импортонезависимую инфраструктуру для управления документооборотом и корпоративным контентом Разработчики отечественных ИТ-решений ГК «Корус Консалтинг» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость своих продуктов — no- и low-c

«Корус Консалтинг» запустил сервис техподдержки кадровых конкурсов Дочерняя компания ГК «Корус Консалтинг» MONS запускает новое направление по комплексному сопровождению кадровых

Павел Перов - Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний тории создания платформы. Павел Перов: Подразделение по автоматизации документооборота появилось в «Корус Консалтинг» еще в 2004 году. До 2017 года основным направлением его работы были проекты

«Корус Консалтинг» и «Пуск» заключили соглашение о партнерстве по внедрению K-Team HRM стали партнерами. В рамках сотрудничества «Пуск» будет внедрять HRM-платформу K-Team, разработанную ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Корус Консал

«Корус Консалтинг» интегрировал платформу «Бустрейд» с системами «1С» уемых в ритейле, оптовой торговле, производстве и дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Интеграция увеличит эффективность и скорость внедрения платформы, а та

«Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях рехода от разрозненных инструментов к единой цифровой системе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Сегодня большинство российских компаний решают задачи бизнес-планирова

«Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве бмен экспертизой и продвижение продуктов и услуг обеих сторон. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Партнерство призвано объединить опыт и компетенции компаний в области

«Корус Консалтинг» запускает новый сервис для работы с финансовыми данными нных – ETQL, разработанный с учетом 20 лет проектной практики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». ETQL – это инструмент для владельцев данных: финансовых директоров, ан

«Корус Консалтинг» и ITConstruct объявляют о стратегическом партнерстве по внедрению K-Team HRM дбора и адаптации до обучения, оценки и мотивации сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – это модульное all-in-one решение, разработанное ГК «Ко

«Корус Консалтинг» внедрил K-Team HRM для «Холдинг Аква» Команда ГК «Корус Консалтинг» внедрила и адаптировала HRM-платформу K-Team, реализованную на базе «Би

«СберТех» и «Корус Консалтинг» обеспечат работу ИТ-систем крупных компаний Российские разработчики «СберТех» и ГК «Корус Консалтинг» провели успешное тестирование совместимости своих решений — системы упр

«Корус Консалтинг» выпустил новую версию платформы «Бустрейд» с разделом «акции» и конструктором ролевых моделей покупках, а производителям — быстрее продавать остатки товара. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». Платформа «Бустрейд», разработанная командой «Корус Консалтинг», включ