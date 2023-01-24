Логистика 3PL Third Party Logistics комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 4PL LLP
|24.01.2023
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Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта
рных оказались беспилотные летательные аппараты и автомобили, электромобили, смарт-контракты, обеспечивающие прозрачность операций и автоматическое исполнение обязательств в цепочке поставок, системы управления запасами, технологии биометрической аутентификации. Топ-15 технологий транспорта и логистики по мнению бизнеса Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2022 Транспортная стратегия России Перспективы
|21.12.2022
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Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций?
ные сети продолжат выкупать маленькие, потому что у тех нет возможности инвестировать в эффективное управление запасами, в структуру управления. Сегмент товаров от небольших оптовых компаний-ди
|10.10.2022
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«Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»
News представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день. Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоро
|27.09.2022
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«Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге
«Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге. На этом объекте в Парголово сервис хранит и упаковывает товары продавцов со всего Северо-Западного федерального округа и из соседних регионов, а затем
|19.07.2022
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«Ситилинк» запустил новый логистический комплекс в Новосибирске
«Ситилинк» открыл новый логистический комплекс в Новосибирске площадью более 20 тыс. квадратных метров. Новый комплекс располагается в поселке Садовый Новосибирского муниципального района. Площадка может обрабатывать
|31.03.2022
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«РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области
ей Калинин сказал: «Группа компаний «Аквариус» уже в ближайшее время планирует увеличить производственным мощности с 1 до 2,5 млн устройств в год, чтобы удовлетворить возросший спрос на ее продукцию. Логистический комплекс «Логопарк-Тверь» по своей инфраструктуре и географическому расположению идеально подходит для новых задач. Мы благодарны нашим партнерам из «РВМ капитал» за возможность п
|17.01.2022
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«Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК
«Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК. Разработки «Нипигаза» позволят повысить эффективность внутризаводской цепочки логистики более чем на 30%, утверждают в компании. Всего было разработано 12
|18.11.2021
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«Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина»
ла процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, пок
|17.03.2021
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«Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»
ГК «Корус консалтинг» подключила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе закупок и ускорить согласование заказов в 3 раза. Сейчас компания экономит до 30% трудочасов на планиров
|09.03.2021
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«Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб»
и отказоустойчивости платформы. Сейчас специалисты оказывают техническую поддержку решения. «ЛогЛаб» предоставляет своим клиентам комплексные решения в сфере логистики и является крупнейшим в России 3PL-провайдером по количеству складов – их более 70 по всей стране. Все процессы в компании оцифрованы в единых WMS и TMS. Благодаря централизованной ИТ-инфраструктуре «ЛогЛаб» контролирует ост
|02.11.2020
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«Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус»
роткие сроки – за 3 недели, что в два раза быстрее, чем в среднем по рынку. «Юсен лоджистикс Рус» – 3PL-оператор, который представляет своим клиентам комплексные логистические услуги. Одним из
|19.03.2020
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В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»
ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высв
|14.11.2019
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«Беру» открыл логистический комплекс в Софьине
«Яндекс.Маркет» объявил о том, что маркетплейс «Беру» открыл третий собственный логистический комплекс в подмосковном Софьине. Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно хранить более пяти миллионов това
|13.09.2019
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«Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»
а проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
|24.06.2019
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«Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»
Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
|25.03.2019
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«Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor
вары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику. В рамках развития площадки команда «Беру» в декабре 2018 г. запустила первый собственный логистический комплекс в Ростовской области. Проект в равной степени представляет интерес как для покупателей, которые смогут получать заказанные товары в течение 1–2 дней, так и для бизнеса, к
|12.09.2018
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Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами»
Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. «Клубничка» –
|06.09.2018
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Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»
торов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. Дальневосточн
|27.04.2018
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«Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»
ательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами». Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной
|23.10.2017
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Большая разница: три модели управления запасами
Софт, который создается для управления запасами в цепи поставок, реализует конкретные методологии и опыт разработчиков. Методология здесь представляет собой некий стандартный набор инструментов, эффективность которых была
|29.05.2017
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«Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами»
компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса «Корус | Управление запасами» в ТД «Интерторг», владельце торговых сетей, действующих под торговыми ма
|20.12.2016
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Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100
ле использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позв
|22.08.2016
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«Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS»
idgestone, Roadstone, Michelin, Pirelli, Goodyear, Continental, Nokian и других. Решение о внедрении системы автоматизации транспортной логистики преследовало цель повышения производительности работы служб доставки и было вызвано рядом причин. Во-первых, опыт и возможности компании в данном направлении достигли определенного потолка. Практические наработки в сферах планирования и маршрутиза
|26.08.2015
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«Корус Консалтинг» пополнил портфель решений системой управления запасами Mycroft Assistant
ства системный интегратор будет оказывать услуги по анализу и управлению запасами на базе SaaS-решения Mycroft Assistant, а также предоставлять консультационные услуги и техническую поддержку системы управления запасами на территории РФ, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Mycroft Assistant — представляет собой экспертное автоматизированное решение по анализу и управлению запасами, реализ
|16.07.2012
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LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS
В июле 2012 г. компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (англ. Warehouse Management System/WMS), автоматизировала новый логистический комплекс «Велес Групп», дистрибутора продуктов питания и напитков. Проект реализован в городе Тула методом тиражирования на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, ад
|21.05.2010
|CNews TV. Логистический комплекс MTI: каким должен быть склад
|18.11.2008
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WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика»
ункциональное управление всеми базовыми складскими операциями. Также был установлен необходимый для 3PL-бизнеса дополнительный модуль биллинга для осуществления расчетов с клиентами складского
|31.07.2008
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Казахстанский 3PL-оператор внедрил Infor WM NG
Г, согласно сертифицированной по ISO 9001 методологии GEM. Перед командой внедрения была поставлена задача разработки универсальных, легко масштабируемых бизнес-процессов для динамично развивающегося 3PL-оператора. Разработка и моделирование бизнес-процессов осуществлялась по двум основным направлениям: фармдистрибуция и дистрибуция бытовой техники. Внедрение системы позволило обеспечить пр
|22.07.2008
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WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics
Компания ant Technologies объявила о старте очередного проекта в секторе 3PL по автоматизации логистического центра «Воронежской логистической компании» (торговая мар
|05.02.2008
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«Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский»
ринадлежащего петербургской компании «Оксэт». В СК «Невский» была внедрена конфигурация WMS «БУХта: 3PL», специально разработанная для 3PL-операторов (компаний, представляющих услуги по
|12.09.2007
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ABX Logistics будет управлять складом вместе с Logistic Vision Suite
онального решения на базе системы Logistic Vision Suite, уже хорошо зарекомендовавшей себя на рынке 3PL-операторов. Предложенное решение включает в себя базовую систему Warehouse Vision, 20 пол
|16.11.2004
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"Охта Терминал" внедрит систему управления складом EXceed WMS
клиента в любой товарной области. Внедрение системы позволит компании «Охта Терминал» предоставлять 3PL-услуги. Exceed WMS 4000 обеспечит выполнение всех 3PL-функций: тарификацию складских опер
|07.10.1999
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TopS Systems Integrator провела семинар Построение информационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами".
ормационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами". Это уже второй семинар, проведенный компанией TopS в рамках комплексной
Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Москвитина Татьяна 6 6
|Петунин Алексей 58 5
|Москаленко Александра 5 5
|Рахманов Александр 23 5
|Горяйнов Андрей 49 4
|Семенов Александр 127 4
|Балакин Василий 14 4
|Шадаев Максут 834 4
|Малышев Сергей 67 4
|Иванов Константин 27 4
|Толстобров Андрей 7 3
|Юрьев Илья 47 3
|Мартынов Дмитрий 37 3
|Федоров Иван 23 3
|Терентьев Алексей 23 2
|Гаврилов Юрий 13 2
|Калинин Александр 147 2
|Соловьев Алексей 85 2
|Попов Анатолий 120 2
|Корниенко Михаил 21 2
|Пересторонин Юрий 9 2
|Степанюк Михаил 57 2
|Тихонов Александр 66 2
|Самойлович Марк 3 2
|Калинин Алексей 52 2
|Сотин Денис 190 2
|Левиков Антон 68 2
|Меньшиков Максим 5 2
|Климкина Алина 3 2
|Шарак Андрей 44 2
|Садовенко Илья 65 2
|Огнев Олег 2 2
|Меньшиков Олег 6 2
|Попова Мария 140 2
|Егоров Андрей 22 2
|Шаров Владимир 32 2
|Смирнов Михаил 64 2
|Новиков Павел 96 2
|Владимиров Владимир 15 2
|Малько Павел 3 2
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