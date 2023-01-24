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Логистика 3PL Third Party Logistics комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 4PL LLP



24.01.2023 Беспилотники, смарт-контракты, управление запасами и биометрия станут основой цифровизации транспорта

рных оказались беспилотные летательные аппараты и автомобили, электромобили, смарт-контракты, обеспечивающие прозрачность операций и автоматическое исполнение обязательств в цепочке поставок, системы управления запасами, технологии биометрической аутентификации. Топ-15 технологий транспорта и логистики по мнению бизнеса Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2022 Транспортная стратегия России Перспективы
21.12.2022 Александр Грицай, Forecast NOW: Как сделать продукт для управления запасами лучше, чем у многомиллиардных ИТ-корпораций?

ные сети продолжат выкупать маленькие, потому что у тех нет возможности инвестировать в эффективное управление запасами, в структуру управления. Сегмент товаров от небольших оптовых компаний-ди
10.10.2022 «Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»

News представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день. Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоро
27.09.2022 «Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге

«Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге. На этом объекте в Парголово сервис хранит и упаковывает товары продавцов со всего Северо-Западного федерального округа и из соседних регионов, а затем
19.07.2022 «Ситилинк» запустил новый логистический комплекс в Новосибирске

«Ситилинк» открыл новый логистический комплекс в Новосибирске площадью более 20 тыс. квадратных метров. Новый комплекс располагается в поселке Садовый Новосибирского муниципального района. Площадка может обрабатывать

31.03.2022 «РВМ капитал» продала ГК «Аквариус» логистический комплекс в Тверской области

ей Калинин сказал: «Группа компаний «Аквариус» уже в ближайшее время планирует увеличить производственным мощности с 1 до 2,5 млн устройств в год, чтобы удовлетворить возросший спрос на ее продукцию. Логистический комплекс «Логопарк-Тверь» по своей инфраструктуре и географическому расположению идеально подходит для новых задач. Мы благодарны нашим партнерам из «РВМ капитал» за возможность п
17.01.2022 «Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК

«Нипигаз» разработал цифровой логистический комплекс Амурского ГХК. Разработки «Нипигаза» позволят повысить эффективность внутризаводской цепочки логистики более чем на 30%, утверждают в компании. Всего было разработано 12

18.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина»

ла процесс закупок фермерского кооператива «Калина-малина». За месяц использования сервиса «Корус | Управление запасами» в 45 магазинах сети рост выручки по разным точкам продаж достиг 37%, пок
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» подключила крупного поставщика инженерных систем ГК «Проконсим» к собственному облачному сервису «КОРУС | Управление запасами». ИТ-решение позволило дистрибутору оптимизировать нагрузку в отделе закупок и ускорить согласование заказов в 3 раза. Сейчас компания экономит до 30% трудочасов на планиров
09.03.2021 «Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб»

и отказоустойчивости платформы. Сейчас специалисты оказывают техническую поддержку решения. «ЛогЛаб» предоставляет своим клиентам комплексные решения в сфере логистики и является крупнейшим в России 3PL-провайдером по количеству складов – их более 70 по всей стране. Все процессы в компании оцифрованы в единых WMS и TMS. Благодаря централизованной ИТ-инфраструктуре «ЛогЛаб» контролирует ост
02.11.2020 «Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус»

роткие сроки – за 3 недели, что в два раза быстрее, чем в среднем по рынку. «Юсен лоджистикс Рус» – 3PL-оператор, который представляет своим клиентам комплексные логистические услуги. Одним из

19.03.2020 В «Российской сантехнике» внедрено решение «Корус | Управление запасами»

ГК «Корус консалтинг» завершила настройку облачного сервиса «Корус | Управление запасами» для розничной сети «Российская сантехника». Всего за месяц ритейлер кардинально перестроил процессы управления закупками, так что запасы на складах уменьшились на 20%. Высв
14.11.2019 «Беру» открыл логистический комплекс в Софьине

«Яндекс.Маркет» объявил о том, что маркетплейс «Беру» открыл третий собственный логистический комплекс в подмосковном Софьине. Фулфилмент-центр занимает 40 тысяч квадратных метров и в будущем может расшириться до 80 тысяч. Сейчас там можно хранить более пяти миллионов това
13.09.2019 «Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»

а проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
24.06.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»

Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования т
25.03.2019 «Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor

вары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику. В рамках развития площадки команда «Беру» в декабре 2018 г. запустила первый собственный логистический комплекс в Ростовской области. Проект в равной степени представляет интерес как для покупателей, которые смогут получать заказанные товары в течение 1–2 дней, так и для бизнеса, к
12.09.2018 Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами»

Розничная сеть «Клубничка» выбрала сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. «Клубничка» –
06.09.2018 Дальневосточная сеть «Домино» выбрала облачный сервис «КОРУС | Управление запасами»

торов канцелярской продукции в Дальневосточном федеральном округе, «Домино», выбрал сервис «КОРУС | Управление запасами» для оптимизации спроса и пополнения в магазинах и складах. Дальневосточн
27.04.2018 «Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»

ательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами». Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной

23.10.2017 Большая разница: три модели управления запасами

Софт, который создается для управления запасами в цепи поставок, реализует конкретные методологии и опыт разработчиков. Методология здесь представляет собой некий стандартный набор инструментов, эффективность которых была
29.05.2017 «Интерторг» подключился к облачному сервису «Корус | Управление запасами»

компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению и настройке облачного сервиса «Корус | Управление запасами» в ТД «Интерторг», владельце торговых сетей, действующих под торговыми ма
20.12.2016 Сеть обувных магазинов Kari оптимизировала управление запасами с помощью Zebra MC2100

ле использования 2 тыс. мобильных компьютеров Zebra MC2100 в обувных магазинах Kari в России. Сделка поможет Kari, европейской сети магазинов модной обуви и аксессуаров, оптимизировать обслуживание и управление запасами, сообщили CNews в Zebra Technologies. Zebra МС2100 интегрированы во внутреннюю систему управления складскими остатками Kari и централизованную базу данных компании, что позв
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS»

idgestone, Roadstone, Michelin, Pirelli, Goodyear, Continental, Nokian и других. Решение о внедрении системы автоматизации транспортной логистики преследовало цель повышения производительности работы служб доставки и было вызвано рядом причин. Во-первых, опыт и возможности компании в данном направлении достигли определенного потолка. Практические наработки в сферах планирования и маршрутиза
26.08.2015 «Корус Консалтинг» пополнил портфель решений системой управления запасами Mycroft Assistant

ства системный интегратор будет оказывать услуги по анализу и управлению запасами на базе SaaS-решения Mycroft Assistant, а также предоставлять консультационные услуги и техническую поддержку системы управления запасами на территории РФ, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Mycroft Assistant — представляет собой экспертное автоматизированное решение по анализу и управлению запасами, реализ
16.07.2012 LogistiX автоматизировала второй логистический комплекс «Велес Групп» на базе LEAD WMS

В июле 2012 г. компания LogistiX, разработчик и поставщик систем управления складом (англ. Warehouse Management System/WMS), автоматизировала новый логистический комплекс «Велес Групп», дистрибутора продуктов питания и напитков. Проект реализован в городе Тула методом тиражирования на базе отраслевой системы управления складом LEAD WMS, ад
21.05.2010 CNews TV. Логистический комплекс MTI: каким должен быть склад

18.11.2008 WMS Logistic Vision Suite внедрена на складе 3PL-оператора «Бразис Логистика»

ункциональное управление всеми базовыми складскими операциями. Также был установлен необходимый для 3PL-бизнеса дополнительный модуль биллинга для осуществления расчетов с клиентами складского

31.07.2008 Казахстанский 3PL-оператор внедрил Infor WM NG

Г, согласно сертифицированной по ISO 9001 методологии GEM. Перед командой внедрения была поставлена задача разработки универсальных, легко масштабируемых бизнес-процессов для динамично развивающегося 3PL-оператора. Разработка и моделирование бизнес-процессов осуществлялась по двум основным направлениям: фармдистрибуция и дистрибуция бытовой техники. Внедрение системы позволило обеспечить пр
22.07.2008 WMS Logistic Vision Suite внедряют в складском комплексе Direct Logistics

Компания ant Technologies объявила о старте очередного проекта в секторе 3PL по автоматизации логистического центра «Воронежской логистической компании» (торговая мар
05.02.2008 «Бухта» автоматизировала складской комплекс «Невский»

ринадлежащего петербургской компании «Оксэт». В СК «Невский» была внедрена конфигурация WMS «БУХта: 3PL», специально разработанная для 3PL-операторов (компаний, представляющих услуги по

12.09.2007 ABX Logistics будет управлять складом вместе с Logistic Vision Suite

онального решения на базе системы Logistic Vision Suite, уже хорошо зарекомендовавшей себя на рынке 3PL-операторов. Предложенное решение включает в себя базовую систему Warehouse Vision, 20 пол
16.11.2004 "Охта Терминал" внедрит систему управления складом EXceed WMS

клиента в любой товарной области. Внедрение системы позволит компании «Охта Терминал» предоставлять 3PL-услуги. Exceed WMS 4000 обеспечит выполнение всех 3PL-функций: тарификацию складских опер
07.10.1999 TopS Systems Integrator провела семинар Построение информационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами".

ормационных систем управления предприятием. Планирование и управление производством. Планирование и управление запасами". Это уже второй семинар, проведенный компанией TopS в рамках комплексной

Публикаций - 637, упоминаний - 698

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11015 10
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Zebra Technologies 142 10
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Motorola Inc 1137 8
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 576 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1003 1
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