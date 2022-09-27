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«Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге

«Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге. На этом объекте в Парголово сервис хранит и упаковывает товары продавцов со всего Северо-Западного федерального округа и из соседних регионов, а затем развозит заказы покупателям. Теперь жители СЗФО и ближайших регионов могут получать заказы c маркетплейса еще быстрее — уже на следующий день после их оформления, а местные магазины — продавать свои товары с доставкой по всей стране.

Это первый большой склад «Маркета» в Северо-Западном федеральном округе. Площадь объекта — 16 тыс. кв. м, на нем можно обрабатывать до 150 тыс. заказов в сутки.

Новый комплекс позволяет «Маркету» выполнять за продавцов все задачи, связанные с доставкой, — хранить товары, собирать заказы и развозить их покупателям.

Сейчас на «Яндекс маркете» торгуют уже больше 6 тыс. магазинов из Северо-Западного региона. Запуск логистического комплекса значительно упростит для них взаимодействие с маркетплейсом. Поэтому «Маркет» планирует привлечь еще больше локальных продавцов, в том числе петербургские модные и другие бренды, чтобы познакомить с их товарами аудиторию по всей стране.

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Запуск объекта также обеспечивает сотни рабочих мест в регионе. Кстати, до него можно добраться всего за 20 минут на общественном транспорте или развозке от ближайших станций метро.

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