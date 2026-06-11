Гигантский российский ритейлер арендует на год рой БПЛА, чтобы заменить курьеров в доставке

Компания X5 взялась за инновации по внедрению дронов. Компания ищет партнера для организации масштабной коммерческой доставки товаров покупателям из магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» с помощью БПЛА. Ритейлер намерен получить уже готовое решение в аренду (SaaS/PaaS), рассчитывая заместить курьеров в тех зонах, где они нерентабельны, или их просто нет. Максимальная интенсивность трафика составит до 73 тыс. рейсов на точку в год, однако эксперты предупреждают: без госсубсидий и создания цифровых диспетчерских проект рискует остаться убыточным.



Заказ на дроны

Цифровое подразделение X5 Group (X5 Digital) заказывает исследование рынка на оказание услуг по организации беспилотной доставки заказов из «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» с использованием дронов (БПЛА). Информацией о своих планах компания поделилась на портале закупок Bidzaar. В рамках закупки компания раскрыла техзадание уже конкретно на оказание услуг по организации беспилотной доставки.

В документе, с которым удалось ознакомиться CNews, X5 Digital указала, что развивает направление беспилотной доставки для обслуживания зон с ограниченным или отсутствующим покрытием наземных курьерских сервисов. Целевые зоны доставки — частный сектор (ИЖС) и посёлки, куда наземная доставка нерентабельна или физически недоступна.

freepik Заказы весом до 10 кг полетят к покупателям

Компания намерена найти поставщика комплексного SaaS/PaaS-решения (аренда софта и дронов) для доставки заказов из магазинов и дарксторов сети («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») по адресам покупателей с использованием дронов. Речь идет о всей территории России. Срок аренды — один год.

В X5 подтвердили, что исследует возможности расширить доставку.



«Х5 изучает различные направления инновационной логистики. Компания анализирует рынок, оценивает доступные решения и потенциальные сценарии их применения в ритейле, а также ведет диалог с участниками отрасли. На текущем этапе речь идет об исследовании возможностей и оценке перспектив таких технологий», — пояснили CNews в пресс-службе Х5.

Технические характеристики

Механизм будущей системы доставки стал известен из технического задания. Ожидается, что заказы весом до 10 кг будут доставляться на расстояние до 5 км в одну сторону в течение максимум 15 минут после передачи груза дрону. Рассматривается вариант, когда один дрон сможет приносить сразу несколько заказов. При этом профиль его трассы не поля и леса, а городская или пригородная среда с наличием строений и препятствий. Дроны будут оснащены активной системой обхода препятствий (деревья, провода, строения).

БПЛА мз «Пятёрочки» весом до 30 кг будут летать как в светлое, так и в темное время суток все дни года. Исключение — ветер силой более 10 метров в секунду. Рабочий диапазон температур от −20 °C до +40 °C (для регионов ДФО — до −30 °C).

В магазине или дарксторе планируется работа от двух дронов, время зарядки каждого — до 60 минут. Целевой объем рейсов: от 50 рейсов в день на точку при запуске, с масштабированием до 100–200 рейсов в день. Таким образом, число рейсов на одну точку может достигать 73 тыс. в год, следует из технической документации.

Критерии отбора регионов

Конкретные зоны пилотирования будут определены совместно с компанией-победителем тендера, ФЦ «Беспилотные авиационные системы» (ФЦ «БАС») и с учетом технических возможностей выбранной системы.

Критерии отбора таких регионов — качество радиосвязи и покрытие. Зона должна обеспечивать устойчивый канал управления и телеметрии на всем протяжении маршрута. Еще один момент — это инфраструктурная пригодность, в том числе наличие площадки для монтажа дронопорта на территории магазина или даркстора X5 без капитального строительства.

Важное требование — регуляторная открытость, то есть соответствие маршрута требованиям Росавиации. При выборе зон будет учитываться отсутствие запретов для полетов БПЛА. Система доставки с помощью дронов должна быть способна развернуться на точке в срок до 30 дней.

Участие человека

Участие человека в проектe X5 Digital по доставке товаров с помощью дронов должно быть сведено к минимуму. БПЛА будут взлетать с дронопорта, установленного на территории действующего магазина или даркстора, это никак не должно мешать текущему торговому процессу. Сборщик самостоятельно будет загружать заказ, укладывая его в контейнер-носитель и помещает в захват дрона. Оператор дронов будет вмешиваться только при аномалиях в полете, а обычную работу дрон выполняет автономно. Операторский центр вендора — удаленный, он не требует физического присутствия на точке X5.

ИТ-взаимодействие полностью автоматизировано: система обеспечивает прием заказа из WMS X5 по API и автоматическое формирование полетного задания. После посадки произойдет автоматический дроп заказа (сброс покупок) или уведомление клиента, а также автоматическое подтверждение вручения заказа и передача статуса обратно в WMS X5. Планируется, что разгрузка будет производиться в автодроп или постамат с кодом, или клиент будет забирать заказ самостоятельно.

Кроме того, программное обеспечение вендора должно быть строго локализовано на серверах в России.

Требования к контракту

С финансовой точки зрения ритейлер отдает приоритет сервисной модели SaaS/PaaS с возможностью порейсовой оплаты, при которой оборудование остается на балансе поставщика, хотя допускаются и гибридные варианты закупок.

Коммерческие предложения участников должны учитывать как единовременные затраты на предпроектное обследование, монтаж, пусконаладку и ИТ-интеграцию, так и регулярные платежи, включая техническую поддержку, обязательное страхование техники и перевозимых продуктов, а также обучение персонала.

Цены фиксируются в рублях на весь годовой срок действия договора, а к ИТ-инфраструктуре предъявляются жесткие требования по обеспечению непрерывной работы. При этом систематические задержки рейсов или простои ИТ-системы дают ритейлеру право на досрочное расторжение контракта. Ритейлер ожидает, что в рамках пилота сможет воспользоваться сервисами бесплатно.

Мнение экспертов

В данный момент в Х5 заявили значимое количество полетов, которое с самого начала предполагает масштабирование этой технологии и связанной с ней инфраструктуры, пояснил CNews генеральный директор «Консорциума БАС» (входит в Sk Capital) Денис Барышников. Но для исполнения такого числа полетов необходимы ЦУПы (центры управления полетами), которые бы автоматизировали логистический процесс и выступали в роли большой цифровой диспетчерской, откуда осуществляется централизованный контроль полетов. Сейчас такого обеспечения в России нет, ввиду чего в «ручном режиме» эти эксперименты будут, скорее, убыточные, считает эксперт.

Если ориентироваться на техническое задание, приложенное к закупке, то X5 планирует заказать не дроны и не собственную летную службу, а хочет купить доставку как услугу, не вешая себе на баланс ни железо, ни сертификацию эксплуатанта, ни операторов, пояснил CNews эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев. По словам эксперта, подобные планы «можно оценить как осторожность и единственную на сегодняшнем рынке здравую позицию».

«Формулировка про регионы, где нет запрета и есть проблемы с курьерами — это честное признание, что экономика сходится не везде, а в узких нишах, где живой курьер либо дорог, либо его физически нет», — заявил Богатырев.

Эксперт добавил, что и железо, и софт под этот заказ уже существуют. Грузовые БАС под 10 кг и тяжелее делают несколько компаний, в разной степени готовности проекты у них, но решения точно есть.

«Некоторые уже получили одобрение на экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотников. Поверх есть UTM-платформы вроде "Небосвода", через которые формируют полетное задание и согласуют его с ОрВД», — говорит Богатырев.

В России существуют БПЛА первого поколения последней и предпоследней мили (доставка товара конечному получателю), они находятся на стадии опытной (не промышленной) эксплуатации и требуют увеличения их надежности для вывода на массовые рынки, добавил Денис Барышников. Подобные коммерческие испытания дронов устраивает центр компетенций по дронам Sk Capital. Ближайшие испытания Drone Delivery Contest пройдут в июле 2026 г. для сервисов доставки из сетевых магазинов и ПВЗ районного центра Старая Майна (Ульяновская область).



При этом на российском рынке присутствует широкий набор моделей для использования в доставке. Например, это дроны «Курьер-30», Dashi, «Эри», «Муравей». Самая большая грузоподъемность у «Муравья» — до 12 кг, говорится в презентации ФЦ «БАС».



Богатырев назвал плюсы доставки с помощью БПЛА. Это независимость от дорог и пробок, отвязка от дефицитного и дорожающего курьера, ускорение последней мили (а это до половины логистических затрат). Из минусов — погода, запрет полетов над жилой застройкой, РЭБ, низкая полезная нагрузка и загрузка борта, и главное — юнит-экономика, которая держится на субсидиях ЭПР (субсидирование экспериментальных компаний), а не на рынке.

Затраты на внедрение

При SaaS-модели капзатраты на дроны, дронопорты и связь несет оператор, а не X5, добавил Артем Богатырев.

Если будет проводиться только исследование, то речь идет о тратах X5 в единицы млн руб. Пилот — это десятки тысяч полетов и порядка сотен млн руб. в год сервисных платежей плюс интеграция в ИТ-контур заказов. Полноценное разворачивание по региону — это уже миллиарды, но основная их часть лежит на стороне производителя-эксплуатанта и государства (нацпроект БАС, режимы ЭПР).

«Для X5 это, по сути, опцион. Дешево войти, посмотреть на цифры и масштабировать только там, где математика сойдется. И это грамотный ход. Вопрос не в том, полетит ли, мне кажется, точно полетит. Вопрос в том, сойдется ли стоимость полета с ценником курьера хотя бы в этих самых узких нишах, для чего, повторюсь, и заказано исследование», — отметил Богатырев.

Дорого, но быстро

Доставка дронами остается дорогим удовольствием в России, хотя ее главное преимущество — это скорость, следует из презентации возможностей БАС, опубликованной на сайте ФЦ «БАС» в 2026 г. На российском рынке уже представлены стандартные решения по управлению полtтами БАС, однако требуется разработка ПО для управления жизненным циклом заказа.

ФЦ «БАС» рассчитал стоимость доставки 5 кг до постамата в радиусе 5 км. На БАС ее стоимость составит около 740 руб., тогда как курьер справится за 250–350 руб. При этом отмечается экологичность и низкая нагрузка на транспортную систему, а также максимальная скорость после получения заказа. БАС сможет доставить товар всего за 5 минут, курьерам понадобится 16–17 минут.

Оценка рынка

Ожидается, что ежегодный объем рынка доставок в России будет расти на 10%, в таком случае объем рынка доставки при помощи БАС-услуг может достичь 9,6 млрд руб., то есть 1% от всех доставок курьерских служб. При этом, чтобы перевести все заказы Wildberries дронами (данные на 2024 г.), требовалось бы запустить 295 тыс. беспилотников, следует из презентации ФЦ «БАС».

Эксперт НТИ «Аэронет» Артем Богатырев добавляет, что ритейл уже пробует работу с БПЛА. Wildberries в Санкт-Петербурге доставил заказ дроном из сортировочного центра в ПВЗ и расширяет программу в Подмосковье и Татарстане, а «Самокат» в Нижнем Новгороде возит коптерами заказы до 5 кг в пункт выдачи.

«Но не всегда у них это получается, сам был свидетелем, но собрать пилот из коробки реально уже сейчас», — добавил эксперт.

По словам Богатырева, также ситуация упирается в стоимость доставки. Например, по словам Богатырева, в эксперименте «Почты России» ранее доставка дроном вышла в 152 раза дороже регулярного пилотируемого рейса, а 1 кг на заполярном маршруте Тазовский — Антипаюта стоил около 13,6 тыс. руб.

«Это, конечно, Арктика и крайний случай, но он показывает порядок проблемы: пока дрон проигрывает курьеру по себестоимости почти везде, где курьер вообще существует. Десятки тысяч полетов — это не про рентабельность, это про набор статистики и обкатку регламентов. Что, повторюсь, нормально для нынешней стадии», — заявил эксперт рынка НТИ «Аэронет».

Но глобально — это пока ниша, добавляет эксперт. «Мировой рынок БАС-услуг превысил $23 млрд в 2024 г., на аэрологистику приходится около 5% — это $1,4 млрд, с прогнозом до $9 млрд к 2030 г. В России же сегмент честнее измерять пилотами, а не выручкой», — рассказал Богатырев.

По данным ФЦ «БАС», крупнейшими доставщиками дронов в настоящее время являются китайская Meituan, которая запустила доставку еды, и американская Wing (Google). Первая в 2024 г. совершила около полумиллиарда доставок, а вторая — 150 тыс.

Эксперты ставят потенциал России с точки зрения доставки дронами на один уровень с Китаем и США.

«Создаваемые в Китае, США и России рынки последней и предпоследней мили являются самыми перспективными с точки зрения объемов доставок, которые ожидаются в будущем. Фактически они способны частично заменить людей и качественно повысить производительность курьерской доставки. Сейчас рынок только формируется, и консолидированные данные на текущий момент времени могут недостаточно отражать положение дел и перспективы. Мы оцениваем рынок подобной доставки на горизонте 10 лет, примерно, до 20% всего рынка наземной курьерской доставки», — добавил Денис Барышников, генеральный директор «Консорциума БАС».