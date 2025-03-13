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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район Парголово

Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово

13.03.2025 К весеннему сезону ускорили мобильный интернет под Всеволожском 1
18.07.2024 «МегаФон» добавил скорости Осиновой роще 1
27.09.2022 «Яндекс маркет» запустил на полную мощность свой логистический комплекс в Санкт-Петербурге 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 2
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
14.11.2014 Четвертый федеральный оператор запустил сеть 3G 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
24.10.2006 Таможня арестовала партию контрабандных телефонов Siemens Gigaset 1
13.08.2003 "Би Лайн GSM" разменял 100000 в Санкт-Петербурге 1
22.07.2003 "Би Лайн GSM" в Петербурге - 75 тыс. абонентов 1
25.06.2003 "Би Лайн" - 50 тыс. абонентов в Петербурге 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 3
Ростелеком 9789 1
Yandex - Яндекс 7483 1
Восход ФГБУ НИИ 651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
МегаФон 9020 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8351 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7869 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6474 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4820 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3498 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3776 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8541 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24366 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 510 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2319 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2288 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 106 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2413 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 517 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2768 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1044 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1496 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1650 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Google YouTube - Видеохостинг 2771 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Яндекс.Маркет 967 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 592 1
Сергеев Сергей 138 1
Брюквин Юрий 299 1
Провоторов Александр 157 1
Елисеев Андрей 16 1
Рылов Дмитрий 52 1
Казаев Алексей 13 1
Токаренко Максим 37 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2448 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 114 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 46 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 37 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 146114 3
Россия - Павловск 35 3
Россия - Репино 12 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 13 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5205 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 2
Россия - Горелово 7 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 51 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 20 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 27 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7083 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 133 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 36 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2691 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
Рустелеком ТК 304 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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