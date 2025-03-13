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Россия СЗФО Санкт-Петербург Выборгский район Парголово
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 986 1
|ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 2
|Сергеев Сергей 138 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Провоторов Александр 157 1
|Елисеев Андрей 16 1
|Рылов Дмитрий 52 1
|Казаев Алексей 13 1
|Токаренко Максим 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
|Рустелеком ТК 304 1
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