Россия Горелово


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Там, где гуляли волки, теперь летает интернет 1
02.08.2024 «МегаФон» разогнал интернет с Борской стороны канатной дороги в Нижегородской области 1
25.05.2016 «Сименс Технологии Газовых Турбин» автоматизировала управление предприятием на базе «1С:ERP 2» 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
15.11.2011 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Ярославской области 1
19.10.2011 Интернет и ТВ от «Билайн» стали доступны в новых районах Санкт-Петербурга 1
22.12.2006 Рейдеры атакуют крупное оборонное предприятие 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 3
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 2
МегаФон 10150 1
X Corp - Twitter 2916 1
Huawei 4305 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
9124 1
Корус Консалтинг ГК 1378 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4635 1
Питерская группа связистов 437 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 230 1
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
Силовые машины 146 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2219 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1401 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7762 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7381 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7380 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5713 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 1
Управление финансами - Financial management 634 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
1С:ERP Управление предприятием 740 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 143 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Даутов Константин 2 1
Осеевский Михаил 334 1
Федоров Иван 23 1
Рылов Дмитрий 53 1
Казаев Алексей 13 1
Сибирцев Денис 5 1
Зубер Дмитрий 1 1
Болкисев Сергей 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2728 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3254 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 3
Россия - Павловск 36 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 14 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 155 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 2
Россия - РФ - Российская федерация 158984 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 133 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 2
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 69 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 2
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Россия - Никольск 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 56 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 14 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 15 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Вырица 7 1
Россия - Сусанино 6 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 36 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Бор (городской округ) 11 1
Европа 24706 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Земля - планета Солнечной системы 10706 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2159 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 803 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 131 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ивангород 15 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 2
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 313 1
Образование в России 2582 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2318 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1717 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8926 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 261 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1216 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1257 1
Золотое кольцо России 59 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6357 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7622 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5341 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2719 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 500 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 1
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3279 1
