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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рылов Дмитрий

СОБЫТИЯ


05.08.2026 МТС и «Синергия» расширяют цифровые возможности обучения 1
27.05.2026 Санкт-Петербург сократил строительные согласования в пять раз 1
29.04.2026 МТС включает масштабную бесплатную сеть Wi-Fi в центре Москвы 1
17.09.2025 МТС включила мобильную связь на новых станциях Троицкой линии столичного метро 1
10.03.2025 МТС: Большая кольцевая линия лидирует по росту интернет-трафика в Московском метрополитене 1
04.02.2025 Аналитика МТС: запуск Троицкой линии Московского метрополитена перераспределил интернет-трафик с соседних линий 1
17.09.2024 МТС улучшила связь на эскалаторной галерее «Воробьевы горы» 1
09.09.2024 МТС включила мобильную связь на первом участке Троицкой линии и новой станции Сокольнической линии московского метро 1
22.03.2024 МТС и ГК ФСК договорились о сотрудничестве 1
11.03.2024 Аналитика МТС: интернет-трафик на Большой кольцевой линии московского метро вырос за год на треть 1
17.11.2023 МТС и MR Group будут сотрудничать в создании цифровой инфраструктуры недвижимости 1
01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
06.03.2017 МТС назначила нового директора филиала в Саратовской области 1
15.08.2016 МТС объявила о назначении нового руководителя филиала в Оренбургской области 1
07.07.2016 Директором МТС в Санкт-Петербурге назначен Павел Коротин 1
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
10.04.2015 Назначен коммерческий директор по фиксированному бизнесу филиала МТС «Северо-Запад» 1
18.02.2015 МТС в Петербурге запустила LTE на «голосовых» частотах 1
11.02.2015 МТС назначила директора филиала в Республике Коми 1
23.12.2014 МТС запустила сеть 4G в Калининграде 1
05.09.2014 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Санкт-Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
04.06.2014 Филиал МТС в Калининградской области возглавила Анна Хлевтова 1
15.05.2014 Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
05.03.2014 МТС объявила о ряде новых назначений 1
07.02.2014 Абоненты МТС в Центральной России переходят на «цифру» 1
25.11.2013 МТС запустила сеть LTE в Обнинске 1
31.05.2013 МТС улучшила качество связи в популярных местах летнего отдыха жителей Центральной России 1
22.11.2012 МТС улучшила качество связи в популярных местах зимнего отдыха жителей Центральной России 1
09.11.2012 МТС расширила покрытие 3G в ЦФО 1
03.09.2012 МТС запустила цифровое телевидение в Центральной России 1
22.08.2012 Павел Фомин назначен директором МТС в Воронеже 1
21.08.2012 МТС купила «Эльфа» 1
20.08.2012 МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф» 1
15.08.2012 Назначен новый технический директор «МТС Центр» 1
04.06.2012 МТС начала предоставлять услуги дальней связи корпоративным клиентам в ЦФО 1
07.03.2012 Доля SIM-карт МТС в навигационных сервисах в ЦФО за год увеличилась в полтора раза 1

Публикаций - 56, упоминаний - 58

Рылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
МТС Центр макрорегион 64 29
МТС Северо-Запад макрорегион 67 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
МТС ЭФКОМ 4 2
МТС Эльф 20 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 64 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - Новосибирская Мультисервисная Компания, НМСК - Новосибирская сервисная компания, НСК 5 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - Ланк-Телеком 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Салаватстекло - Уфанет 22 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
N3 Group - N3.Tech - Энтри Тек 3 1
Samsung Electronics 11064 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Huawei 4676 1
Apple Inc 13154 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
LG Electronics 3735 1
ZTE Corporation 800 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
Комтел 17 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Альтаир ГК 9 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Санаторий имени Цюрупы 1 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 1 1
Mitsubishi Motors 24 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 40 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 1
Келнотское охотничье-рыболовное хозяйство 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 1
Горводоканал МУП Белгорода 1 1
Этномир - культурно-образовательный туристический центр 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
Газпром газораспределение 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 24
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
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МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ликсутов Максим 245 6
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
Английский язык 7030 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
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National Geographic 95 1
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ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
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