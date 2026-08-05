Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рылов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 56, упоминаний - 58
Рылов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
|Ликсутов Максим 245 6
|Собянин Сергей 538 5
|Орловский Виктор 408 3
|Цой Иннокентий 51 2
|Драль Игорь 8 2
|Курова Мария 6 1
|Поповский Александр 93 1
|Стак Александр 34 1
|Митюков Александр 3 1
|Фисюк Егор 6 1
|Хлевтова Анна 42 1
|Мешкело Сергей 6 1
|Мочалов Юрий 39 1
|Макурин Сергей 1 1
|Фомин Павел 61 1
|Боровиков Александр 1 1
|Кочергин Владимир 3 1
|Королев Олег 4 1
|Сурменев Александр 7 1
|Путин Владимир 3454 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Иванов Сергей 405 1
|Шоржин Валерий 67 1
|Егоров Игорь 45 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Кусков Денис 221 1
|Коротин Павел 31 1
|Зубарев Александр 11 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Беспрозванных Алексей 8 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Есенин Сергей 13 1
|Толстой Лев 69 1
|Кравченко Алексей 12 1
|Захаров Сергей 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.