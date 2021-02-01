Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рылов Дмитрий
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Публикаций - 45, упоминаний - 58
Рылов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 45
|МТС Северо-Запад 44 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Samsung Electronics 5730 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
|Huawei 2733 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|LG Electronics 1875 1
|Nokia Corporation 2453 1
|ZTE Corporation 550 1
|Sony 2416 1
|HTC Corporation 1199 1
|МТС Сибирь 17 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
|Apple iPhone 5 710 1
|Apple iPad mini 375 1
|Коротин Павел 29 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Курова Мария 6 1
|Стак Александр 4 1
|Митюков Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769935, в очереди разбора - 673618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769935, в очереди разбора - 673618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru