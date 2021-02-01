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Рылов Дмитрий


01.02.2021 В филиале МТС Брянской области назначен директор 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
27.01.2021 В МТС назначен руководитель филиала в Алтайском крае 1
06.03.2017 МТС назначила нового директора филиала в Саратовской области 1
15.08.2016 МТС объявила о назначении нового руководителя филиала в Оренбургской области 1
07.07.2016 Директором МТС в Санкт-Петербурге назначен Павел Коротин 5
13.08.2015 МТС запустила продажи спутникового телевидения в Петербурге и Ленинградской области 1
10.04.2015 Назначен коммерческий директор по фиксированному бизнесу филиала МТС «Северо-Запад» 1
18.02.2015 МТС в Петербурге запустила LTE на «голосовых» частотах 1
11.02.2015 МТС назначила директора филиала в Республике Коми 1
23.12.2014 МТС запустила сеть 4G в Калининграде 1
05.09.2014 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Санкт-Петербурге 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
04.06.2014 Филиал МТС в Калининградской области возглавила Анна Хлевтова 1
15.05.2014 Бизнес МТС в Центральной России возглавил Игорь Егоров 1
11.04.2014 МТС запустила в коммерческую эксплуатацию LTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
05.03.2014 МТС объявила о ряде новых назначений 6
07.02.2014 Абоненты МТС в Центральной России переходят на «цифру» 1
25.11.2013 МТС запустила сеть LTE в Обнинске 1
31.05.2013 МТС улучшила качество связи в популярных местах летнего отдыха жителей Центральной России 1
22.11.2012 МТС улучшила качество связи в популярных местах зимнего отдыха жителей Центральной России 1
09.11.2012 МТС расширила покрытие 3G в ЦФО 1
03.09.2012 МТС запустила цифровое телевидение в Центральной России 1
22.08.2012 Павел Фомин назначен директором МТС в Воронеже 1
21.08.2012 МТС купила «Эльфа» 1
20.08.2012 МТС приобрела белгородского провайдера «Эльф» 1
15.08.2012 Назначен новый технический директор «МТС Центр» 1
04.06.2012 МТС начала предоставлять услуги дальней связи корпоративным клиентам в ЦФО 1
07.03.2012 Доля SIM-карт МТС в навигационных сервисах в ЦФО за год увеличилась в полтора раза 1
31.01.2012 Число пользователей конвергентных сервисов МТС среди компаний ЦФО за год увеличилось вдвое 1
13.12.2011 Количество базовых станций 3G МТС в ЦФО с начала года выросло в 3 раза 1
03.10.2011 Игорь Драль назначен новым техническим директором «МТС Центр» 1
24.08.2011 МТС монополизировал тульское телевидение 1
23.08.2011 МТС выходит на рынок ШПД и кабельного телевидения Тулы 1
09.08.2011 МТС запустила новый сегмент магистральной сети в Центральной России 1
14.07.2011 МТС за год увеличила покрытие 3G в Воронежской области в 10 раз 1
05.07.2011 МТС запустила сеть 3G в Россоше 1
14.06.2011 МТС обеспечит для МВД мобильный доступ к информационным ресурсам 1
01.06.2011 МТС установила более 1 тыс. устройств с SIM-картами на узлах электросети «МРСК Центра» для мониторинга системы энергоснабжения 1
25.04.2011 МТС инвестирует в развитие сети в Липецкой области около 400 млн руб. 2

Публикаций - 45, упоминаний - 58

Рылов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 45
МТС Северо-Запад 44 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Samsung Electronics 5730 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Huawei 2733 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
LG Electronics 1875 1
Nokia Corporation 2453 1
ZTE Corporation 550 1
Sony 2416 1
HTC Corporation 1199 1
МТС Сибирь 17 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Big Data - Большие данные 1136 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPad mini 375 1
Коротин Павел 29 1
Байгушев Владимир 16 1
Рубцов Сергей 27 1
Курова Мария 6 1
Стак Александр 4 1
Митюков Александр 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 22
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - Республика Алтай 687 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 3
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - Курганская область 261 2
Россия - Саратовская область 346 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Мирный 21 1
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - Кстово 27 1
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 1
Украина 3398 1
Россия - Брянская область 86 1
Европа 3788 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Балаково 45 1
Россия - Великий Новгород 166 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Республика Коми 418 1
Россия - Барнаул 363 1
Израиль 725 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769935, в очереди разбора - 673618.
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