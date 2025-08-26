Разделы

Благотворительный Фонд Константина Хабенского


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Фонд Хабенского перешел на корпоративную почту VK WorkSpace 1
31.01.2025 «СберВместе»: в 2024 году россияне направили на благотворительность в 1,5 раза больше средств 1
16.10.2024 ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru 2
19.08.2020 Холодные сердца: Group-IB фиксирует серию атак на благотворительные фонды 1
19.06.2019 Банк «Открытие» создал сервис для социально ответственных предпринимателей 5
26.02.2016 Благотворительный фонд Константина Хабенского добился прозрачности в отчетности с помощью решения «ФинГрад» 2
20.10.2015 МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово 1
02.09.2015 МТС открывает «Мобильные библиотеки» в школах Оренбуржья 1
23.01.2015 МТС открыла в Мурманске первую «Мобильную библиотеку» 1
01.12.2014 МТС открыла первую мобильную библиотеку на Сахалине 1
05.09.2014 МТС открыла первую мобильную библиотеку в Санкт-Петербурге 1
23.01.2009 «Поиск@Mail.Ru» и GoGo.Ru опубликовали популярные запросы декабря 1
12.04.2002 Неделя в Сети: виртуальные отели, разоренный Penthouse и вечно молодые геймеры 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Благотворительный Фонд Константина Хабенского и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13633 5
VK - Mail.ru Group 3500 2
Cisco Systems 5180 1
Microsoft Corporation 25019 1
Dell Technologies - Dell Computer 2143 1
Intel Corporation 12408 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Yahoo! 3700 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Google LLC 12065 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1308 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
ФинГрад - FinGrad 36 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 60 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Brightcom Group - Lycos Russia - Лайкос Россия - Lycos Eastern Europe Gmbh - Лайкос Истерн Юроп Гмбх 17 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4317 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 337 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2747 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1533 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 176 1
RBC Capital Markets 59 1
Promo.ru 37 1
TD Ameritrade 64 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 11 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
Robertson Stephens 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7846 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1439 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 71 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Администрация города Кемерово 3 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 82 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1871 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25082 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7965 4
EPUB - Electronic Publication 147 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12518 4
FB2 - FictionBook 127 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12753 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21751 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1523 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21490 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5595 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14172 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28550 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5174 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8406 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16707 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11824 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8884 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6593 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 588 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16550 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3036 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12657 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5348 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7281 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1729 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17574 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5006 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16508 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5745 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32793 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2224 1
Бронирование - Booking 746 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1469 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4180 1
МТС Мобильная библиотека 41 5
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 3
Google Android 14447 2
Apple iOS 8094 2
Самолит - Сервис самопубликаций 15 2
Microsoft Windows 16092 2
Microsoft Office 3876 1
Linux OS 10575 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 127 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 291 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 790 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
VK Добро - Mail.ru Добро 21 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 179 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 29 1
Черкасова Надия 23 1
Мешкова Алена 2 1
Рейман Леонид 1053 1
Маслов Максим 5 1
Байгушев Владимир 17 1
Марченко Антон 12 1
Пучков Дмитрий 68 1
Рылов Дмитрий 52 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Володькин Антон 13 1
Тен Станислав 14 1
Корж Николай 1 1
Жильцов Сергей 1 1
Каргалев Ярослав 22 1
Бартош Екатерина 1 1
Киреенко Илья 1 1
Гонюкова Ирина 1 1
Евтюкова Татьяна 1 1
Голубева Яна 1 1
Гайнуллин Ришат 1 1
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 1
Фролов Борис 30 1
Nickerson Troy - Никерсон Трой 5 1
Тен Антон 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 5
Италия - Итальянская Республика 4404 2
Франция - Французская Республика 7937 2
Украина 7721 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 1
Европа 24487 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13468 1
Беларусь - Белоруссия 5929 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3006 1
Дания - Королевство 1312 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18166 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3109 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 1
Германия - Федеративная Республика 12846 1
Ближний Восток 3008 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1426 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14350 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 947 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1533 1
Россия - СФО - Кемеровская область 963 1
Австрия - Австрийская Республика 1324 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 542 1
Египет - Арабская Республика 1037 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3175 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 353 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 617 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 310 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 396 1
Япония 13421 1
Финляндия - Финляндская Республика 3637 1
Южная Корея - Республика 6781 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 136 1
Нидерланды 3583 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 36 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44835 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30920 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11261 6
Английский язык 6808 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10335 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 477 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1693 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1790 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8815 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6755 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2852 2
НКО - Некоммерческая организация 530 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10397 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3604 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14550 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11476 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1262 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25281 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6495 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2220 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17004 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2623 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1627 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1623 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6190 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5271 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 752 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 224 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 773 1
Электронная Беларусь - Государственной программы информатизации Республики Беларусь 11 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2858 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 961 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 658 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
The Information 63 1
Times 632 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 2
День знаний - 1 сентября 36 1
День молодёжи - 27 июня 962 1
