ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru

Уже четыре года жители Москвы поддерживают нуждающихся с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. За это время почти 120 тысяч неравнодушных горожан направили подопечным представленных некоммерческих организаций (НКО) более 157 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

С каждым годом растет доверие к благотворительному сервису и его востребованность. С момента запуска сервиса жители Москвы стали в семь раз активнее поддерживать представленные в нем НКО: если по итогам первого года работы сумма пожертвований составила 8,9 млн руб., то по итогам четвертого года на добрые дела горожане направили 69 млн руб.

«Благотворительный сервис – один из самых добрых на портале mos.ru: он позволяет жителям за пару минут помочь тем, кто в этом очень нуждается. Сегодня на странице проекта представлены 94 проверенные некоммерческие организации, которые поддерживают тяжелобольных взрослых и детей, попавших в трудную ситуацию семьи и одиноких людей, ветеранов и участников боевых действий, жителей пострадавших регионов, бездомных кошек и собак, а также экологические и образовательные инициативы. Еженедельно горожане направляют с помощью сервиса более одного миллиона рублей, а средний размер платежа составляет 350 руб. За каждой суммой множество историй помощи, которые становятся возможными благодаря неравнодушию жителей города. Со своей стороны мы непрерывно развиваем сервис, чтобы поддерживать нуждающихся с нашим сервисом было просто, удобно и безопасно», — сказал Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Возможности сервиса позволяют поддерживать попавших беду людей и животных со страницы проекта на портале mos.ru, при оплате ежемесячных счетов, подписываться на регулярную форму поддержки, создавать собственные сборы. Направляя пожертвования с помощью благотворительного сервиса, горожане могут быть уверены, что средства пойдут на добрые дела. Здесь представлены только проверенные НКО, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы, ведут социально значимую деятельность, регулярно отчитываются об использовании собранных средств и рассказывают о добрых историях, ставших реальностью благодаря неравнодушию жителей. А для некоммерческих организаций сервис предоставляет дополнительный источник помощи и платформу, которая помогает повысить осведомленность о реализуемых благотворительных программах.

Сервис продолжает развиваться: добавляются новые и обновляются существующие возможности помощи нуждающихся, присоединяются новые организации. Так, за время существования сервиса число НКО выросло с трех до 94, только за четвертый год работы к нему подключились восемь проверенных организаций помощи людям и животным. Среди них – Благотворительный фонд «Динго», который заботится о бездомных кошках и собаках, которые страдают от голода, болезней и травм. Кот Барсик, подопечный фонда перенес сложную хирургическую операцию из-за перелома бедра. Благодаря пользователям благотворительного сервиса mos.ru фонд смог оплатить его реабилитацию. Барсик на улицу не вернется и останется под опекой организации. Сейчас он на передержке и время от времени посещает ветврачей и реабилитологов.

С помощью благотворительного сервиса mos.ru горожане также помогают проживающим в реабилитационном центре подопечным фонда «Дом слепоглухих». Фонд смог оплатить реабилитацию Ришата Гайнуллина. Ришат с рождения плохо видел, но со временем у него стал ухудшаться и слух. К 35 годам осталось лишь светоощущение, а слышать молодой человек может только с аппаратом. Ришат смог поступить в художественное училище, у него много увлечений, среди которых бисероплетение и рисование картин. Некоторые его работы выставлялись на тематических выставках. Ришат надеется стать самостоятельным и начать взрослую жизнь. В настоящее время Ришат проходит реабилитацию в Пучкове, где с ним занимаются социальный педагог и мастер по ремеслам.

Программа фонда Константина Хабенского, который присоединился к благотворительному сервису в этом году, направлена на адресную поддержку и необходимую помощь в диагностике и лечении опухолей головного и спинного мозга, приобретение медицинских препаратов и средств реабилитации, оплату обследований, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования, а также компенсацию транспортных расходов. С помощью благотворительного сервиса mos.ru фонд Константина Хабенского оплатил препараты для химиотерапии трем своим подопечным. У ребят диагностирована опухоль мозга, с которой они борются на протяжении нескольких лет. Всем им требовался очередной курс химиотерапии. Помощь неравнодушных людей позволила оплатить дорогостоящее лечение, а у ребят появился шанс справиться с болезнью и вернуться к полноценной жизни.

Сделать пожертвование в адрес подопечных проверенных НКО можно на странице благотворительного сервиса на mos.ru. Для этого достаточно выбрать одну или несколько программ и указать желаемую сумму перевода. Возможности сервиса также позволяют поддержать подопечных всех благотворительных программ выбранной категории одним платежом – в этом случае пожертвование распределится поровну.

А чтобы помогать регулярно, доступна возможность подписки на систематическую поддержку выбранных программ – такой формат позволяет НКО оказывать помощь большему числу подопечных, запускать долгосрочные программы и вести важные социальные проекты. Чтобы настроить регулярные пожертвования в адрес выбранных программ, нужно авторизоваться на портале mos.ru и после первого перевода нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице, которая появится сразу после перечисления денежных средств, выбрать периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Изменить размер пожертвования или отменить его можно в любой момент.

При развитии возможностей сервиса учитывается мнение самих горожан. Так, в конце 2022 г. у горожан появилась возможность создать собственный благотворительный сбор в поддержку подопечных программ одной из категорий сервиса. Сперва постоянных поводов для сбора было два – по случаю дня рождения и просто так. А в ноябре 2023 г. в сервисе появились еще четыре повода по случаю важных событий в жизни человека, которые были выбраны самими жителями по итогам голосования в проекте «Активный гражданин»: по случаю свадьбы, рождения ребенка, повышения на работе и новоселья.

Открыть сбор можно всего за пару минут. Сперва надо определиться с поводом и выбрать одну из девяти категорий благотворительных программ, в пользу которой он будет проводиться. Далее устанавливается и продолжительность сбора – от одного до 30 дней, а также визуальное оформление. После публикации остается поделиться ссылкой с друзьями и близкими, или разместить ее в социальных сетях, чтобы добрых дел было как можно больше. Возможности сервиса позволяют поддержать подопечных НКО целой категории: каждое пожертвование распределяется поровну между всеми программами. Такой формат коллективной поддержки позволяет собрать больше помощи, привлечь внимание к важным социальным вопросам, повысить осведомленность и вовлеченность жителей, а еще – сделать мир еще немного добрее.

Создание, работу и функциональное развитие благотворительного сервиса на портале mos.ru курируют столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».