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Фролов Борис



19.12.2024 Новый цифровой ассистент «Москва» в чате поддержки mos.ru ответил более чем на восемь тысяч вопросов 1
16.10.2024 ДИТ Москвы предлагает протестировать обновленную версию приложения «Моя Москва» 1
16.10.2024 ДИТ Москвы: за четыре года горожане направили нуждающимся 157 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru 1
19.08.2024 В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности 1
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года 1
05.08.2024 В помощь новоселам: в суперсервисе «Переезд в Москве» на портале mos.ru появился новый раздел 1
23.07.2024 В мобильном приложении «Моя Москва» заработала оплата счетов через СБП 1
22.07.2024 С начала 2024 г. приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. раз 1
12.07.2024 ДИТ Москвы: востребованность материалов суперсервиса «Переезд в Москве» на mos.ru выросла в 3 раза 1
10.07.2024 От стопки журналов до автомобилей: в первом полугодии 2024 года специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок горожан 1
01.07.2024 «Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru 1
26.01.2024 В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья 1
18.12.2023 Арендовать зал для корпоратива или кабинет для переговоров: сервис «Вместе с культурой» стал удобнее для бизнеса 1
01.12.2023 В благотворительном сервисе mos.ru появилось четыре новых повода для создания сбора 1
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» 1
15.08.2023 Более 17 тыс. заявок в сервисе «Вывоз ненужных вещей» оставили горожане с начала года 1
09.08.2023 Еще четыре фонда присоединились к благотворительному сервису на mos.ru 1
26.07.2023 Безопасная покупка и аренда жилья: на mos.ru появился новый сервис «Прозрачная сделка» 1
10.07.2023 С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru можно избавиться от ненужных мотоциклов 1
03.07.2023 Москвичи пожертвовали более 70 млн руб. с помощью благотворительного сервиса на mos.ru 1
15.06.2023 У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя 1
14.06.2023 Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог собрать 1100 тонн вторсырья 1
02.06.2023 В личном кабинете mos.ru появился новый виджет «Электронный дом» 1
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения 1
02.12.2022 Умный поиск, быстрый результат: больше 50 городских сайтов обновили поисковую строку mos.ru 1
30.11.2022 Сдать в утиль: в каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили список предметов 1
15.07.2022 Голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва» научился находить автомобильные штрафы 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
17.02.2022 Подсказки, ссылки, история запросов: на сайте мэра Москвы обновился поиск 1
29.09.2016 «ЛАДА Имидж» управляет складами и открывает новые площадки с помощью Infor WMS 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Фролов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 8
Infor - infor business AG 240 1
Ростелеком 9701 1
МегаФон 8805 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
8213 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 16 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
ЛТ Менеджмент - LT Management 6 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 3 1
МКБ - Инкахран НКО 1 1
Правмир Благотворительный фонд 2 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 25
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 20
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 9
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 7
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 5
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 229 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 4
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Микрофон - Microphone 2501 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Бронирование - Booking 576 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 16
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 12
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 24 11
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
Huawei AppGallery 280 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Суперсервис Переезд в Москве 8 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 1
Infor WMS 7 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Сервис по прикреплению к поликлинике 4 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 88 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 28 1
Космодром Байконур 1066 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Пищелко Александр 12 4
Абрамова Валентина 3 2
Мартынов Дмитрий 37 1
Панин Александр 9 1
Сковородников Олег 3 1
Шингарев Павел 16 1
Лосев Дмитрий 4 1
Соловьев Алексей 88 1
Алексеев Олег 20 1
Заянц Илья 46 1
Владимиров Кирилл 8 1
Максименко Евгений 6 1
Куканов Антон 6 1
Лысенко Эдуард 308 1
Козлов Евгений 34 1
Воронова Наталия 3 1
Захаров Никита 1 1
Апатова Татьяна 1 1
Самохвалова Ирина 3 1
Шикин Владимир 5 1
Милек Татьяна 9 1
Драгунова Екатерина 2 1
Ракша Александр 1 1
Грисенко Александр 1 1
Гайнуллин Ришат 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 28
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 7
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 4
НКО - Некоммерческая организация 500 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Зоология - наука о животных 2604 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Паспорт - Паспортные данные 2508 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Экономический эффект 1067 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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