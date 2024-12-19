Фролов Борис
Фролов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Пищелко Александр 12 4
|Абрамова Валентина 3 2
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Панин Александр 9 1
|Сковородников Олег 3 1
|Шингарев Павел 16 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Соловьев Алексей 88 1
|Алексеев Олег 20 1
|Заянц Илья 46 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Максименко Евгений 6 1
|Куканов Антон 6 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Козлов Евгений 34 1
|Воронова Наталия 3 1
|Захаров Никита 1 1
|Апатова Татьяна 1 1
|Самохвалова Ирина 3 1
|Шикин Владимир 5 1
|Милек Татьяна 9 1
|Драгунова Екатерина 2 1
|Ракша Александр 1 1
|Грисенко Александр 1 1
|Гайнуллин Ришат 1 1
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