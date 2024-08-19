В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности

18 августа 1964 г. а в Москве рядом со станцией метро ВДНХ появился главный космический символ столицы – монумент «Покорителям космоса». Его строительство было приурочено к запуску первого искусственного спутника Земли. Специально к памятной дате – 60-летию с момента установки монумента – столичный Департамент информационных технологий совместно с московским Музеем космонавтики запустил в мобильном приложении «Узнай Москву» квиз «Покорение космоса» с использованием технологий дополненной реальности (AR). Посетители музея смогут не только проверить свою эрудицию, но и посмотреть, как «оживают» легендарные космические аппараты. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Новый квиз сочетает в себе элементы экскурсии и AR-анимации. Во время прохождения викторины пользователи смогут прочитать интересные факты об экспонатах, послушать аудиогид, а также увидеть в дополненной реальности пуск ракеты-носителя «Восток», посадку «Лунохода-1» на поверхность Луны, стыковку космических кораблей «Союз» и «Аполлон» и многое другое. Это сделает изучение экспозиции музея еще более интересным и увлекательным», – сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

Вопросы квиза посвящены образцам космической техники, макеты которых представлены в музее. В описании экспонатов в приложении участники найдут не только интересные факты, но и подсказки к ответам на вопросы викторины. Кроме того, под изображением экспоната пользователи увидят кнопку «Дополненная реальность»: после нажатия на нее на экране появится 3D-прототип объекта.

Чтобы присоединиться к викторине, нужно отсканировать специальный QR-код, который размещен на стойке администрации Музея космонавтики, а затем пройти к начальной точке квиза. Интерактивные подсказки в приложении «Узнай Москву» помогут узнать, в каком порядке следует проходить квиз, где расположен тот или иной экспонат и как до него добраться.

Начать квиз предлагается в первом зале музея, у макета космического корабля «Восток». Именно на этом корабле 12 апреля 1961 г. летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Первая космическая экспедиция длилась 108 минут. За это время корабль сделал один виток вокруг нашей планеты. Юрий Гагарин постоянно находился на связи с Землей и делился своими впечатлениями. Отвечая на первый вопрос викторины, участникам нужно будет вспомнить особенности устройства корабля «Восток». А с помощью технологий дополненной реальности гости смогут увидеть парящий в воздухе корабль, заглянуть внутрь, и даже посмотреть, как в нем размещался космонавт. «Картинку» можно вращать, приближать и отдалять, что позволяет рассмотреть объект в деталях.

Далее следует пройти к макету ракеты-носителя «Восток»: именно она вывела на орбиту одноименный корабль с Юрием Гагариным. Ее высота сравнима с 12-этажным домом, а большую часть составляют топливные баки. Чтобы перейти к следующей точке маршрута, пользователям предстоит правильно назвать одну из внешних частей ракеты. В дополненной реальности можно посмотреть, как ракета стартовала с поверхности Земли.

Следующий экспонат – автоматическая межпланетная станция «Луна-16». Она состоит из нескольких частей: за мягкую посадку отвечает расположенный внизу универсальный посадочный модуль, сверху находится возвращаемый аппарат, внутри – специальный контейнер, парашютная система, а также передатчик и антенны для связи с Землей. Благодаря АМС «Луна-16» на Землю был передан грунт с лунной поверхности – этому факту посвящен третий вопрос квиза. В дополненной реальности посетители музея могут увидеть, как происходила посадка станции на Луну.

Всего участникам квеста предстоит ответить на девять вопросов о представленных в музее космических объектах. Среди них самоходный аппарат «Луноход-1», стартовый комплекс космодрома «Байконур» с ракетой-носителем «Союз», искусственный спутник Земли «ГЛОНАСС-М» и др.

Прочитать информацию о космических объектах, послушать аудиогид и увидеть их в дополненной реальности можно и не проходя квиз. Возле каждой точки AR-викторины для удобства навигации на полу размещены наклейки с QR-кодами, которые достаточно отсканировать камерой смартфона, и на экране откроется страница объекта в приложении «Узнай Москву».

В «Узнай Москву» можно увидеть в дополненной реальности не только космические объекты. Например, этим летом в приложении стали доступны AR-копии исторических объектов музея-заповедника «Коломенское» — утраченные дворцы Екатерины II и Александра I и церковь Вознесения Господня, которую можно рассмотреть без строительных лесов, скрывших ее на время реставрации.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описание более 2,3 тыс. зданий, 704 памятников, 410 музеев, 488 мест, более 270 прогулочных маршрутов, а также сведения о 333 исторических личностях. Все это также доступно в мобильном приложении «Узнай Москву».

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».