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AR Augmented Reality Дополненная реальность Расширенная реальность Assisted Reality Вспомогательная реальность

AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность

Технология дополненной реальности (augmented reality, AR) – технология, позволяющая интегрировать информацию с объектами реального мира в форме текста, компьютерной графики, аудио и иных представлений в режиме реального времени. При использовании дополненной реальности ученики могут управлять объектами AR, перемещать их, поворачивать, изменять масштаб, рассматривать с разных сторон – это дает большой импульс к развитию пространственного мышления, позволяет воспринять изучаемый предмет полнее и глубже, повышая уровень познания. За счет того, что визуальная или аудиальная информация подается синхронно с тем, что происходит в реальности, создается полное погружение в информационную ситуацию и активизируется ее восприятие.

 

 

Сергей Головин, Технический директор продукта “Цифровой контроль, МТС "Вспомогательная реальность в промышленности, эффективное применение в практике"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


01.04.2024 «Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность

ом узле и переключения на энергоустановках. Для проведения испытаний были выбраны самые современные AR-чки промышленного исполнения от ведущих мировых производителей, включая новинку от компани
07.03.2024 В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента

Технологии виртуальной и дополненной реальности – AR/VR – с каждым годом находят все большее применение в самых разных отраслях экономики: пром
06.03.2024 «Ростелеком» внедряет AR технологии в коммерческой услуге

Если вы думали, что управлять техникой и проводить ремонтные работы удаленно это не просто, то «Ростелеком» доказывает обратное. Компания протестировала AR очки и российское программное обеспечение «Иксар» для использования в коммерческой услуге, что открывает новые перспективы для удаленного технического обслуживания. Об этом CNews сообщили пр
19.02.2024 В Сеченовском университете разработали технологию дополненной реальности для телемедицинской помощи в экстренной нейрохирургии

Н.Н. Бурденко разработали технологию дополненной реальности в нейрохирургии. С помощью специальных AR-очков и программного обеспечения молодые хирурги смогут передавать вид операционного поля

09.02.2024 Нижний Новгород вошел в топ-3 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro

ПАО «МТС», цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следую
09.02.2024 Казань попала в топ-5 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro

МТС, цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следую
30.01.2024 Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками

испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инлайн Гру
19.01.2024 AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда»

. Это позволяет повысить детализацию итогового отчета о проведенных работах. Фото: АО «Инлайн Груп» AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» При наличии связи система позволяет осущ
14.12.2023 В строительстве технопарка Сбербанка в «Сколково» задействуют технологии дополненной реальности

роцессов строительства и монтажа конструкций через цифровые маркеры конструкционных элементов. Для распознавания маркеров используются мобильные устройства и камеры на касках рабочих, квадрокоптеры и AR-очки. При строительстве технопарка стартап обеспечит контроль жизненного цикла более 14 тыс. строительных элементов. Сотрудничество Bimar System с профессиональными проектными и строительным
05.12.2023 Кольская ГМК использует дополненную реальность на производстве

Кольская ГМК успешно протестировала концепцию «Удаленный эксперт» на очках дополненной реальности (AR-очках). В основе решения используется отечественная программная платформа «Иксар» в комбин
09.10.2023 Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для Atlantis

ийская компания, создавшая собственную платформу для создания дополненной реальности и предлагающая AR-решения под ключ для бизнеса. Клиенты Atlantis создают «оживающие» визитки, фотографии, ли
26.09.2023 Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности

омышленной автоматизации и Индустрии 4.0, и компания «Скилар», специализирующаяся на предоставлении AR-инструментов для обеспечения удаленного взаимодействия между экспертом и «полевым» сотрудн
08.09.2023 Xiaomi вернула к жизни гениальный гаджет, который убила Microsoft

Kinect из КНР Компания Xiaomi анонсировала новое нехарактерное для нее устройство под названием AR Motion – специальный контроллер для видеоигр, позволяющий игроку управлять происходящим на экране движениями собственного тела. Как пишет портал TechGoing, устройство предназначено для подкл
20.07.2023 Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова

oft с IVAS Microsoft поставит вооруженным силам США пробную партию усовершенствованных армейских тактических очков IVAS, пишет Bloomberg. Новая модель IVAS версии 1.2, построенная на основе гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, отличается от предшествующей легкостью, более компактным корпусом и улучшенным распределением аппаратной начинки внутри устройства. Изменения, внесенн
05.06.2023 Разработка российских ученых позволит создавать AR-устройства нового поколения

здействиям. Также он легче аналогов и не создает блики. С его помощью можно создать новое поколение AR-очков для безопасного использования в промышленности, строительстве и энергетике. Кроме то
19.05.2023 Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров

виртуальным экраном, который можно наблюдать через идущие в комплекте очки дополненной реальности (AR). При этом привычного физического дисплея ПК лишен. Как утверждает Wired, это первое в мир
26.04.2023 «Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки

н груп» провели пилотные испытания отечественной программной платформы в комбинации с промышленными AR-очками. Тесты проводились в действующих полевых условиях на «Далматовском» и «Добровольном
13.01.2023 Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

пку 6,9 тыс. единиц тактических очков IVAS в основе которых лежит гарнитура дополненной реальности (AR) HoloLens корпорации Microsoft, пишет Bloomberg. Основанием для отказа стали неудовлетвори
12.12.2022 В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице

Экскурсию в дополненной реальности (AR) запустили в тестовом режиме по Никольской улице, одной из старейших в Москве. Особенность
25.11.2022 Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление

ешения для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR). Пользователям станут доступны новые функции и возможности, которые позволят эффективнее

08.11.2022 Россияне хотят, чтобы виртуальная и дополненная реальности вошли в их повседневную жизнь

сияне, получающие дополнительное ИТ- и Digital-образование, знают о виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностях и как они относятся к их развитию. Согласно результатам исследования, почти п
07.11.2022 Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях

местные испытания отечественной программной платформы дополненной реальности «ИКСАР» в комбинации с AR-очками промышленного исполнения. Тесты проводились в реальных полевых условиях на одном из
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта

ьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab
12.07.2022 КРЭТ создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал концепт экипировки для спасателей с применением технологии дополненной реальности. Новинка представляет собой объединенные в систему интерактивные шлемы, способные получать картинку с квадрокоптера и поддерживать связь с центром управления. Система сос
27.06.2022 «Сбер» создал инструмент для разработчиков по подключению голосового управления на русском языке в AR и VR приложениях

олее комфортным и безопасным. «Возможность голосового управления особенно актуальна в виртуальной и дополненной реальности, поскольку воспринимается как более естественное продолжение реального
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности

ниверситета «Аптекарский огород» запустили бесплатный аудиогид с элементами дополненной реальности (AR) в приложении «МТС Live». Аудиогид познакомит с многовековой историей сада и его обитателя
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании

ной реальности. Все знают про игры, разработчики которых используют эти технологии. Но сегодня VR и AR приносят пользу не только геймерам и служат не только для развлечения. Например, VR – это

25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности

Что такое VR и AR: главные различия технологий В первую очередь необходимо определиться, что же такое VR и <
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения

роектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge

30.03.2022 ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования

огии промышленного интернета вещей (IIoT), комплексных цифровых двойников и дополненной реальности (AR) для решения задач эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. ServiceVizor относ
11.02.2022 Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок

нонсировавшейся. Скорее всего, речь идет об операционной системе, специально предназначенной для VR/AR-решений. О том, что разработки в этой области ведутся, известно уже несколько лет. Об этом
03.02.2022 МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

арте программы 5G-инкубации для проектов в области технологий виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), голограмм, ХR-платформ и других решений, которые будут работать в метавселенных, а та
21.01.2022 Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta

ok, она же Meta. В ее активе целое семейство шлемов виртуальной реальности Oculus, а также прототип AR-очков, показанный широкой публике летом 2021 г. Ранняя версия AR-очков Meta Следом

18.01.2022 «Пятерочка» пилотирует планограммы в дополненной реальности

Торговая сеть «Пятерочка» тестирует систему планирования выкладки товаров в дополненной реальности. Пилот проводился в 30 магазинах сети в Казани. В результате замены печатных схем выкладки на AR-раскладку розничный товарооборот магазинов увеличился на 2,8%. Обычные пл
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech

ейших тенденций в этой сфере, предрекая использование средств виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), геймификацию образования, повсеместный доступ к лучшим образовательным курсам и т. д.
24.12.2021 Waveaccess разработала AR-расширение для британской ритейл-платформы Jisp

Российская ИТ-компания Waveaccess разработала расширение дополненной реальности (AR) для британской ритейл-платформы Jisp. Jisp AR - новая «фича» в составе комплексног
20.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G

с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR-очках с поддержкой 5G. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». В лаборатории 5G «Би
07.12.2021 «VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии

Платформа «VK звонки» усовершенствовала AR-технологию (дополненная реальность) замены фона — благодаря собственным разработкам виртуа
20.10.2021 «Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику

вить после покупки. Это можно увидеть в приложении сервиса с помощью режима дополненной реальности (AR) — маркетплейс создал больше 32 тыс. 3D-моделей разной крупногабаритной техники. Теперь пе
11.10.2021 Маски дополненной реальности в Viber стали доступны в России

Rakuten Viber запустил маски дополненной реальности в мессенджере Viber для пользователей в России. AR-фильтры и маски созданы на основе технологии Snap Inc, компании-мирового лидера в области


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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 214 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 72 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 137 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 157 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 820 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 21 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 503 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 52 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 193 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 2
VK Skillbox - Скилбокс 100 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 68 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 35 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1006 18
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 17
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1929 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2300 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 524 12
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 11
День молодёжи - 27 июня 745 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 9
CNews AWARDS - награда 456 9
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1174 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 120 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 7
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 32 5
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 4
Startup Village - международная стартап-конференция 60 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 4
ИгроМир 119 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Международный женский день - 8 марта 320 2
CeBIT 611 2
Microsoft Build - конференция 36 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 2
GeoВласть 43 2
Microsoft Imagine Cup 60 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 2
MIPTV 5 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 366 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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