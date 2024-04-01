AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность

«Иксар» совместно с энергетиками «РусГидро» испытывают отечественную дополненную реальность ом узле и переключения на энергоустановках. Для проведения испытаний были выбраны самые современные AR-чки промышленного исполнения от ведущих мировых производителей, включая новинку от компани

В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента Технологии виртуальной и дополненной реальности – AR/VR – с каждым годом находят все большее применение в самых разных отраслях экономики: пром

«Ростелеком» внедряет AR технологии в коммерческой услуге Если вы думали, что управлять техникой и проводить ремонтные работы удаленно это не просто, то «Ростелеком» доказывает обратное. Компания протестировала AR очки и российское программное обеспечение «Иксар» для использования в коммерческой услуге, что открывает новые перспективы для удаленного технического обслуживания. Об этом CNews сообщили пр

В Сеченовском университете разработали технологию дополненной реальности для телемедицинской помощи в экстренной нейрохирургии Н.Н. Бурденко разработали технологию дополненной реальности в нейрохирургии. С помощью специальных AR-очков и программного обеспечения молодые хирурги смогут передавать вид операционного поля

Нижний Новгород вошел в топ-3 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro ПАО «МТС», цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следую

Казань попала в топ-5 по предзаказам очков дополненной реальности Apple Vision Pro МТС, цифровая экосистема, исследовала спрос на очки дополненной реальности Apple Vision Pro среди россиян после старта предзаказа. Самый большой интерес к гаджету, ожидаемо зафиксирован в Москве, первые клиенты получат новинку уже на следую

Компания «Евраз» провела испытания платформы «Иксар» в комбинации с AR-очками испытания отечественной программной платформы «Иксар» в комбинации с очками дополненной реальности (AR-очками) промышленного исполнения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инлайн Гру

AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» . Это позволяет повысить детализацию итогового отчета о проведенных работах. Фото: АО «Инлайн Груп» AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» При наличии связи система позволяет осущ

В строительстве технопарка Сбербанка в «Сколково» задействуют технологии дополненной реальности роцессов строительства и монтажа конструкций через цифровые маркеры конструкционных элементов. Для распознавания маркеров используются мобильные устройства и камеры на касках рабочих, квадрокоптеры и AR-очки. При строительстве технопарка стартап обеспечит контроль жизненного цикла более 14 тыс. строительных элементов. Сотрудничество Bimar System с профессиональными проектными и строительным

Кольская ГМК использует дополненную реальность на производстве Кольская ГМК успешно протестировала концепцию «Удаленный эксперт» на очках дополненной реальности (AR-очках). В основе решения используется отечественная программная платформа «Иксар» в комбин

Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для Atlantis ийская компания, создавшая собственную платформу для создания дополненной реальности и предлагающая AR-решения под ключ для бизнеса. Клиенты Atlantis создают «оживающие» визитки, фотографии, ли

Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности омышленной автоматизации и Индустрии 4.0, и компания «Скилар», специализирующаяся на предоставлении AR-инструментов для обеспечения удаленного взаимодействия между экспертом и «полевым» сотрудн

Xiaomi вернула к жизни гениальный гаджет, который убила Microsoft Kinect из КНР Компания Xiaomi анонсировала новое нехарактерное для нее устройство под названием AR Motion – специальный контроллер для видеоигр, позволяющий игроку управлять происходящим на экране движениями собственного тела. Как пишет портал TechGoing, устройство предназначено для подкл

Пентагон дал Microsoft последний шанс поставить военным AR-очки, от которых не тошнит и не кружится голова oft с IVAS Microsoft поставит вооруженным силам США пробную партию усовершенствованных армейских тактических очков IVAS, пишет Bloomberg. Новая модель IVAS версии 1.2, построенная на основе гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens, отличается от предшествующей легкостью, более компактным корпусом и улучшенным распределением аппаратной начинки внутри устройства. Изменения, внесенн

Разработка российских ученых позволит создавать AR-устройства нового поколения здействиям. Также он легче аналогов и не создает блики. С его помощью можно создать новое поколение AR-очков для безопасного использования в промышленности, строительстве и энергетике. Кроме то

Создан первый в мире ноутбук с виртуальным экраном гигантских размеров виртуальным экраном, который можно наблюдать через идущие в комплекте очки дополненной реальности (AR). При этом привычного физического дисплея ПК лишен. Как утверждает Wired, это первое в мир

«Ростелеком» в Зауралье протестировал промышленные AR-очки н груп» провели пилотные испытания отечественной программной платформы в комбинации с промышленными AR-очками. Тесты проводились в действующих полевых условиях на «Далматовском» и «Добровольном

Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота пку 6,9 тыс. единиц тактических очков IVAS в основе которых лежит гарнитура дополненной реальности (AR) HoloLens корпорации Microsoft, пишет Bloomberg. Основанием для отказа стали неудовлетвори

В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице Экскурсию в дополненной реальности (AR) запустили в тестовом режиме по Никольской улице, одной из старейших в Москве. Особенность

Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление ешения для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR). Пользователям станут доступны новые функции и возможности, которые позволят эффективнее

Россияне хотят, чтобы виртуальная и дополненная реальности вошли в их повседневную жизнь сияне, получающие дополнительное ИТ- и Digital-образование, знают о виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностях и как они относятся к их развитию. Согласно результатам исследования, почти п

Segezha Group тестирует российскую платформу дополненной реальности «ИКСАР» и AR-очки в «полевых» условиях местные испытания отечественной программной платформы дополненной реальности «ИКСАР» в комбинации с AR-очками промышленного исполнения. Тесты проводились в реальных полевых условиях на одном из

«Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта ьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной реальностью (AR), разработанную на основе технологии визуального позиционирования от Sber AR/VR Lab

КРЭТ создал шлем для спасателей с технологией дополненной реальности Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал концепт экипировки для спасателей с применением технологии дополненной реальности. Новинка представляет собой объединенные в систему интерактивные шлемы, способные получать картинку с квадрокоптера и поддерживать связь с центром управления. Система сос

«Сбер» создал инструмент для разработчиков по подключению голосового управления на русском языке в AR и VR приложениях олее комфортным и безопасным. «Возможность голосового управления особенно актуальна в виртуальной и дополненной реальности, поскольку воспринимается как более естественное продолжение реального

МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности ниверситета «Аптекарский огород» запустили бесплатный аудиогид с элементами дополненной реальности (AR) в приложении «МТС Live». Аудиогид познакомит с многовековой историей сада и его обитателя

Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании ной реальности. Все знают про игры, разработчики которых используют эти технологии. Но сегодня VR и AR приносят пользу не только геймерам и служат не только для развлечения. Например, VR – это

В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности Что такое VR и AR: главные различия технологий В первую очередь необходимо определиться, что же такое VR и <

МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения роектов для программы технологической инкубации: 14 компаний смогут доработать свои решения в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения с использованием сетей 5G, технологии edge

ServiceVizor на основе AR и IIoT обеспечит бесперебойную работу энергетического оборудования огии промышленного интернета вещей (IIoT), комплексных цифровых двойников и дополненной реальности (AR) для решения задач эксплуатации и сервисного обслуживания оборудования. ServiceVizor относ

Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок нонсировавшейся. Скорее всего, речь идет об операционной системе, специально предназначенной для VR/AR-решений. О том, что разработки в этой области ведутся, известно уже несколько лет. Об этом

МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных арте программы 5G-инкубации для проектов в области технологий виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), голограмм, ХR-платформ и других решений, которые будут работать в метавселенных, а та

Google оживляет свой мертворожденный гаджет в погоне за Apple и Meta ok, она же Meta. В ее активе целое семейство шлемов виртуальной реальности Oculus, а также прототип AR-очков, показанный широкой публике летом 2021 г. Ранняя версия AR-очков Meta Следом

«Пятерочка» пилотирует планограммы в дополненной реальности Торговая сеть «Пятерочка» тестирует систему планирования выкладки товаров в дополненной реальности. Пилот проводился в 30 магазинах сети в Казани. В результате замены печатных схем выкладки на AR-раскладку розничный товарооборот магазинов увеличился на 2,8%. Обычные пл

3 главных проблемы EdTech ейших тенденций в этой сфере, предрекая использование средств виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), геймификацию образования, повсеместный доступ к лучшим образовательным курсам и т. д.

Waveaccess разработала AR-расширение для британской ритейл-платформы Jisp Российская ИТ-компания Waveaccess разработала расширение дополненной реальности (AR) для британской ритейл-платформы Jisp. Jisp AR - новая «фича» в составе комплексног

«Билайн бизнес» совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5G с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR-очках с поддержкой 5G. Об этом CNews сообщили представители «Билайн». В лаборатории 5G «Би

«VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии Платформа «VK звонки» усовершенствовала AR-технологию (дополненная реальность) замены фона — благодаря собственным разработкам виртуа

«Яндекс.маркет» поможет «примерить» крупную бытовую технику и электронику вить после покупки. Это можно увидеть в приложении сервиса с помощью режима дополненной реальности (AR) — маркетплейс создал больше 32 тыс. 3D-моделей разной крупногабаритной техники. Теперь пе