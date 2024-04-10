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«Ростех» внедряет технологии дополненной реальности при сборке авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация «Ростеха» внедряет цифровые технологии при сборке узлов и агрегатов авиационных двигателей. Применение современных решений, в том числе устройств дополненной реальности, оптимизирует процессы производства и повысит качество продукции.

Пилотный проект реализуется на Рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» при сборке газотурбинных двигателей (ГТД). В основе решения – комбинация отечественной программной платформы «Иксар» с очками дополненной реальности и другими типами мобильных устройств.

Сборщик авиадвигателей выполняет рабочие операции в очках дополненной реальности, на поверхность которых выводятся пошаговые инструкции. Еще одним участником процесса в информационной системе является контролер, который подтверждает возможность перехода к следующему блоку работ.

Благодаря программному обеспечению «Иксар» можно осуществлять фото- и видеофиксацию факта выполненных операций, структурируя цифровой след сборочного процесса. Совокупность выполненных действий в системе позволяет получить всю необходимую информацию для автоматического формирования карты сборки изделия.

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Система ведет учет времени на каждую операцию, может отслеживать нагрузку на сотрудников и анализировать их работу на каждом выпускаемом изделии. Кроме того, она позволяет при необходимости выйти на связь с экспертами для получения консультаций прямо с рабочего места.

«Цифровые технологии повышают скорость операций как самого сотрудника, избавляя его от рутинных или бумажных задач, так и скорость всех сборочных процессов. В перспективе это будет способствовать успешному решению масштабных задач, стоящих перед двигателестроителями. Первый этап проекта доказал эффективность внедряемых подходов, что позволяет нам двигаться дальше. Уже в этом году будет произведена настройка интерфейса одновременной совместной работы сборщиков и разработана интеграция с информационными системами предприятия», – сказал о результатах и перспективах пилотного проекта директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

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