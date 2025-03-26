Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Ярославская область Рыбинск
СОБЫТИЯ
|26.03.2025
|
2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске
а функция уже доказала свою востребованность, и мы продолжаем расширять список городов. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет ещё шире» , — отмети
|22.01.2025
|
Села Рыбинского района получили связь четвертого поколения
Почти четыре тыс. жителей Рыбинского района Ярославской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростн
|03.09.2024
|
«МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями
сии составил 5,3 тыс. руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Рыбинск Ярославской области – средняя стоимость проживания в сутки составила здесь 3,2 тыс. р
|20.06.2024
|
Рязанских туристов в Рыбинске ждет аудиоспектакль МТС с волжскими историями
МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске бесплатного аудиоспектакля «Волжские истории: Рыбинск», который погрузит слушателя в жизнь на берегах Волги в разные исторические периоды.
|23.05.2024
|
Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации
В мае в Рыбинске начался второй этап модернизации общественного транспорта Ярославской области. На городские маршруты вышли новые комфортабельные автобусы, а пассажирам стали доступны инновационные циф
|23.01.2024
|
«Ростех» внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске
рпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») внедрит искусственный интеллект для выявления мельчайших дефектов лопаток газотурбинных двигателей. Роботизированный комплекс будет введен в эксплуатацию на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Он автоматизирует процесс предварительного контроля качества деталей и в два раза увеличит пропускную способность участка. Об этом CNews сообщили представите
|11.07.2018
|
«Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске
Ростех объявил о том, что пилотный проект «Умный город» в г. Рыбинск Ярославской области сократил расходы бюджета на уличное освещение на 35% за первые 4
|03.12.2015
|
«Билайн» запустил 4G в Рыбинске
т-доступа. Комментирует коммерческий директор Ярославского филиала «ВымпелКома» Константин Бычков: «Рыбинск стал вторым городом в Ярославском регионе после областной столицы, где клиентам «Била
|12.03.2015
|
В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок»
В здании администрации г. Рыбинск прошла презентация проекта «Услуги в области государственных закупок». Это совместный
|05.09.2014
|
«Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Рыбинске
пелКом» (бренд «Билайн») сообщила о результатах модернизации сети и переводе базовых станций города Рыбинск на технологию DC-HSPA, позволяющую значительно повысить скорость мобильного интернета
|20.06.2013
|
«Билайн» открыл новый офис продаж в Рыбинске
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об открытии нового собственного офиса продаж в Рыбинске на улице Крестовой, дом 22. Там можно бесплатно заменить SIM-карту, получить детализацию счета, приобрести телефоны и модемы, выбрать оптимальный тарифный план и подключить различные у
|06.08.2012
|
Жителю Рыбинска грозит до 4 лет тюрьмы за неправомерный доступ к базе данных
одской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Рыбинск — администратора санатория им. Воровского, взломавшего компьютерную базу санатория и
|15.06.2011
|
МТС запускает сеть 3G в городе Рыбинске Ярославской области
уже в 50 населенных пунктах области, а теперь мы обеспечили высокоскоростным доступом в Интернет и Рыбинск. Строительство сети 3G позволит нам не только предложить самые современные сервисы на
|27.04.2010
|
В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано»
В г. Рыбинске Ярославской области открылось первое производственное предприятие, созданное с участием Российской корпорации нанотехнологий («Роснано»). Завод по производству монолитного твердосплавн
|08.04.2010
|
«Билайн» запустил сеть 3G в Рыбинске
«Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию мобильную сеть третьего поколения 3G в Рыбинске. Сеть 3G поддерживает все услуги предыдущего поколения мобильной связи 2G (GSM), при этом ее основным преимуществом для абонентов является высокоскоростной доступ в интернет, сопостави
|07.06.2007
|
"Сухой" SuperJet-100: французский вклад
werjet (СП Snecma - НПО «Сатурн», Москва, программа SaM146); «ВолгаАэро» (СП Snecma – НПО «Сатурн», Рыбинск, производство комплектующих для SaM146); Poluevo Invest (СП Snecma - НПО «Сатурн»,
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимонин Сергей 48 9
|Ким Андрей 58 7
|Чубайс Анатолий 222 4
|Егошин Сергей 117 3
|Алексеев Евгений 17 3
|Путин Владимир 3454 3
|Распопин Николай 48 3
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Корчагин Павел 18 2
|Медков Евгений 28 2
|Простакишин Виталий 2 2
|Сметанкин Игорь 8 2
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 2
|Гавриков Олег 4 2
|Секачев Владимир 2 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Бровко Василий 60 2
|Соловенчук Александр 156 1
|Патока Андрей 110 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Малышев Михаил 2 1
|Дождёв Владимир 15 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Грачев Дмитрий 10 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Смирнова Наталья 11 1
|Комогорцев Андрей 7 1
|Козлова Ирина 29 1
|Сысоева Евгения 129 1
|Духанина Любовь 4 1
|Мишин Глеб 70 1
|Христолюбов Вячеслав 17 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Маркевич Кирилл 4 1
|Емельянов Святослав 6 1
|Якунин Александр 50 1
|Матвеев Артем 2 1
|Сальва Алексей 7 1
|Соболев Алексей 4 1
|Колодкин Александр 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.