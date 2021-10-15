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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
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Рыбинск

Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск


15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей 2
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест 1
13.03.2019 «Швабе» установил в Москве 2,5 тысячи новых светофоров 1
18.01.2019 «Почта банк» оснастил все флагманские клиентские центры оборудованием для сбора биометрии 1
24.08.2018 Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ» 1
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске 2
21.03.2018 Ростех приступил к внедрению «умных» светофоров в Ярославской области 3
23.10.2017 НСИ на платформе Semantic MDM внедрена в «Объединенной двигателестроительной корпорации» 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1
28.01.2016 «Билайн» запустил сеть 4G в пяти населенных пунктах Ярославской области 1
22.12.2015 Портфель заказов предприятий ОПК в 2015 г. превысил 250 млрд руб. 1
03.12.2015 «Билайн» запустил 4G в Рыбинске 1
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок» 1
29.09.2014 УЭК в Ярославской области будет развиваться и дальше 1
05.09.2014 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Рыбинске 3
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации 1
30.10.2013 Cognitive Technologies и МИСиС провели олимпиаду по программированию 2
24.09.2013 «ВымпелКом» расширил канал Ярославль-Москва для нужд сети FTTB 1
03.07.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2013 2
20.06.2013 «Билайн» открыл новый офис продаж в Рыбинске 2
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
06.08.2012 Жителю Рыбинска грозит до 4 лет тюрьмы за неправомерный доступ к базе данных 1
23.05.2012 "ТрансТелеком" дополняет реальность 1
13.04.2012 Олег Гавриков назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Север» 1
01.03.2012 Глеб Мишин, много лет руководивший Acer в России, покинул компанию 1
31.01.2012 Абонентская база ТТК в Ярославской области и Республике Коми превысила 20 тыс. интернет-пользователей 1
15.11.2011 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Ярославской области 1
07.09.2011 К системе «Лидер» присоединился банк «Верхневолжский» 3
15.06.2011 МТС запускает сеть 3G в городе Рыбинске Ярославской области 4
03.06.2011 «Билайн Бизнес» расширяет географию решения «Единая сеть офисных и мобильных» 1
18.05.2011 Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО 1
11.08.2010 Число абонентов ШПД «ТТК-Север» превысило 7 тыс. 1
31.05.2010 «ПетерСтар» открыл филиал в Ярославле 1
27.04.2010 В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 67

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 10
Ростех - Ростехнологии 2239 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Docsvision - ДоксВижн 871 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 2
ICL ГК 69 1
МегаФон ПетерСтар 184 1
Инталев 197 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
Crocus Technology 8 1
РСХБ-Интех 4 1
Синтерра - Synterra 695 1
SoftwareONE Group 97 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 55 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 112 1
Тензор 45 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Воентелеком 135 1
HP - Hewlett-Packard 1131 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 542 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3049 1
Yota - Скартел 623 1
Directum - Директум 747 1
Acer Group 1548 1
HP Inc. 3368 1
Huawei 2828 1
Oracle Corporation 3780 1
4295 1
Yandex - Яндекс 4236 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 71 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 171 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
РВК - Российская венчурная компания 496 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Свобода 28 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
Интер РАО ПАО 190 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 148 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 93 1
Auchan Holding - Ашан 149 1
Россети ПАО 169 1
Почта Банк 290 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
Газпромбанк - ГПБ 712 1
Mazda Motor Corporation 34 1
РСХБ - Россельхозбанк 184 1
Renault - Рено Россия 95 1
Hyundai Motor 155 1
KIA Motors 75 1
Роснано 456 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Правительство Новгородской области 10 1
Администрация Красноярского края 25 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 14 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 56 1
Правительство Пензенской области 16 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 28 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 140 1
Президент Российской Федерации 1489 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1056 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
Правительство РФ 2279 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 332 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
3G - Стандарт мобильной связи 4037 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
Умные платформы 507 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
НИР - Научно-исследовательская работа 129 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 641 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 138 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 17 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 59 1
Проверка контрагентов 53 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 132 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 50 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
LTE-смартфон 138 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 543 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 322 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 46 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 189 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Amedia Premium HD 28 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 1
Почта Банк Онлайн 18 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
C++ - Язык программирования 301 1
Google Android 10774 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 397 1
Java - Язык программирования 1319 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 8 1
Kaspersky Internet Security 309 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 153 1
Apple iOS 5751 1
Чубайс Анатолий 107 3
Бровко Василий 47 2
Прозоровский Василий 40 1
Беров Иван 40 1
Соболев Алексей 3 1
Сальва Алексей 6 1
Медков Евгений 28 1
Якунин Александр 44 1
Корчагин Павел 14 1
Емельянов Святослав 5 1
Маркевич Кирилл 2 1
Мишин Глеб 53 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Грачев Дмитрий 3 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Малышев Михаил 2 1
Патока Андрей 97 1
Васильев Евгений 102 1
Иванов Михаил 65 1
Меламед Леонид 108 1
Ускова Ольга 137 1
Лысенко Эдуард 210 1
Щеголев Игорь 676 1
Глазков Борис 40 1
Давыдов Александр 37 1
Путин Владимир 1961 1
Подрябинников Алексей 13 1
Миронов Дмитрий 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 24
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 18
Россия - ЦФО - Ярославская область 365 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 705 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 264 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 173 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 154 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 481 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 3
Россия - СФО - Новосибирск 2230 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 525 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1307 2
Россия - ЦФО - Тульская область 789 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 217 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 505 2
Россия - ЦФО - Костромская область 245 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 345 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 287 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 262 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 768 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 142 2
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 376 2
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Беларусь - Белоруссия 2314 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 676 2
Русский язык 1142 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 225 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
BTL-акция - below-the-line 4 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 112 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 164 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 39 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 93 1
Золотое кольцо России 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 129 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 57 1
Microsoft Imagine Cup 52 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858353, в очереди разбора - 761532.
Создано именных указателей - 46783.
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