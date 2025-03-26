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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Ярославская область Рыбинск

Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск

Шевелев Александр Викторович «Рыбинск. Солнце на бульварной улице» (2025 г.) Шевелев Александр Викторович «Рыбинск. Солнце на бульварной улице» (2025 г.)
Шевелев Александр Викторович «Рыбинск. Солнце на бульварной улице» (2025 г.)

СОБЫТИЯ


26.03.2025 2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске

а функция уже доказала свою востребованность, и мы продолжаем расширять список городов. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет ещё шире» , — отмети
22.01.2025 Села Рыбинского района получили связь четвертого поколения

Почти четыре тыс. жителей Рыбинского района Ярославской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростн
03.09.2024 «МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями

сии составил 5,3 тыс. руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Рыбинск Ярославской области – средняя стоимость проживания в сутки составила здесь 3,2 тыс. р
20.06.2024 Рязанских туристов в Рыбинске ждет аудиоспектакль МТС с волжскими историями

МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске бесплатного аудиоспектакля «Волжские истории: Рыбинск», который погрузит слушателя в жизнь на берегах Волги в разные исторические периоды.

23.05.2024 Рыбинск присоединился к лидерам внедрения оплаты проезда по геолокации

В мае в Рыбинске начался второй этап модернизации общественного транспорта Ярославской области. На городские маршруты вышли новые комфортабельные автобусы, а пассажирам стали доступны инновационные циф
23.01.2024 «Ростех» внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске

рпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») внедрит искусственный интеллект для выявления мельчайших дефектов лопаток газотурбинных двигателей. Роботизированный комплекс будет введен в эксплуатацию на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Он автоматизирует процесс предварительного контроля качества деталей и в два раза увеличит пропускную способность участка. Об этом CNews сообщили представите
11.07.2018 «Умные» системы Ростеха на 20% увеличат пропускную способность дорог в Рыбинске

Ростех объявил о том, что пилотный проект «Умный город» в г. Рыбинск Ярославской области сократил расходы бюджета на уличное освещение на 35% за первые 4

03.12.2015 «Билайн» запустил 4G в Рыбинске

т-доступа. Комментирует коммерческий директор Ярославского филиала «ВымпелКома» Константин Бычков: «Рыбинск стал вторым городом в Ярославском регионе после областной столицы, где клиентам «Била
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок»

В здании администрации г. Рыбинск прошла презентация проекта «Услуги в области государственных закупок». Это совместный
05.09.2014 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в Рыбинске

пелКом» (бренд «Билайн») сообщила о результатах модернизации сети и переводе базовых станций города Рыбинск на технологию DC-HSPA, позволяющую значительно повысить скорость мобильного интернета
20.06.2013 «Билайн» открыл новый офис продаж в Рыбинске

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила об открытии нового собственного офиса продаж в Рыбинске на улице Крестовой, дом 22. Там можно бесплатно заменить SIM-карту, получить детализацию счета, приобрести телефоны и модемы, выбрать оптимальный тарифный план и подключить различные у
06.08.2012 Жителю Рыбинска грозит до 4 лет тюрьмы за неправомерный доступ к базе данных

одской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Рыбинск — администратора санатория им. Воровского, взломавшего компьютерную базу санатория и

15.06.2011 МТС запускает сеть 3G в городе Рыбинске Ярославской области

уже в 50 населенных пунктах области, а теперь мы обеспечили высокоскоростным доступом в Интернет и Рыбинск. Строительство сети 3G позволит нам не только предложить самые современные сервисы на
27.04.2010 В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано»

В г. Рыбинске Ярославской области открылось первое производственное предприятие, созданное с участием Российской корпорации нанотехнологий («Роснано»). Завод по производству монолитного твердосплавн
08.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Рыбинске

«Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию мобильную сеть третьего поколения 3G в Рыбинске. Сеть 3G поддерживает все услуги предыдущего поколения мобильной связи 2G (GSM), при этом ее основным преимуществом для абонентов является высокоскоростной доступ в интернет, сопостави
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад

werjet (СП Snecma - НПО «Сатурн», Москва, программа SaM146); «ВолгаАэро» (СП Snecma – НПО «Сатурн», Рыбинск, производство комплектующих для SaM146); Poluevo Invest (СП Snecma - НПО «Сатурн»,


Публикаций - 135, упоминаний - 160

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
МегаФон 10742 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
СМАРТС Ярославль-GSM 40 6
Yandex - Яндекс 9216 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Ростелеком 10948 4
HP Inc. 5883 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 3
Ростех - Росэлектроника - РЗП - Рыбинский завод приборостроения 10 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 6 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Gogo Business Aviation - Aircell 11 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
SoftwareONE Group 108 1
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 101 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Компас 20 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 20 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
Инталев - Intalev 275 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
Smartec 168 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Телепорт-Сервис 14 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 19
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 8
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 3
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 3
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 27 2
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 2
Ростех - ОДК Пермские моторы - Пермский моторный завод, ПМЗ - Редуктор-ПМ - Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы 30 2
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Volkswagen Group - VW 308 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Конверсия НПО НИИ 6 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
Беталинк 105 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
ГАЗ Группа - ЯЗДА - Завод дизельной аппаратуры 1 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
Санаторий имени Воровского 1 1
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волго-Балт Администрация ФБУ - Волго-Балт - Волго-Балтийский водный путь 12 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Казанский кремль - музейный комплекс 15 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Минобороны РФ - СВ РФ - Сухопутные войска Российской Федерации 13 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Знание - Российское общество 10 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 25
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 10
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
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Бронирование - Booking 983 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
HSDPA Dual Carrier 85 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 3
Google Android 15243 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
ZTE MF - ZTE Link - серия роутеров 28 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Amedia Premium HD 28 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Сбер - Okko спорт 6 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Инталев Корпоративный менеджмент 49 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Huawei FT - LTE-роутер 8 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 125 1
МТС 2G-сеть 12 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 5 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Тимонин Сергей 48 9
Ким Андрей 58 7
Чубайс Анатолий 222 4
Егошин Сергей 117 3
Алексеев Евгений 17 3
Путин Владимир 3454 3
Распопин Николай 48 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Корчагин Павел 18 2
Медков Евгений 28 2
Простакишин Виталий 2 2
Сметанкин Игорь 8 2
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