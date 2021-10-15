Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Ярославская область
Рыбинск
Публикаций - 52, упоминаний - 67
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чубайс Анатолий 107 3
|Бровко Василий 47 2
|Прозоровский Василий 40 1
|Беров Иван 40 1
|Соболев Алексей 3 1
|Сальва Алексей 6 1
|Медков Евгений 28 1
|Якунин Александр 44 1
|Корчагин Павел 14 1
|Емельянов Святослав 5 1
|Маркевич Кирилл 2 1
|Мишин Глеб 53 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Грачев Дмитрий 3 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Малышев Михаил 2 1
|Патока Андрей 97 1
|Васильев Евгений 102 1
|Иванов Михаил 65 1
|Меламед Леонид 108 1
|Ускова Ольга 137 1
|Лысенко Эдуард 210 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Глазков Борис 40 1
|Давыдов Александр 37 1
|Путин Владимир 1961 1
|Подрябинников Алексей 13 1
|Миронов Дмитрий 14 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858353, в очереди разбора - 761532.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858353, в очереди разбора - 761532.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru