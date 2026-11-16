Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204409
ИКТ 15900
Организации 11991
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3599
Системы 27080
Персоны 89140
География 3177
Статьи 1600
Пресса 1355
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 899

Ростех Росэлектроника РЗП Рыбинский завод приборостроения

Ростех - Росэлектроника - РЗП - Рыбинский завод приборостроения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.11.2026 «Росэлектроника» меняет структуру бизнеса. Три завода перешли под управление старейшего радиотехнического предприятия России 2
26.04.2024 В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах 3
17.08.2023 «Росэлектроника» завершила испытания универсальных малогабаритных измерителей скорости 1
15.08.2023 «Ростех» представил мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городской среде 1
27.06.2023 Предприятие «Росэлектроники» импортозамещает компоненты лабораторных дозаторов 2
25.08.2021 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов 1
12.02.2021 «Росэлектроника» запускает центр испытаний оборудования в экстремальных условиях 1
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 2
06.11.2019 «Росэлектроника» готовит производство «умных» систем контроля тепла и воды для жилых домов 1
03.07.2019 «Росэлектроника» оборудовала «умными» светильниками дороги в Ярославской области 1
20.05.2009 В России создан монстр радиостроения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3493 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1283 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 38 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 1
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 420 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 441 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 411 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1144 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 337 1
Геометрия НПО 172 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
Луч КБ - Государственное Киевское конструкторское бюро 1 1
ТОПАЗ СКБ - Специальное конструкторское бюро 1 1
Assist - Ассист 219 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3237 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5016 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 219 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6526 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2726 5
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2909 3
РЛС - Радиолокационная станция - Радар-детектор - радарные системы (комплексы) - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - радиопеленг - Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения 459 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37209 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26792 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 2006 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13795 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1750 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 468 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3778 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14332 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3141 1
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 122 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17029 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10844 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11703 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14970 1
Система жизнеобеспечения 169 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2456 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1048 1
Autonomic computing - Автономные вычисления - Autonomic Systems - Автономные системы 152 1
БПЛА - анти-БЛА - Системы противодействия БПЛА (дронам) - Антибеспилотные авиационные системы - Детектор дронов (антидрон) - БВС-перехватчик 38 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 657 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1897 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3878 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 83 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7720 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5125 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6556 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18538 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
Умные платформы 2035 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27391 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10437 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3491 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7936 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5941 1
Комогорцев Андрей 7 7
Путин Владимир 3492 2
Медведев Дмитрий 1667 1
Филатов Антон 2 1
Евтушенко Олег 145 1
Чемезов Сергей 147 1
Михеев Вячеслав 12 1
Миронов Дмитрий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 169908 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19910 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 995 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 136 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48413 1
Украина 7988 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1822 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6264 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58910 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34608 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5766 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 805 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 61 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1252 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 64 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1747 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6912 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9380 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2149 1
Зоология - наука о животных 2934 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11608 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1027 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 685 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 125 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4506 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8207 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4077 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5901 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22253 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3125 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2368 1
УНИАН 10 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
РАН - Российская академия наук 2162 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486130, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204409.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще