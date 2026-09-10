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Миронов Дмитрий

СОБЫТИЯ


10.09.2026 Российский программист отсудил у бывшего работодателя ПО для государственной телемедицины. По наводке конкурента 2
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
04.06.2021 «Билайн» в Ярославской области инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры 2
02.12.2020 Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона 1
22.09.2020 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 1
13.04.2020 Цифровая трансформация вуза: учебные классы стали виртуальными 1
07.10.2019 Дмитрий Миронов, CTI -

Телеком-рынок давно поделен, новых клиентов на нем нет

 1
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 1
21.03.2018 Ростех приступил к внедрению «умных» светофоров в Ярославской области 1
22.05.2017 CTI завершил очередной этап модернизации контакт-центра «Ростелекома» в Сибири 1
21.05.2014 CTI помогла «Твинго-телеком» расширить пакет услуг 1
14.04.2014 Oberon покидает заместитель гендиректора Дмитрий Миронов 2
07.02.2012 Oberon внедрил видеоконференцсвязь в ВНИИА им. Н.Л. Духова 1
13.10.2011 Oberon завершил модернизацию сетевой инфраструктуры для Teleperformance Russia 1
20.09.2011 Oberon построил СКС для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова 1
17.05.2011 Oberon завершил проект по развертыванию IP-телефонии для ВНИИА им. Н. Л. Духова 1
21.02.2011 Чиновники выселяют московский дата-центр «Билайна» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Миронов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Oberon - Оберон 65 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3469 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Huber+Suhner 6 2
Eurolan - Евролан 14 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1275 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Ростех - Росэлектроника - РЗП - Рыбинский завод приборостроения 10 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Ростех - РТ-Цифровая Трансформация АНО - Rostec.digital 2 1
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 1
Ростелеком 11008 1
X Corp - Twitter 2942 1
Yandex - Яндекс 9310 1
Intel Corporation 12855 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
Citrix Systems 871 1
Комплит - Complete 115 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 825 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 729 1
Почта России ПАО 2382 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4970 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 75 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13993 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 389 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54410 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26611 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13015 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36518 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4527 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11593 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8724 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 547 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14055 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 2
Управляемость - Manageability 2322 2
Умные платформы 2001 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33734 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6383 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 364 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4382 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 176 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13060 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8719 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 838 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7776 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6881 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 646 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9630 1
Моноблок - Monoblock PC 1146 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1224 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3700 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 126 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 629 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5932 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16484 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12280 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6545 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26472 1
Пропускная способность - Bandwidth 1924 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1721 1
Citrix Profile Management 1 1
Citrix Workload Balancing 1 1
Microsoft Folder Redirection 1 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 11 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 1
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 1
Teleopti CCC WFM 11 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 998 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 336 1
HPE ProLiant 410 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 1
HPE 3PAR 105 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Avaya Aura 125 1
Михеев Вячеслав 12 2
Астахов Дмитрий 1 1
Исаев Олег 2 1
Грищенко Евгений 1 1
Казанина Татьяна 1 1
Путин Владимир 3463 1
Никифоров Николай 1139 1
Чемезов Сергей 147 1
Шведов Александр 48 1
Бровко Василий 60 1
Евраев Михаил 266 1
Новак Александр 37 1
Петросян Рачик 8 1
Мантуров Денис 127 1
Россия - РФ - Российская федерация 167451 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 978 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47850 2
СССР - Ленинград 112 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 314 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Балтийск 41 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 18 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1466 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1718 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 790 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2315 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2856 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 838 1
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34053 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5663 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16217 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 1
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ГЧП - Государственно-частное партнёрство 124 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11854 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6649 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3068 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 400 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Gartner - Гартнер 3664 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 59 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 145 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 656 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 230 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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