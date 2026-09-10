Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Миронов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 20
Миронов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Михеев Вячеслав 12 2
|Астахов Дмитрий 1 1
|Исаев Олег 2 1
|Грищенко Евгений 1 1
|Казанина Татьяна 1 1
|Путин Владимир 3463 1
|Никифоров Николай 1139 1
|Чемезов Сергей 147 1
|Шведов Александр 48 1
|Бровко Василий 60 1
|Евраев Михаил 266 1
|Новак Александр 37 1
|Петросян Рачик 8 1
|Мантуров Денис 127 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
|Gartner - Гартнер 3664 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471213, в очереди разбора - 724481.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471213, в очереди разбора - 724481.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.