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Независимый регистратор ГИС
Государственная информационная система


13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
25.03.2021 НИИ «Восход» добился автономии от Минцифры 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 1
18.09.2020 ИС госзакупок переехала из ЦОДа «Гознака» в ЦОД ФНС и с IBM на x86 2
07.09.2020 «Ростех» расширит функциональность ЕИС 2
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 2
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
14.03.2019 ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину 4
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 1
29.06.2016 Минкомсвязи предрекло резкое падение аудитории Russia Today 1
17.05.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» взялась за автоматизацию «Почты России» 1
10.11.2015 Путина попросят раздать россиянам удостоверения для доступа к госуслугам 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
01.10.2015 Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео 3
28.09.2015 ИКТ в госсекторе: основные тренды 1
25.09.2015 Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор» 1
25.09.2015 Государственные ИКТ-проекты будут реализованы в срок 1
22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
16.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 2
25.03.2015 Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80% 1
26.11.2014 Объявлен старт работы системы «Независимый регистратор» на электронных аукционах по госзаказу 3
25.04.2014 Михаил Евраев представил ряд антикоррупционных проектов Минкомсвязи 2
03.04.2014 Завершена разработка программного обеспечения для системы «Независимый регистратор» 9
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 2
20.03.2014 Минкомсвязи готовится к запуску ГИС ЖКХ и системы «Независимый регистратор» 2
19.03.2014 «Независимый регистратор» для борьбы с мошенничеством на электронных торгах будет запущен в мае 3

Публикаций - 44, упоминаний - 69

Независимый регистратор ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 367 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Ланит ГК 1160 5
Microsoft Corporation 11168 4
АйТи 753 3
Крок 1221 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Facebook 3768 2
iDecide - АйДесайд 25 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Accenture - Аксенчер 533 1
SAP SE 3220 1
Brocade Communications Systems 143 1
Lenovo Group 1641 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Teradata 166 1
Samsung Electronics 5730 1
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
АМДтехнологии 26 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
IBM 3557 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Транснефть 159 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Почта Банк 289 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
ЕС-лизинг 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Росимущество - Управления информационных технологий 11 4
Федеральное казначейство России 766 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Brocade ADX 1 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Windows 8 1228 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Lync 272 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Microsoft SQL Server 798 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Гознак ЦОД 10 1
Козырев Алексей 270 11
Херсонцев Алексей 48 9
Скляр Алексей 49 9
Четвернин Алексей 651 8
Абызов Михаил 64 8
Елистратов Николай 90 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Клементьев Андрей 18 6
Прокошев Андрей 30 6
Холодняков Юрий 15 6
Бадалов Андрей 23 6
Иванов Александр 71 6
Рыбчинский Михаил 14 4
Мельников Руслан 13 4
Никифоров Николай 1126 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Путин Владимир 1828 3
Носков Константин 202 3
Рудычева Наталья 81 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Сафронов Роман 33 2
Щербаков Сергей 14 1
Вихарев Сергей 12 1
Ильин Александр 10 1
Чулапов Александр 1 1
Лосев Сергей 43 1
Ивакин Роман 49 1
Алешин Александр 4 1
Чучелов Андрей 44 1
Ярош Сергей 11 1
Волин Алексей 113 1
Соколов Алексей 121 1
Акимов Максим 167 1
Чукарин Алексей 56 1
Козлов Александр 54 1
Доценко Алексей 4 1
Контрабаев Артур 66 1
Шмид Александр 18 1
Дьяков Петр 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Нижегородская область 745 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769633, в очереди разбора - 673317.
Создано именных указателей - 46354.
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