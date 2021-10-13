Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Независимый регистратор ГИС
Государственная информационная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 69
Независимый регистратор ГИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Восход ФГБУ НИИ 367 11
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
|Ланит ГК 1160 5
|Microsoft Corporation 11168 4
|АйТи 753 3
|Крок 1221 3
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|Facebook 3768 2
|iDecide - АйДесайд 25 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Accenture - Аксенчер 533 1
|SAP SE 3220 1
|Brocade Communications Systems 143 1
|Lenovo Group 1641 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
|Teradata 166 1
|Samsung Electronics 5730 1
|РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
|АМДтехнологии 26 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
|IBM 3557 1
|Козырев Алексей 270 11
|Херсонцев Алексей 48 9
|Скляр Алексей 49 9
|Четвернин Алексей 651 8
|Абызов Михаил 64 8
|Елистратов Николай 90 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Клементьев Андрей 18 6
|Прокошев Андрей 30 6
|Холодняков Юрий 15 6
|Бадалов Андрей 23 6
|Иванов Александр 71 6
|Рыбчинский Михаил 14 4
|Мельников Руслан 13 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Путин Владимир 1828 3
|Носков Константин 202 3
|Рудычева Наталья 81 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Сафронов Роман 33 2
|Щербаков Сергей 14 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Ильин Александр 10 1
|Чулапов Александр 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Ивакин Роман 49 1
|Алешин Александр 4 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Ярош Сергей 11 1
|Волин Алексей 113 1
|Соколов Алексей 121 1
|Акимов Максим 167 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Козлов Александр 54 1
|Доценко Алексей 4 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Шмид Александр 18 1
|Дьяков Петр 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769633, в очереди разбора - 673317.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769633, в очереди разбора - 673317.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru