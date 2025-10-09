Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184214
ИКТ 14319
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26292
Персоны 79154
География 2966
Статьи 1565
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.ЕНСИ Единая система управления нормативно-справочной информацией


Система призвана обеспечить единообразие справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых данных из разных информационных систем

УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 «БФТ-Холдинг» и TData заключили партнерское соглашение 3
23.09.2025 Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать 2
21.08.2025 ГК Softline и «БФТ-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве 2
22.07.2025 «БФТ-Холдинг» и «Юнисистемс»: партнерство в интересах цифровизации вузов 1
04.06.2025 «БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение 1
22.05.2025 «БФТ-Холдинг» представил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» 3
05.12.2024 «БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики 1
22.08.2024 «БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение 1
01.08.2024 Тенденции развития комплексных систем управления закупками: требования бизнеса к автоматизации закупочных процессов 1
29.07.2024 «БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.07.2024 «БФТ-Холдинг» и «Норбит» поддержат цифровизацию крупного бизнеса 1
02.02.2024 «БФТ-Холдинг» и ГК «РосИнтеграция» заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 БФТ-Холдинг и Axoft заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 «БФТ-холдинг» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 1
21.06.2023 БФТ-Холдинг и MONT заключили соглашение о партнёрстве 1
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами 1
28.07.2022 «БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 1
14.01.2022 «БФТ-холдинг» выпустил систему «БФТ.Управление активами» для автоматизации управления эксплуатацией имущества 1
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 1
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 362 19
Ростелеком 10223 2
MONT - МОНТ 164 2
IBM - International Business Machines Corp 9533 2
SAP SE 5410 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 380 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1064 1
Seldon - Селдон 17 1
Oracle Corporation 6839 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 894 1
Ланит - Норбит - Norbit 398 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 164 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
8818 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Softline - Софтлайн 3172 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 162 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12648 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1264 6
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1431 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6214 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 12
Электронный документ - Electronic document 1516 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 10
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1060 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22393 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2358 7
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 576 7
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 401 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4489 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 595 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3110 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22632 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12808 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1375 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 931 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16849 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2366 2
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 126 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11371 2
Оповещение и уведомление - Notification 5236 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4117 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4498 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2101 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5770 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1505 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31526 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9989 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2377 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14523 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1116 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2216 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 608 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1126 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 337 1
Управление финансами - Financial management 630 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.ХЭД - БФТ.Хранилище электронных документов - е-Архив 20 13
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 11 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ПИВ 6 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 12 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3409 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 248 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 219 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 33 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 18 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1504 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 198 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 110 1
Захаренко Юлия 22 10
Елин Дмитрий 11 2
Игнатов Сергей 67 2
Зацепин Максим 3 2
Вайсман Григорий 5 1
Крошин Алексей 1 1
Игнатова Людмила 35 1
Царегородцев Александр 3 1
Степанюк Михаил 74 1
Зейтениди Наталья 28 1
Ивакин Артем 10 1
Тверитнев Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54275 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9923 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1274 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6580 3
Цифровой регион - Федеральный проект 105 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3162 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20001 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50607 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4361 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3728 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10402 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2693 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 203 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 729 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 263 1
Энергетика - Energy - Energetically 5436 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2110 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25558 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31345 1
Образование в России 2506 1
МТР - Материально-технические ресурсы 66 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3667 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 312 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14796 1
TAdviser - Центр выбора технологий 420 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391931, в очереди разбора - 733192.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще