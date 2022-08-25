«БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, продолжает развивать портфель продуктов финансового блока. Разработан ряд подсистем для обеспечения социального заказа, сервис проверки контрагентов, расширена функциональность подсистемы информационного взаимодействия.

Подсистема информационного взаимодействия «БФТ.ПИВ» автоматизирует взаимодействие системы исполнения бюджетов БФТ-холдинга «АЦК-финансы» с любыми внешними бухгалтерскими системами. Она дает возможность исключить из этого процесса ручной труд специалиста: сообщения и предназначенные к отправке документы формируются в фоновом режиме согласно заданному алгоритму. Обеспечивается однократный ввод информации и идентичность содержания документов в системах. При передаче документов через «БФТ.ПИВ» на них накладывается транспортная подпись, что позволяет гарантировать неизменность информации и ее юридическую легитимность.

При этом информационное взаимодействие между системами происходит в асинхронном режиме. «БФТ.ПИВ» аккумулирует все сообщения, предназначенные для отправки, до тех пор, пока со стороны бухгалтерской системы не поступит запрос на передачу. Соответственно, сообщения доставляются в тот момент, когда это необходимо. Это переход от классического обмена файлами к сервису информационного взаимодействия.

Связку «АЦК-финансы» и бухгалтерской системы можно дополнить системой хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е-архив». В этом случае все документы-основания, приложенные к электронным документам, будут размещены в централизованном сервисе хранения документов, а между взаимодействующими системами будут передаваться только ссылки на них. Благодаря этому в информационном пространстве управления финансами реализуется принцип однократного сохранения файлов и использования одной версии файлов. Переход на обмен ссылками на документы-основания позволяет также сократить нагрузку на каналы связи и увеличить скорость обмена документами.

«БФТ-холдинг» расширил функциональность «БФТ.ПИВ». Сегодня данную подсистему можно использовать для информационного взаимодействия между несколькими бухгалтериями, а также между системой исполнения бюджетов и отраслевыми системами – например, для организации процесса начисления субсидий в сфере ЖКХ.

Сервис проверки контрагентов позволяет на любом этапе исполнения обязательства отслеживать изменения, которые происходит с контрагентом: изменение реквизитов, изменение состава учредителей, попадание в список недобросовестных поставщиков, наличие недоимки по налогам, штрафов и пеней и ряд других показателей.

Подключить сервис можно через API к информационным системам «АЦК-финансы» или «БФТ.закупки». Использование сервиса проверки контрагентов позволяет информировать пользователей прикладной системы о каких-либо изменениях информации о контрагенте. Также с использованием сервиса проверки контрагентов можно обеспечить актуализацию реквизитов контрагентов в прикладной системе.

Сервис проверки контрагентов базируется на системе управления единой нормативно-справочной информации «БФТ.ЕНСИ». Эта система позволяет консолидировать информацию из различных открытых информационных ресурсов, например, ЕГРЮЛ, Единый реестр субъектов МСП, Реестр недобросовестных поставщиков и других ресурсов. Так же реализована возможность подключения к сервису Seldon для получения сведений по арбитражным делам и сообщений о банкротстве.

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Процессы формирования, финансового обеспечения и исполнения социального заказа регулируются федеральным законом №189-ФЗ от 13 июля 2020 г. «О государственном (муниципальном) социальном заказе...», Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2021 г.№183 «Об утверждении Положения о структуре реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере...» и рядом других нормативных правовых актов.

Для этих целей в составе программного комплекса «АЦК-планирование», предназначенного для планирования бюджета региона или муниципального образования, появился блок формирования и исполнения социального заказа, включающий в себя несколько подсистем.

Подсистема формирования и ведения социального заказа в автоматизированном режиме анализирует состав услуг, подлежащих включению в государственный социальный заказ, и формирует государственные социальные заказы на оказание государственных услуг в социальной сфере, с возможностью их согласования и утверждения. Она позволяет вносить изменения в социальный заказ, подписывать документы электронной подписью, формировать печатную форму заказа, выгружать заказы на Единый портал бюджетной системы РФ (ЕПБС ГИИС ЭБ).

Подсистема ведения реестра исполнителей услуг в социальной сфере предназначена для управления реестром исполнителей социальных услуг в соответствии с социальным сертификатом: приема и согласования уполномоченным органом заявок потенциальных поставщиков в реестр исполнителей в электронном виде, включения и исключения исполнителей из реестра, формирования и ведения отраслевых и единого реестра исполнителей социальных услуг в соответствии с социальным сертификатом, с формированием необходимых печатных форм. Подсистема предусматривает возможность интеграции с ведомственными информационными системами, в которых осуществляется ведение информации о поставщиках социальных услуг.

Подсистема контроля исполнения социального заказа предназначена для формирования с необходимой периодичностью отчетности об исполнении социальных заказов, с детализацией информации по исполнителям социальных услуг.

Подсистемы, входящие в блок формирования и исполнения социального заказа системы «АЦК-планирование», обеспечивают формирование государственных заказов, их документальное сопровождение, ведение реестра исполнителей социальных услуг и предоставление контролирующим органам соответствующей отчетности.