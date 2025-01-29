Ростелеком БФТ-Холдинг АЦК-Финансы
«АЦК-Финансы» – один из флагманских продуктов БФТ-Холдинга, предназначенный для управления общественными финансами и автоматизации процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. Продукт внедрен и используется на ежедневной основе в финансовых органах многих регионов страны.
|29.01.2025
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«БФТ-Холдинг» расширяет функциональные возможности администрирования доходов и контроля дебиторской задолженности в системе «АЦК-Финансы»
«БФТ-Холдинг» выпустил обновление комплексной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы». В обновленной версии системы пользователю будет доступна подсистема контроля дебиторской задолженности с модернизированным арсеналом средств для эффективного администрирования дох
|15.02.2023
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«БФТ-холдинг» модернизировал систему «АЦК-финансы»
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность системы исполнения бюджета «АЦК-финансы». В решение добавили подсистему анализа сведений о платежах, поступивших от юридических лиц, а также настроили передачу сведений из проекта контракта с единственным поставщиком во в
|27.11.2019
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Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных»
БФТ и «Ред софт» провели тестирование на совместимость системы исполнения бюджета «АЦК-финансы» с отечественной операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных». Результ
|25.10.2018
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Подтверждена совместимость «АЦК-Финансы» и отечественной ОС РЕД ОС
«БФТ» и «Ред Софт» провели тестирование на совместимость системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы» и отечественной операционной системы РЕД ОС. Результаты испытаний показали полную совместимость. Пилотный проект был реализован в Министерстве финансов Нижегородской области. Согла
|12.05.2016
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Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость
Компания БФТ совместно со своим партнером – международной компанией TmaxSoft проводят тестирование системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы» на совместимость с СУБД Tibero 6. Предварительное тестирование завершено успешно. Сегодня системы управления базами данных достаточно широко представлены на российском ИТ-рынке. По
|04.03.2013
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В Тюменской области автоматизировано управление бюджетным процессом с помощью «АЦК-Финансы»
роцессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджета Тюменской области и бюджетов муниципальных образований на базе системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы». Пользователями единой информационной системы являются участники бюджетного процесса как субъекта, так и всех муниципальных образований Тюменской области, включая все финансовые ор
|28.11.2012
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В Минфине Волгоградской области реализована информационно-технологическая платформа на базе системы «АЦК-Финансы»
ентрализованная информационно-технологическая платформа, объединяющая в себе различные уровни бюджета. В результате внедрения централизованной информационно-технологической платформы на базе системы «АЦК-Финансы» в Министерстве финансов Волгоградской области автоматизированы процессы хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов му
|05.07.2011
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БФТ завершила внедрение централизованного решения «АЦК-Финансы» в Коми-Пермяцком округе
Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) завершила работы по внедрению централизованного решения «АЦК-Финансы» в Коми-Пермяцком округе Пермского края. На базе системы «АЦК-Финансы», используемой в Министерстве финансов Пермского края, создана централизованная информационно-техническа
|22.09.2009
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Новая версия «АЦК-Финансы»: новые модули + юридически значимый документооборот
хнологии» (БФТ) объявила о выпуске новой версии комплексной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы». В «АЦК–Финансы» версии 2.20 появились новые возможности в части взаимодействия
|16.09.2009
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БФТ автоматизировала исполнение бюджета в Чите на базе «АЦК-Финансы»
пания «Бюджетные Финансовые Технологии» (БФТ) завершила проект по автоматизации процессов исполнения бюджета городского округа «Город Чита» на базе комплексной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы». В рамках проекта специалисты БФТ провели обследование объекта внедрения, выработали рекомендации по оптимизации технологии организации исполнения городского бюджета с использовани
|27.07.2009
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Новый модуль системы по управлению бюджетом «АЦК - Финансы» внедрён в Озерске
равоохранения, Департаменте образования и т.д.). Как отметил руководитель производственного центра «АЦК-Финансы» Валерий Ткаченко, пользователи получают отличный инструмент для проведения и уче
|19.05.2009
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БФТ оснастила «АЦК-Финансы» модулем для контроля закупок
Компания «Бюджетные Финансовые Технологии» выпустила новый модуль для комплексной системы автоматизации процесса исполнения бюджета субъекта РФ и муниципального образования «АЦК-Финансы» - «Санкционирование закупочных процедур». Модуль призван оптимизировать бюджетные расходы и усилить контроль закупок. В новой экономической ситуации особое внимание уделяется эконо
|25.11.2008
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БФТ внедрила «АЦК-Финансы» в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области
17 ноября 2008 г. завершилось внедрение комплексной системы автоматизации и оптимизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы» (разработка компании«Бюджетные Финансовые Технологии») в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области. Все работы выполнены точно в срок, в соответствии с планом-графиком, п
|30.07.2008
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«АЦК-Финансы» внедряют в муниципальных образованиях Волгоградской области
Финансовые Технологии» начала внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы» в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области. Автоматизация проводится
|24.04.2008
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В ЗАТО Снежинск внедрена АС исполнения бюджета «АЦК-Финансы»
В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) г. Снежинск Челябинской области внедрена автоматизированная система исполнения бюджета «АЦК-Финансы» v 2.17, разработка компании «Бюджетные Финансовые Технологии». Особенность внедрения заключалась в адаптации существующей системы «АЦК-Финансы» к специфическим для ЗАТО элек
|02.04.2008
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БФТ оснастила свои продукты поддержкой Oracle Database 10g
Компания «Бюджетные Финансовые Технологии» (БФТ) объявила о начале поддержки систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Транспорт», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ» на базе Oracle Database 10
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
|РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
|Ткаченко Валерий 9 9
|Зейтениди Наталья 25 3
|Тихонов Алексей 15 3
|Грязев Александр 3 3
|Булаев Владислав 6 2
|Кондукторов Сергей 2 2
|Сунгуров Андрей 15 1
|Мельников Руслан 18 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Рустамов Рустам 414 1
|Шматалюк Антон 9 1
|Андреев Максим 37 1
|Кучин Алексей 7 1
|Николаев Андрей 17 1
|Истомина Елена 6 1
|Степанов Михаил 8 1
|Попов Егор 2 1
|Митрофанова Татьяна 1 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Прохорова Светлана 1 1
|Изварин Андрей 1 1
|Корюков Андрей 1 1
|Щепинов Вадим 8 1
|Ардавов Рустам 5 1
|Чупахина Анна 1 1
|Панченко Иван 139 1
|Ибрагимов Рустем 21 1
|Неустроева Алена 1 1
|Радина Вера 3 1
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