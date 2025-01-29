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Ростелеком БФТ-Холдинг АЦК-Финансы


 «АЦК-Финансы» – один из флагманских продуктов БФТ-Холдинга, предназначенный для управления общественными финансами и автоматизации процессов исполнения бюджета в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации. Продукт внедрен и используется на ежедневной основе в финансовых органах многих регионов страны.

 


29.01.2025 «БФТ-Холдинг» расширяет функциональные возможности администрирования доходов и контроля дебиторской задолженности в системе «АЦК-Финансы»

«БФТ-Холдинг» выпустил обновление комплексной системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы». В обновленной версии системы пользователю будет доступна подсистема контроля дебиторской задолженности с модернизированным арсеналом средств для эффективного администрирования дох
15.02.2023 «БФТ-холдинг» модернизировал систему «АЦК-финансы»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность системы исполнения бюджета «АЦК-финансы». В решение добавили подсистему анализа сведений о платежах, поступивших от юридических лиц, а также настроили передачу сведений из проекта контракта с единственным поставщиком во в
27.11.2019 Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных»

БФТ и «Ред софт» провели тестирование на совместимость системы исполнения бюджета «АЦК-финансы» с отечественной операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных». Результ
25.10.2018 Подтверждена совместимость «АЦК-Финансы» и отечественной ОС РЕД ОС

«БФТ» и «Ред Софт» провели тестирование на совместимость системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы» и отечественной операционной системы РЕД ОС. Результаты испытаний показали полную совместимость. Пилотный проект был реализован в Министерстве финансов Нижегородской области. Согла
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость

Компания БФТ совместно со своим партнером – международной компанией TmaxSoft проводят тестирование системы исполнения бюджета «АЦК-Финансы» на совместимость с СУБД Tibero 6. Предварительное тестирование завершено успешно. Сегодня системы управления базами данных достаточно широко представлены на российском ИТ-рынке. По
04.03.2013 В Тюменской области автоматизировано управление бюджетным процессом с помощью «АЦК-Финансы»

роцессов хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении бюджета Тюменской области и бюджетов муниципальных образований на базе системы управления общественными финансами «АЦК-Финансы». Пользователями единой информационной системы являются участники бюджетного процесса как субъекта, так и всех муниципальных образований Тюменской области, включая все финансовые ор
28.11.2012 В Минфине Волгоградской области реализована информационно-технологическая платформа на базе системы «АЦК-Финансы»

ентрализованная информационно-технологическая платформа, объединяющая в себе различные уровни бюджета. В результате внедрения централизованной информационно-технологической платформы на базе системы «АЦК-Финансы» в Министерстве финансов Волгоградской области автоматизированы процессы хранения, обработки данных и получения оперативной информации об исполнении областного бюджета и бюджетов му
05.07.2011 БФТ завершила внедрение централизованного решения «АЦК-Финансы» в Коми-Пермяцком округе

Компания «Бюджетные и Финансовые Технологии» (БФТ) завершила работы по внедрению централизованного решения «АЦК-Финансы» в Коми-Пермяцком округе Пермского края. На базе системы «АЦК-Финансы», используемой в Министерстве финансов Пермского края, создана централизованная информационно-техническа
22.09.2009 Новая версия «АЦК-Финансы»: новые модули + юридически значимый документооборот

хнологии» (БФТ) объявила о выпуске новой версии комплексной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы». В «АЦК–Финансы» версии 2.20 появились новые возможности в части взаимодействия

16.09.2009 БФТ автоматизировала исполнение бюджета в Чите на базе «АЦК-Финансы»

пания «Бюджетные Финансовые Технологии» (БФТ) завершила проект по автоматизации процессов исполнения бюджета городского округа «Город Чита» на базе комплексной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы». В рамках проекта специалисты БФТ провели обследование объекта внедрения, выработали рекомендации по оптимизации технологии организации исполнения городского бюджета с использовани
27.07.2009 Новый модуль системы по управлению бюджетом «АЦК - Финансы» внедрён в Озерске

равоохранения, Департаменте образования и т.д.). Как отметил руководитель производственного центра «АЦК-Финансы» Валерий Ткаченко, пользователи получают отличный инструмент для проведения и уче
19.05.2009 БФТ оснастила «АЦК-Финансы» модулем для контроля закупок

Компания «Бюджетные Финансовые Технологии» выпустила новый модуль для комплексной системы автоматизации процесса исполнения бюджета субъекта РФ и муниципального образования «АЦК-Финансы» - «Санкционирование закупочных процедур». Модуль призван оптимизировать бюджетные расходы и усилить контроль закупок. В новой экономической ситуации особое внимание уделяется эконо
25.11.2008 БФТ внедрила «АЦК-Финансы» в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области

17 ноября 2008 г. завершилось внедрение комплексной системы автоматизации и оптимизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы» (разработка компании«Бюджетные Финансовые Технологии») в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области. Все работы выполнены точно в срок, в соответствии с планом-графиком, п
30.07.2008 «АЦК-Финансы» внедряют в муниципальных образованиях Волгоградской области

Финансовые Технологии» начала внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы» в 13 муниципальных образованиях Волгоградской области. Автоматизация проводится

24.04.2008 В ЗАТО Снежинск внедрена АС исполнения бюджета «АЦК-Финансы»

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) г. Снежинск Челябинской области внедрена автоматизированная система исполнения бюджета «АЦК-Финансы» v 2.17, разработка компании «Бюджетные Финансовые Технологии». Особенность внедрения заключалась в адаптации существующей системы «АЦК-Финансы» к специфическим для ЗАТО элек
02.04.2008 БФТ оснастила свои продукты поддержкой Oracle Database 10g

Компания «Бюджетные Финансовые Технологии» (БФТ) объявила о начале поддержки систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Транспорт», «АЦК-Планирование» и «АЦК-Госзаказ» на базе Oracle Database 10

Публикаций - 72, упоминаний - 85

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Ред Софт - Red Soft 709 2
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SAP SE 5279 1
Компьютер НПО 73 1
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Корус Консалтинг ГК 1217 1
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Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
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Администрация Томска 7 1
Администрация Омска 24 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 2
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 255 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2407 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 2
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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