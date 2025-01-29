«БФТ-Холдинг» выпустил обновление комплексной системы управления общественными финансами « АЦК-Финансы ». В обновленной версии системы пользователю будет доступна подсистема контроля дебиторской задолженности с модернизированным арсеналом средств для эффективного администрирования дох

«БФТ-холдинг» модернизировал систему «АЦК-финансы» «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил функциональность системы исполнения бюджета «АЦК-финансы». В решение добавили подсистему анализа сведений о платежах, поступивших от юридических лиц, а также настроили передачу сведений из проекта контракта с единственным поставщиком во в