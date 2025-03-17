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Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.ХЭД БФТ.Хранилище электронных документов е-Архив
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаренко Юлия 16 7
|Игнатов Сергей 47 2
|Елин Дмитрий 11 2
|Крошин Алексей 1 1
|Жердер Григорий 1 1
|Галаев Анатолий 1 1
|Ключенко Андрей 3 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Зейтениди Наталья 26 1
|Нарчук Андрей 2 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Зацепин Максим 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146208 13
|Россия - СФО - Омская область 682 1
|Беларусь - Белоруссия 5745 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
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