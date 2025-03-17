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Ростелеком БФТ-Холдинг БФТ.ХЭД БФТ.Хранилище электронных документов е-Архив


17.03.2025 В low-code решение «БФТ.Платформа» добавлены новые возможности для работы с документами и данными 1
05.12.2024 «БФТ-Холдинг» и Wone IT объединят усилия для продвижения ИТ-проектов в различных отраслях экономики 1
22.08.2024 «БФТ-Холдинг» и Smart technologies заключили партнерское соглашение 1
29.07.2024 «БФТ-Холдинг» и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.06.2024 Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов 2
02.02.2024 «БФТ-Холдинг» и ГК «РосИнтеграция» заключили партнерское соглашение 1
24.01.2024 «БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии 1
06.12.2023 БФТ-Холдинг и Axoft заключили партнерское соглашение 1
06.12.2023 «БФТ-холдинг» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
21.06.2023 «БФТ-холдинг» и MONT заключили соглашение о партнерстве 1
21.06.2023 БФТ-Холдинг и MONT заключили соглашение о партнёрстве 1
19.06.2023 «БФТ-холдинг» внедрил в Омской области региональную витрину данных с архивным хранением результатов оказания госуслуг 1
25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами 1
28.07.2022 «БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными 2
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ 1
21.08.2020 Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных 1
11.06.2020 БФТ представили собственную реализацию региональной системы управления данными 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 338 16
MONT - МОНТ 148 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
SAP SE 5299 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 333 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 1
Seldon - Селдон 17 1
Oracle Corporation 6727 1
Merlion - Мерлион 817 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 148 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1225 7
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 7
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 4
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
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