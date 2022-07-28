«БФТ-холдинг» представил обновленную концепцию Региональной системы управления данными

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, обновил концепцию Региональной системы управления данными (РСУД). Специалисты компании сформулировали бизнес-кейсы, рекомендованные регионам, и уточнили состав технологических компонентов решения. Сегодня РСУД «БФТ-холдинга» — это экосистема, которая включает в себя стек прикладных программных продуктов, инструменты и методологию для управления данными. РСУД строится с учетом существующего ИТ-ландшафта заказчика и настраивается под решение конкретных задач.

Управление на основе данных с использованием современных цифровых решений – неотъемлемая часть цифровой трансформации государства. Применение актуальных и качественных данных, описывающих различные аспекты жизнедеятельности региона, способствует принятию объективных управленческих решений, достижению цифровой зрелости в различных отраслях экономики и увеличению доли социально значимых государственных (муниципальных) услуг, доступных в электронном виде.

В распоряжении субъектов РФ и муниципальных органов власти находится большое количество информационных систем, в которых содержатся одинаковые по смыслу, но зачастую не сопоставимые друг с другом данные, не гармонизированные с федеральными опорными реестрами. Одни и те же объекты в информационных системах регионов описываются по-разному, данные федеральных систем бывают труднодоступны для использования на региональном уровне. Кроме того, накопленные в регионах данные на текущий момент не всегда являются полными, в них отсутствует часть атрибутов исходных «нецифровых» документов и идентификаторы для связывания данных. Все эти факторы затрудняют создание сквозных цифровых бизнес-процессов на уровне регионов. Региональная система управления данными позволяет решить указанные проблемы, обеспечить доступность, связанность и качество данных, реализовать ключевые принципы умного управления регионом: эффективное оказание государственных и муниципальных услуг на территории региона за счет построения цифровых процессов, централизации нормативно-справочной информации; взаимодействие между органами власти и совместное использование достоверных данных на региональном и местном уровне; формирование отчетности, проведение анализа данных для принятия управленческих решений на региональном уровне.

Для построения РСУД используется набор программных компонентов: «БФТ.ЕНСИ» (централизация и управление НСИ), «БФТ.е-Архив» (электронный архив), «БФТ.хранилище» (сбор, хранение, анализ данных и формирование отчетности), «БФТ.ПИВ» (информационное взаимодействия между системами) и «БФТ.платформа» (настройка моделей данных и цифровых бизнес-процессов, гармонизация и связывание данных, контроль качества данных).

Обновленный подход к реализации РСУД в «БФТ-холдинге» основывается на опыте создания национальной системы управления данными – НСУД. В компании сформирован ряд базовых бизнес-кейсов для заказчиков с описанием целеполагания и эффектов от создания РСУД: создание региональных и муниципальных реестров населения за счет расширения базовых сведений из Единого регистра сведений о населении (ЕРН). Регион получает возможность использования юридически значимой информации по физлицам и дополнения этой информации собственными данными; создание регионального перечня предприятий, юридических лиц и ИП. Эти данные необходимы для решения региональных задач: в том числе, планирования и контроля реализации мер оказания государственной поддержки бизнеса; сбор децентрализованной и неоцифрованной информации на уровне региона для предоставления государственных (муниципальных) услуг; подготовка типовых моделей с наборами данных для взаимодействия с системами федерального уровня; создание юридически значимых документов физических лиц в цифровом формате.

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В «БФТ-холдинге» подчеркивают, что РСУД является не единой информационной системой, а гибко конфигурируемой экосистемой. Это комплекс правил, технологий, сервисов и прикладных решений, методологически связанных между собой и работающих совместно. Он призван обеспечить управление данными в том объеме, который обусловлен текущими потребностями региона. Поэтому для построения РСУД компания предлагает выбрать одну актуальную прикладную задачу, определить для нее наборы и источники данных, сформировать необходимые информационные ресурсы, создать требуемые инструменты и сервисы для решения прикладной задачи. После успешного решения одной прикладной задачи продолжить создание РСУД, решая другие прикладные задачи региона.

«С позиции «БФТ-холдинга» РСУД – это экосистема, которая выстраивается под конкретные потребности региона. Мы предлагаем заказчику настраиваемый набор компонентов, которые необходимы для решения определенной задачи. Подход к управлению на основе данных может начинаться с решения одной небольшой задачи – например, сбора, хранения и предоставления данных для оказания нескольких государственных (муниципальных) услуг, – и поэтапно вырасти в масштабную комплексную систему управления данными. При этом в экосистеме РСУД будет учтен существующий ИТ-ландшафт региона, обеспечена интеграция с уже имеющимися в регионе решениями, инструментами и сервисами», – сказал директор департамента систем управления данными «БФТ-холдинга» Максим Зацепин.