Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭЛАР
Электронный архив
НПО Опыт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 412, упоминаний - 680
ЭЛАР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Веригин Илья 28 25
|Мокеев Евгений 19 19
|Кузнецов Александр 75 14
|Комиссаров Александр 15 14
|Фишер Андрей 54 14
|Шадаев Максут 384 13
|Четвернин Алексей 651 13
|Андренюк Вадим 11 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Журавлев Сергей 12 9
|Цариковский Федор 31 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Козырев Алексей 270 8
|Соколов Олег 51 7
|Дюбанов Анатолий 86 7
|Чукарин Алексей 56 7
|Лопаткин Герман 102 7
|Евраев Михаил 222 7
|Авербах Владимир 121 7
|Дзвинко Роман 9 7
|Земской Николай 14 6
|Звягина Наталья 64 6
|Шаблыков Никита 27 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Дзюбин Алексей 5 5
|Селиванов Дмитрий 48 5
|Иванов Евгений 33 5
|Кошкин Андрей 19 5
|Фомин Дмитрий 20 5
|Радченко Александр 5 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Никуличев Андрей 43 4
|Шугаева Мария 4 4
|Власов Сергей 76 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Казарин Станислав 100 4
|Солодовников Денис 62 4
|Богданов Александр 15 4
|Петрушин Андрей 64 4
|Ермолаев Артем 340 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 12
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|Газета Гатцука 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756466, в очереди разбора - 660156.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru