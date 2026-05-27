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ЭЛАР Электронный архив НПО Опыт
Корпорация «ЭЛАР» (также известная как НПО Опыт») — российский разработчик и производитель решений для электронного архива, оцифровки документов и управления корпоративным контентом. Компания специализируется на создании полного цикла цифровой трансформации: от аппаратных сканирующих комплексов до программных платформ хранения данных. «ЭЛАР» является поставщиком оборудования и ПО для государственных архивов, библиотек, музеев и корпоративного сектора в рамках политики импортозамещения. Основные реквизиты компании включают ИНН 7714102360, ОГРН 7735602910, а также связанные с деятельностью структуры (ИНН 7743028263, 9705001507; ОГРН 1037700057780, 1037739223961).
Описание деятельности и компетенции
«ЭЛАР» более 30 лет работает на рынке систем управления информацией, позиционируя себя как первого в России разработчика понятия «Электронный архив». Компания предлагает комплексные решения, включающие аппаратное обеспечение (сканеры), программные платформы (ECM-системы) и услуги по оцифровке. Ключевое отличие компании — способность работать с любыми типами документов: от офисной бумаги до хрупких исторических артефактов, крупноформатных чертежей и брайлевских текстов. Компания обладает собственным производством сканирующего оборудования в России.
Сильные стороны компетенций заключаются в глубокой экспертизе в области бережной оцифровки (планетарное сканирование), разработке отечественного программного обеспечения, включенного в реестры Минцифры и Минпромторга, а также интеграции технологий искусственного интеллекта для автоматизации обработки изображений. Компания сотрудничает с государственными структурами, включая Росархив, обеспечивая технологический суверенитет отрасли.
Продукты и технологии
Портфель продуктов «ЭЛАР» охватывает три основных направления:
- Сканирующее оборудование: Линейки планетарных сканеров «ЭларСкан» и «ПланСкан» (форматы от А3 до А0+) для бережной оцифровки книг, дел и артефактов. Потоковые высокоскоростные сканеры «Элар Скамакс 1000/2000» для массовой обработки расшитых документов (до 300 страниц в минуту). Оборудование включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП).
- Программное обеспечение: ECM-платформа «Элар Контекст» для управления корпоративным контентом и электронного архива. Система АИС «Элар-Архив» для автоматизации деятельности государственных архивов. ПО «СканИмидж» (включено в реестр российского ПО Минцифры) для управления сканерами и постобработки изображений с использованием ИИ-алгоритмов.
- Решения для долговременного хранения: Роботизированные оптические накопители «Элар НСМ» на базе дисков Blu-ray XL (технология WORM), обеспечивающие сохранность данных до 100 лет без миграции. Комплекс «Эларобот НСМ-10368».
- Отдельный бренд: Электронный архив «Этлас», ориентированный на средний бизнес и нотариальную сферу.
Лицензии и реестры
Все ключевые продукты компании сертифицированы для использования в государственном секторе:
- Реестр РЭП Минпромторга РФ: Сканеры серий «ЭларСкан», «ПланСкан», «Элар Скамакс».
- Единый реестр российского ПО Минцифры РФ: Платформы «Элар Контекст», АИС «Элар-Архив», ПО «СканИмидж».
- Сертификаты совместимости: С операционными системами Astra Linux и РЕД ОС.
Клиенты и деловые связи
Основными клиентами компании являются государственные учреждения культуры, архивы и органы власти. Среди ключевых партнеров:
- Федеральное архивное агентство (Росархив): Технический оператор ГИС УИАД (Государственная информационная система удаленного использования архивных документов), объединяющей описи федеральных архивов.
- Культурные институты: Российская государственная библиотека (РГБ), Российская государственная библиотека искусств (РГБИ), ВДНХ, Пушкинский дом РАН, Государственный музей-заповедник «Петергоф», киностудия «Мосфильм».
- Региональные архивы: Масштабные проекты в ЯНАО (с 2012 г.), Крыму, Татарстане, Амурской области и др.
- Корпоративный сектор: Группа Zeppelin (внедрение ECM-платформы с интеграцией SAP), ПАО «Русгидро» (через партнеров), СРО «Союзпроект», ГК «Алкор Био».
- Партнеры: Дистрибьютор Treolan, разработчик СЭД «АйДи – Технологии управления» (платформа Documino), интеграция с решениями 1С.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- Тензор (системы электронного документооборота и архива).
- Directum (платформы управления документами).
- СБИС (решения для бизнеса, включая архивирование).
- Вист Групп (системы электронного документооборота).
- Калуга Астрал (операционные системы и сопутствующее ПО, косвенная конкуренция в экосистеме).
Зарубежные аналоги:
- Kodak Alaris (США) — сканирующее оборудование.
- Fujitsu (Япония/Германия) — документальные сканеры и ПО.
- Canon (Япония) — профессиональные планетарные сканеры.
- OpenText (Канада) — глобальный лидер в области ECM-систем.
- IBM FileNet (США/Нидерланды) — платформы управления контентом.
Рейтинги и участие в проектах
«ЭЛАР» регулярно упоминается в аналитических материалах CNews, TAdviser и других отраслевых изданиях как один из основных игроков рынка импортозамещения в сегменте оцифровки и электронного архива. Компания является техническим исполнителем проекта портала «Память народа», где было оцифровано миллионы страниц документов времен Великой Отечественной войны. Также реализованы проекты для Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Цитата
«В "ЭЛАР" мы понимаем, что оцифровка — это сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации и современного оборудования. Мы располагаем 350 профессиональными сканерами, включая планетарные и поточные модели, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов...» — Артём Вартанян, директор департамента по маркетингу корпорации «ЭЛАР», источник: CNews.
Информация актуальна на 10.07.2026
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ЭЛАР и организации, системы, технологии, персоны:
|Веригин Илья 38 29
|Мокеев Евгений 21 21
|Вартанян Артём 25 20
|Кузнецов Александр 162 18
|Шадаев Максут 1210 16
|Фишер Андрей 75 15
|Комиссаров Александр 16 14
|Андренюк Вадим 12 12
|Бутенко Юрий 65 11
|Козырев Алексей 328 10
|Цариковский Федор 32 9
|Журавлев Сергей 16 9
|Евраев Михаил 266 8
|Авербах Владимир 127 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Евстигнеев Григорий 8 8
|Чукарин Алексей 59 7
|Дюбанов Анатолий 95 7
|Дзвинко Роман 18 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Соколов Олег 51 7
|Земской Николай 15 7
|Казеко Владимир 9 7
|Парфенов Юрий 10 7
|Степанов Максим 10 7
|Кошечкин Константин 11 7
|Гарбузов Анатолий 167 7
|Ципорин Павел 103 6
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Андреев Владимир 101 6
|Толстова Татьяна 37 6
|Звягина Наталья 64 6
|Шаблыков Никита 29 6
|Дубинин Александр 20 6
|Фомин Дмитрий 25 6
|Курьянов Сергей 162 6
|Ельцин Борис. 99 6
|Макаров Станислав 118 6
|Морозкина Людмила 6 6
|Царева Юлия 13 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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