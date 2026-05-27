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ЭЛАР Электронный архив НПО Опыт

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт

Корпорация «ЭЛАР» (также известная как НПО Опыт») — российский разработчик и производитель решений для электронного архива, оцифровки документов и управления корпоративным контентом. Компания специализируется на создании полного цикла цифровой трансформации: от аппаратных сканирующих комплексов до программных платформ хранения данных. «ЭЛАР» является  поставщиком оборудования и ПО для государственных архивов, библиотек, музеев и корпоративного сектора в рамках политики импортозамещения. Основные реквизиты компании включают ИНН 7714102360, ОГРН 7735602910, а также связанные с деятельностью структуры (ИНН 7743028263, 9705001507; ОГРН 1037700057780, 1037739223961). 

Описание деятельности и компетенции

«ЭЛАР» более 30 лет работает на рынке систем управления информацией, позиционируя себя как первого в России разработчика понятия «Электронный архив». Компания предлагает комплексные решения, включающие аппаратное обеспечение (сканеры), программные платформы (ECM-системы) и услуги по оцифровке. Ключевое отличие компании — способность работать с любыми типами документов: от офисной бумаги до хрупких исторических артефактов, крупноформатных чертежей и брайлевских текстов. Компания обладает собственным производством сканирующего оборудования в России.

Сильные стороны компетенций заключаются в глубокой экспертизе в области бережной оцифровки (планетарное сканирование), разработке отечественного программного обеспечения, включенного в реестры Минцифры и Минпромторга, а также интеграции технологий искусственного интеллекта для автоматизации обработки изображений. Компания сотрудничает с государственными структурами, включая Росархив, обеспечивая технологический суверенитет отрасли.

Продукты и технологии

Портфель продуктов «ЭЛАР» охватывает три основных направления:

Лицензии и реестры

Все ключевые продукты компании сертифицированы для использования в государственном секторе:

Клиенты и деловые связи

Основными клиентами компании являются государственные учреждения культуры, архивы и органы власти. Среди ключевых партнеров:

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Рейтинги и участие в проектах

«ЭЛАР» регулярно упоминается в аналитических материалах CNews, TAdviser и других отраслевых изданиях как один из основных игроков рынка импортозамещения в сегменте оцифровки и электронного архива. Компания является техническим исполнителем проекта портала «Память народа», где было оцифровано миллионы страниц документов времен Великой Отечественной войны. Также реализованы проекты для Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Цитата

«В "ЭЛАР" мы понимаем, что оцифровка — это сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации и современного оборудования. Мы располагаем 350 профессиональными сканерами, включая планетарные и поточные модели, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов...»Артём Вартанян, директор департамента по маркетингу корпорации «ЭЛАР», источник: CNews.

Информация актуальна на 10.07.2026

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Корпорация «Элар» объявила о расширении применения технологий искусственного интеллекта в задачах обработ
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Корпорация «Элар» завершила очередной этап цифровизации архивного фонда Ямало-Ненецкого автономного округ
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жка работы с бумажными и электронными документами; надежная защита информации, включая антивирусную интеграцию и контроль сетевой безопасности; поддержка автоматизации типовых действий с документами. Электронный архив «Этлас» в комплектации «Про» полностью соответствует указанным требованиям. Установленная комплектация «ПРО» включает следующие ключевые модули: электронный архив докум
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ходимостью строгого учета, хранением и последующим поиском информации. В условиях цифровизации и роста требований к скорости и безопасности документооборота автоматизация становится насущной задачей. Электронный архив «Этлас» позволяет эффективно решать эти задачи, обеспечивая высокий уровень удобства и надежности в повседневной деятельности нотариуса. При внедрении была выбрана конфигураци
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Корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке архивных дел Сергиево-Посадского музея-заповедника, - оци
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Публикаций - 1123, упоминаний - 1508

ЭЛАР и организации, системы, технологии, персоны:

9594 99
Directum - Директум 1268 67
Docsvision - ДоксВижн 1060 63
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 59
Этлас Софт - Atlas Soft 136 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Microsoft Corporation 25775 37
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 34
SAP SE 5601 30
Oracle Corporation 7074 30
АйТи 1519 30
Крок - Croc 1964 26
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 22
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 22
InterTrust - ИнтерТраст 336 19
Гэндальф - Gendalf 95 19
Ростелеком 10948 18
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 17
КАМИС 21 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 14
Летограф - Letograf 80 13
Системы документооборота 522 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Xerox - The Haloid Company 1168 12
Softline - Софтлайн 3743 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
OpenText 238 10
Google LLC 12688 10
Alfresco Software 156 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 10
Canon 1439 10
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Программные технологии 88 9
Dell EMC 5180 9
TerraLink - ТерраЛинк 292 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 8
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 8
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Почта России ПАО 2370 13
Альфа-Банк 1979 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 10
Газпром ПАО 1493 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 8
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Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
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Транснефть 335 6
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
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КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Оцифровка - Digitization 5185 532
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 445
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 389
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 376
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 279
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 223
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 217
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 193
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 145
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 140
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 107
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 106
Электронный документ - Electronic document 1579 105
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 96
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 79
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 76
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 70
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 69
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 69
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 61
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 59
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 59
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 56
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 55
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 52
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 43
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 41
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 41
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 39
ЭЛАР ЭларСкан 190 182
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 121
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 89
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 89
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 79
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
Архивный фонд РФ 115 50
Abbyy FlexiCapture 178 45
ЭЛАР СканИмидж 41 41
ЭЛАР Саперион 43 39
Directum СЭД - ECM-система 307 27
Linux OS 11533 27
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 27
Microsoft Windows 2000 8678 26
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 25
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 23
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 23
ЭЛАР Архив АИС 22 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Microsoft Office 4170 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
ЭЛАР Контекст 19 19
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 19
Docsvision СЭД - ECM-система 249 19
ЭЛАР ПауэрСкан 19 18
Гэндальф - Скан-Архив 44 18
ЭЛАР Скамакс 17 17
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 16
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 16
ЭЛАР ЭЛАРобот 19 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
IBM FileNet 140 14
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 13
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 13
Microsoft Windows 16882 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 12
Память народа 14 12
Веригин Илья 38 29
Мокеев Евгений 21 21
Вартанян Артём 25 20
Кузнецов Александр 162 18
Шадаев Максут 1210 16
Фишер Андрей 75 15
Комиссаров Александр 16 14
Андренюк Вадим 12 12
Бутенко Юрий 65 11
Козырев Алексей 328 10
Цариковский Федор 32 9
Журавлев Сергей 16 9
Евраев Михаил 266 8
Авербах Владимир 127 8
Гуревич Раиса 16 8
Евстигнеев Григорий 8 8
Чукарин Алексей 59 7
Дюбанов Анатолий 95 7
Дзвинко Роман 18 7
Лопаткин Герман 104 7
Соколов Олег 51 7
Земской Николай 15 7
Казеко Владимир 9 7
Парфенов Юрий 10 7
Степанов Максим 10 7
Кошечкин Константин 11 7
Гарбузов Анатолий 167 7
Ципорин Павел 103 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Андреев Владимир 101 6
Толстова Татьяна 37 6
Звягина Наталья 64 6
Шаблыков Никита 29 6
Дубинин Александр 20 6
Фомин Дмитрий 25 6
Курьянов Сергей 162 6
Ельцин Борис. 99 6
Макаров Станислав 118 6
Морозкина Людмила 6 6
Царева Юлия 13 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 565
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 210
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 75
Европа 24964 54
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 40
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Казахстан - Республика 6048 25
Россия - УФО - Тюменская область 1365 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Россия - ПФО - Самарская область 1577 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 17
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 17
Украина 7928 17
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 15
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Россия - ЮФО - Севастополь 613 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 13
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 13
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 12
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 12
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 12
Япония 13807 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 12
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 441
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 202
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 179
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 68
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 25
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 22
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Ведомости 1466 8
Госрасходы - портал 70 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
CNews TV 747 2
РИА Новости 1033 2
Медуза - Meduza 48 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDG - International Data Group 117 1
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
Газета Гатцука 1 1
Независимая газета 25 1
Vogue 25 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
PCweek 30 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
Финансовая газета 24 1
Кронштадтский вестник - Рабочий Кронштадт 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Гартнер 3658 7
CNews Инновация года - награда 155 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
Forrester Research 834 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
DaraTech 5 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 19
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 18
РАН - Российская академия наук 2122 11
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 9
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 8 8
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РНБ - Российская национальная библиотека 35 5
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 4
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 4
РАХ - Российская академия художеств 11 4
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 3
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 3
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 3
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 3
Государственный Русский музей 52 3
ЛОУНБ ГКУК - Ленинградская областная универсальная научная библиотека 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова 2 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РГДБ - Российская государственная детская библиотека 11 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 2
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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