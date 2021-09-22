ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт

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ЭЛАР
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22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 2
30.06.2021 «ЭларСканы» работают в крупнейших университетах Польши 1
09.03.2021 Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота 1
05.08.2020 «Элар» оцифровала учетную документацию одного из старейших музеев России 2
29.07.2020 «Элар» создал единую информационную систему Тюменской области 1
23.07.2020 «Элар» вошел в первый каталог цифровых решений АПК 1
21.07.2020 БФТ представила систему для цифровой упаковки документов «БФТ.е-Архив» 1
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц 1
27.04.2020 Представлен прогноз по российскому рынку планетарных сканеров на 2020 год 1
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 1
25.11.2019 Documentolog стал партнером конференции «Рынок ЭДО 2019» 1
18.09.2019 Труды ученых Санкт-Петербурга оцифруют с помощью планетарного сканера ЭЛАР 1
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 1
02.09.2019 «Энергия» внедрила «Скан-архив» 1
21.08.2019 ЭЛАР завершил создание архивной информационной системы Государственного архива Республики Крым 1
21.08.2019 Сбербанк создал и тут же спрятал сервис для проверки сотрудников перед наймом 1
05.07.2019 «Элар» внедрила единую архивную ИС в госархиве Астаны 1
04.07.2019 «Элар» внедрил единую архивную информационную систему в госархиве Астаны 1
19.06.2019 «ЭЛАР» завершил проект по ретроконверсии документов для Главного управления ЗАГС Смоленской области 2
14.06.2019 Сбербанк втайне строит «виртуальный сейф» для электронных документов 1
22.05.2019 «Элар» поставил сканирующее оборудование учреждениям культуры Казахстана 2
24.04.2019 Подтверждена совместимость ПО «Элар Контекст» с ОС Альт 8 СП 2
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 3
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 1
27.02.2019 «ЭларСкан А1» поставлен в крупнейшую библиотеку Рязани 1
13.02.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в госархиве Владимирской области 2
30.01.2019 «ЭЛАР» установила планетарный сканер в «Вологодском поисковом отряде» 1
23.01.2019 «ЭЛАР» поставила планетарный сканер в НГИАМЗ 1
16.01.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве 2
21.12.2018 Сбербанк разрешил клиентам бесплатно пользоваться бухучетом «1С» для малого бизнеса 1
07.12.2018 Министр ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин: СЭД «Дело» – связующее звено в механизме электронного правительства 2
31.10.2018 Как создать общий центр обслуживания на базе ECM 1
24.10.2018 Citeck внедрил в российском Unilever электронный архив финансовой документации на базе платформы ECOS 2
05.10.2018 «Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.09.2018 Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве 1
01.08.2018 «ЭЛАР» создал электронную коллекцию экспонатов парка искусств «Музеон» 1
16.07.2018 Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок 1
06.06.2018 В Республике Татарстан завершен проект создания Единой архивной информационной системы 3

Публикаций - 412, упоминаний - 680

ЭЛАР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 10
3727 10
КАМИС 15 9
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 6
РТЛабс 145 6
Летограф - Letograf 63 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
ЭОС - Электронные офисные системы 982 5
СКБ Контур 416 5
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 5
Promt - Промт 98 4
IBM 3527 4
SAP SE 3207 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Программный продукт ГК 92 4
Базальт СПО 206 4
Бинго-Софт - Акцент 10 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Корус Консалтинг ГК 804 3
Docsvision - ДоксВижн 768 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 3
Oracle Corporation 3331 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
Microbox 4 3
ALP Group 37 3
Nginx - Энджайникс 100 3
OpenText 160 2
Конфидент 56 2
Google LLC 7128 2
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 11 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
RedSys - РедСис 67 2
Microsoft Corporation 11017 2
Cisco Systems 2037 2
Электронный архив ЗАО 2 2
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Почта России ПАО 1570 4
ФосАгро 54 3
Газпром ПАО 518 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 4 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Нижнекамскнефтехим 13 1
Россети Ленэнерго 44 1
Градиент 6 1
Вологодский поисковый отряд 1 1
Отбасы банк - Жилстройсбербанк Казахстана 3 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Еврохим МХК 41 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
РусГидро ПАО 129 1
Банк Зенит 131 1
Протек - Фармацевтическая компания 28 1
LinkedIn 520 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 22
Федеральное казначейство России 766 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 11
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 10
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Администрация Президента РФ 267 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 15
Оцифровка - Digitization 49 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 10
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Проверка контрагентов 53 6
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 135 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 8 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
МФУ - Многофункциональное устройство 581 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
НИР - Научно-исследовательская работа 112 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
Безопасный город 347 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
Workflow - Поток работ 57 1
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 59 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
ЭЛАР ПланСкан 83 52
ЭларСкан 48 43
ЭЛАР Саперион 22 15
ЭЛАР ПауэрСкан 12 12
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 10
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 7
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
Архивный фонд РФ 11 7
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЭОС Дело СЭД 620 6
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 5
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Эвотор Онлайн-касса 7 5
Сбербанк Моя команда 8 5
Сбербанк Моя торговля 9 5
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 5
ЭЛАР Контекст 6 5
ЭЛАР Архив АИС 6 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 5
Microsoft Office 365 769 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 4
Microsoft Windows 10 6612 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
C++ - Язык программирования 284 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 3
Apache HTTP Server 222 3
Apple iOS 5741 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Веригин Илья 28 25
Мокеев Евгений 19 19
Кузнецов Александр 75 14
Комиссаров Александр 15 14
Фишер Андрей 54 14
Шадаев Максут 384 13
Четвернин Алексей 651 13
Андренюк Вадим 11 11
Бутенко Юрий 64 11
Журавлев Сергей 12 9
Цариковский Федор 31 8
Гуревич Раиса 16 8
Козырев Алексей 270 8
Соколов Олег 51 7
Дюбанов Анатолий 86 7
Чукарин Алексей 56 7
Лопаткин Герман 102 7
Евраев Михаил 222 7
Авербах Владимир 121 7
Дзвинко Роман 9 7
Земской Николай 14 6
Звягина Наталья 64 6
Шаблыков Никита 27 6
Матвеева Татьяна 83 6
Дзюбин Алексей 5 5
Селиванов Дмитрий 48 5
Иванов Евгений 33 5
Кошкин Андрей 19 5
Фомин Дмитрий 20 5
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 2
СПбГИК - Санкт-Петербургский Государственный институт культуры 1 1
Arquivo Nacional - Национальный архив Бразилии - Национальный архив в Рио-де-Жанейро 1 1
НАБРК - Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 2 1
ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
Музей-усадьба П. П. Чистякова 1 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Художественный и нотно-музыкальный филиал - Музыкально-художественная библиотека имени А. А. Блока 1 1
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан 1 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 5 1
Национальная академическая библиотека Республики Казахстан 1 1
Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 1 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 2 1
Областная детская библиотека имени Н. Байганина 1 1
Актюбинская областная юношеская библиотека имени Саги Жиенбаева 1 1
Актюбинская областная универсальная научная библиотека имени Сактагана Баишева 1 1
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 1 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
РНБ - Российская национальная библиотека 14 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 15
Docflow 58 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Zerde Digital Bridge Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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