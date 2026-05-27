ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт

Корпорация «ЭЛАР» (также известная как НПО Опыт») — российский разработчик и производитель решений для электронного архива, оцифровки документов и управления корпоративным контентом. Компания специализируется на создании полного цикла цифровой трансформации: от аппаратных сканирующих комплексов до программных платформ хранения данных. «ЭЛАР» является поставщиком оборудования и ПО для государственных архивов, библиотек, музеев и корпоративного сектора в рамках политики импортозамещения. Основные реквизиты компании включают ИНН 7714102360, ОГРН 7735602910, а также связанные с деятельностью структуры (ИНН 7743028263, 9705001507; ОГРН 1037700057780, 1037739223961).

Описание деятельности и компетенции

«ЭЛАР» более 30 лет работает на рынке систем управления информацией, позиционируя себя как первого в России разработчика понятия «Электронный архив». Компания предлагает комплексные решения, включающие аппаратное обеспечение (сканеры), программные платформы (ECM-системы) и услуги по оцифровке. Ключевое отличие компании — способность работать с любыми типами документов: от офисной бумаги до хрупких исторических артефактов, крупноформатных чертежей и брайлевских текстов. Компания обладает собственным производством сканирующего оборудования в России.

Сильные стороны компетенций заключаются в глубокой экспертизе в области бережной оцифровки (планетарное сканирование), разработке отечественного программного обеспечения, включенного в реестры Минцифры и Минпромторга, а также интеграции технологий искусственного интеллекта для автоматизации обработки изображений. Компания сотрудничает с государственными структурами, включая Росархив, обеспечивая технологический суверенитет отрасли.

Продукты и технологии

Портфель продуктов «ЭЛАР» охватывает три основных направления:

Лицензии и реестры

Все ключевые продукты компании сертифицированы для использования в государственном секторе:

Клиенты и деловые связи

Основными клиентами компании являются государственные учреждения культуры, архивы и органы власти. Среди ключевых партнеров:

Конкуренция

Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

Рейтинги и участие в проектах

«ЭЛАР» регулярно упоминается в аналитических материалах CNews, TAdviser и других отраслевых изданиях как один из основных игроков рынка импортозамещения в сегменте оцифровки и электронного архива. Компания является техническим исполнителем проекта портала «Память народа», где было оцифровано миллионы страниц документов времен Великой Отечественной войны. Также реализованы проекты для Национальной электронной библиотеки (НЭБ).

Цитата

«В "ЭЛАР" мы понимаем, что оцифровка — это сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации и современного оборудования. Мы располагаем 350 профессиональными сканерами, включая планетарные и поточные модели, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов...» — Артём Вартанян, директор департамента по маркетингу корпорации «ЭЛАР», источник: CNews.

Информация актуальна на 10.07.2026