«Элар» и Гайский ГОК: новый взгляд на оцифровку

Компания «Элар» завершила поставку сканера «ЭларСкан» А2-400 в ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» – предприятие в области добычи и переработки меди на Южном Урале. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сканер «ЭларСкан» А2-400 послужит оцифровке документов в градообразующем предприятии города Гай Оренбургской области. Внедрение нового отечественного оборудования позволит Гайскому ГОКу оптимизировать процессы обработки документов, сократить затраты на хранение и повысить доступность информации.

«ЭларСкан» А2-400 представляет собой компактную и легкую модель в линейке сканеров «ЭларСкан», оснащенную трансформируемой колыбелью, что позволяет использовать как плоский (180 градусов), так и V-образный режим (120 градусов) для сканирования сшитых оригиналов с полным и неполным раскрытием.

Сканеры «Элар» являются отечественной разработкой и включены в реестр российской промышленной продукции (РЭП). Они полностью соответствуют требованиям импортозамещения, что подтверждает их соответствие современным стандартам и требованиям безопасности.