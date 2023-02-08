Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

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- Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности
Георгий Лессар , Технический директор, Группа Абсолют "Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО?" 6 октября 2022 года в Москве CNews конференция "Импортозамещение 2022: первые итоги"
Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2735 28
|Покровский Иван 81 20
|Рожецкин Леонид 48 18
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 14
|Рейман Леонид 1031 13
|Кабанов Владимир 174 11
|Урусов Виктор 76 10
|Бутерин Виталий 28 10
|Володкович Вячеслав 76 10
|Чернышенко Дмитрий 431 10
|Шпак Василий 115 9
|Мишустин Михаил 482 8
|Копосов Максим 24 8
|Шадаев Максут 635 8
|Маевский Леонид 57 7
|Смирнов Алексей 192 7
|Рустамов Рустам 251 7
|Паршин Максим 274 7
|Медведев Дмитрий 1631 7
|Легостаева Светлана 39 6
|Моторко Андрей 71 6
|Усманов Алишер 292 6
|Иванов Олег 136 5
|Бочаров Олег 28 5
|Борисов Юрий 115 5
|Блажко Григорий 7 5
|Чернышев Андрей 45 5
|Овчинников Сергей 34 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 5
|Белова Наталья 7 5
|Маевский Игорь 38 4
|Колесников Андрей 84 4
|Евдокимов Андрей 73 4
|Иванов Борис 57 4
|Бровко Василий 51 4
|Ачкасов Евгений 13 4
|Апполонова Светлана 5 4
|Лашин Ренат 45 4
|Хасьянова Гульнара 120 4
|Массух Илья 218 4
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