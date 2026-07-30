Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Двигатели для БАС и роботов: продукция участника Сколково вошла в реестр Минпромторга лектротранспорте. Проект был реализован за четыре месяца «под ключ», что позволило «Моторскай» в рекордные сроки перейти к серийному выпуску продукции. «Включение бесщеточных двигателей «Моторскай» в реестр Минпромторга — это не просто формальный допуск к госзакупкам. Это сигнал рынку: в периметре «Сколково» появился полноценный игрок, способный производить высокотехнологичные электродвигат

Микроконтроллер Optimal+ внесен в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции Универсальный микроконтроллер Optimal+ (микросхема К1879ВГ1Т), разработанный Научно-техническим центром «Модуль», внесен в Реестр российской промышленной продукции, а также в Единый реестр радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ «Модуль». У нового микроконтроллера – широкий спектр применения, а по своей функциональности и технико-экономич

Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга Компания «ICL Техно» сообщила о включении нового 17-дюймового ноутбука ICL RayBook P1712 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это событие является

В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 е российские производители пока публично не анонсировали и не внесли аналогичные модели на Xeon 6 в реестр Минпромторга, отметили в компании. В чем российскость? Серверы построены на двухпроцес

«Гравитон» внес новую материнскую плату «Двина» в реестр Минпромторга России основе новой платы в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры, где требуется строгое соответствие регуляторным нормам. «Внесение материнской платы “Двина” в реестре Минпромторга России — это важный этап в развитии нашей линейки клиентских систем. Мы создали технологичный продукт, который позволяет формировать производительные рабочие места даже в у

OpenYard расширяет портфель OCP-решений в реестре Минпромторга форма предназначена для построения современных масштабируемых ЦОД, облачных инфраструктур, кластерных систем и сред виртуализации. Впервые OpenYard представила HN203I в 2025 г., а включение модулей в реестр Минпромторга закрепляет их статус российской промышленной продукции. Наличие реестровых записей расширяет возможности применения решений OpenYard в корпоративных и государственных проект

Программно-аппаратный комплекс «Helius.КУБ» включен в реестр Минпромторга России техники, сообщает о внесении программно-аппаратного комплекса (ПАК) хранения данных «Helius.КУБ» в реестр Минпромторга России. Запись подтверждает российский статус разработанного решения и ег

«Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения понентов, сборка и тестирование на российских производственных мощностях, использование компонентов отечественного производства, в том числе при наличии зарубежных аналогов, а также соответстви

Смартфон MIG A65 включен в реестр российской радиоэлектронной продукции A65 — базовая модель, версия со сканером до 1 м и версия со сканером до 10 м — официально внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции с рекордной оценкой 199 баллов локализаци

Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции ования торговой марки Arbyte, сообщила о включении серверной платформы Arbyte SRV D16 Gen3 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Запис

МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области иях важно быть независимым от внешних факторов в такой важной отрасли как связь. Мы в МТС развиваем собственные проекты импортозамещения в различных технологичных сферах, поэтому предоставление услуг на отечественном оборудовании – это логичный этап развития нашей инфраструктуры. «Иртея» гармонично вплетается уже в существующую сеть и показывают стабильность работы. В этом году отечественны

МТС установит в Липецкой области 35 базовых станций отечественного производства Колодезь в Долгоруковском. В этом году мы продолжим расширять сеть российского телеком-оборудования в Липецкой области. До конца года «Иртея» появится практически во всех районах региона. Переход на отечественное оборудование – логичный и важный шаг в существующих реалиях. Это формирует технологический суверенитет такой важной отрасли как связь. Поэтому операторы планомерно внедряют отечес

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ ем Правительства России №719, которое определяет критерии отнесения промышленной продукции к произведенной на территории России. Постановление предусматривает систему балльной оценки. Для включения в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга необходимо набрать определенное количество баллов, которые присваиваются за использование российских комплектующих и технологических

Серверы ICL 4 и 5 поколений включены в реестр Минпромторга ссийские серверы ICL TeamRay R2212XG4, R2224XG4 четвертого и пятого поколения официально включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщи

Комплект периферии на базе российских микроконтроллеров «Гравитон» включен в реестр Минпромторга Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о включении в реестр Минпромторга России комплекта периферийных устройств на базе российских микроконтроллеров «Миландр». В перечень сертифицированного оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и опт

Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга ешений обеспечивается использованием материнских плат «Арктика» и «Онега», которые также включены в реестр Минпромторга РФ. Оборудование полностью совместимо с российскими операционными система

Сервер «Гравитон» С2124Б на базе российских процессоров Baikal-S включен в реестр Минпромторга России азработчиками популярных российских дистрибутивов Linux по подготовке совместимых версий ПО. Запуск полномасштабного серийного производства запланирован на лето 2026 г. «Включение «Гравитон» С2124Б в реестр Минпромторга подтверждает технологическую зрелость наших решений на базе российской архитектуры. Мы создали платформу, которая позволяет заказчикам эффективно работать с нейросетями и сл

Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга hDesk VT5011R. Теперь их можно использоваться для импортозамещения в государственных и корпоративных закупках. Об этом CNews сообщили представители Softline. Включение компьютеров «Инферит Техника» в реестр Минпромторга дает заказчикам из госсектора и бизнеса возможность закупать ПК в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. В ходе сертификации модели на DDR5 подтвердили свою надежность и могут использоватьс

Отечественные ноутбуки «ICL Техно» пополнили реестр российской радиоэлектронной продукции Отечественный производитель «ICL Техно» анонсировал выпуск новых моделей ноутбуков Raybook S1620 и S1420, включенных в Единый реестр радиоэлектронной продукции Российской Федерации. Новые устройства созданы специально для российского рынка и обладают высокими показателями производительности, надёжности и функци

Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ ысокую надежность. Меры защиты информации встроены во все уровни архитектуры Машины и являются ее неотъемлемой частью — такой подход Secure by Design обеспечивает кибериммунитет системы. «Включение в реестр Минпромторга — это не формальность, а важный сигнал для промышленного рынка. Машина Скала^р МСП.ТП создавалась как ответ на реальные задачи, стоящие перед предприятиями: как провести циф

Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья Российский или не российский Новые требования к «российскости» материалов для изготовления печатных плат нужно обязательно пересмотреть, счита

Рабочие станции «Гравитон» серии «Автор» внесены в реестр Минпромторга России Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявила о включении рабочих станций Р70А и Р80А в реестр Минпромторга России. Новые модели профессионального класса запущены в серийное производство. Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» представляют собой современные реестровые реш

Серверы «Гравитон» С2242АА и С2122АА на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга России сийской вычислительной техники, объявила о внесении серверов «Гравитон» моделей С2242АА и С2122АА в реестр Минпромторга России. Это подтверждает статус продукции российского происхождения и поз

ИИ-ускоритель LinQ HPQ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ Компания «ХайТэк», российский разработчик микроэлектроники, сообщила о включении ИИ-ускорителя LinQ HPQ в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. LinQ HPQ – модуль ускорения искусственного интеллекта стандарта PCIe, построенный на базе четырех тензорных процессоров собственной архите

Серверы OpenYard на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга е дисковые подсистемы на базе NVMe, SAS или SATA (в зависимости от конфигурации) и слоты PCIe для карт расширения разных размерностей. Включение серверных платформ на базе AMD Epyc пятого поколения в реестр Минпромторга расширяет выбор современных высокопроизводительных решений со статусом промышленной продукции. Это упрощает планирование закупок и реализацию проектов импортозамещения для к

Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка ем Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. Баллы присваиваются за использование компонентов российского производства, а также за выполнение технологических операций на территории России. Ведение реестра отечественной радиоэлектронной продукции осуществляет Министерство промышленности и торговли России. Главной преференцией для продукции российского происхождения выступает приоритетный

Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 г. построены на отечественном оборудовании ws сообщили представители Т2. Это обусловлено тем, что треть всех новых сайтов 2025 г. Т2 построила на отечественном оборудовании, объяснил заместитель генерального директора по технической инф

«Т-КОМ» запустил серийное производство коммутаторов, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции ания «Т-КОМ» запустила серийное производства коммерческих партий сетевых коммутаторов, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП). Данный шаг отвечает на актуальны

В «Росатоме» запущено серийное производство телеком-оборудования, включенного в реестр Минпромторга РФ зиона «Росатома») запустила в России серийное производство сетевых коммутаторов, которые включены в Единый реестр радиоэлектронной продукции (ЕРРРП, составляется Министерством промышленности и

Step Logic перевела сеть компании «Апатит» на отечественное оборудование восходят зарубежные аналоги. Гибкий подход и адаптация программных продуктов под особенности и потребности заказчика позволяют нам выбрать лучшее предложение на рынке. Именно таким решением оказалось отечественное оборудование производства Eltex, которое успешно адаптировали и внедрили специалисты компании Step Logic. Проект полностью соответствует нашим высоким требованиям по безопасности,

Российских производителей чипов заставят закупать отечественное оборудование. Грядут запреты и преференции роэлектроники и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории России, отмечал Петренко. В рамках программы развития электронного машиностроения планируется разработать отечественное оборудование для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и

Минпромторг подтвердил российское происхождение коммутаторов «Ростелекома» зводства. Сергей Онянов, заместитель президента, председателя правления, сказал: «Получение статуса ТОРП для нашего оборудования — это не разовое событие, а закономерный результат многолетней п

«Инферит» сообщает о включении десктопного ПК Inferit Desktop v2 D4 в реестр Минпромторга Новый ПК Inferit Desktop v2 D4 включен в реестр Минпромторга России (реестровый номер № 10621043). Это разработка российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) с собственным заводом полного производства во Фрязино. О

Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга себя поведения», – сказала генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. Процедура внесения в реестр Минпромторга предусматривает проверку всей производственной цепочки продукции. Для под

Машина баз данных Tantor XData 2Y включена в реестр Минпромторга жкой шины расширения PCIe Gen4 и до 8 ТБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц. Вместе с ними в состав решения входят СХД и коммутаторы от ведущих вендоров страны, тоже включенные в реестр Минпромторга. За управление МДБ отвечает ПО Tantor XData, где используется СУБД Tantor Postgres в разных редакциях со встроенной платформой администрирования и мониторинга. Tantor XData

Видеотерминалы IVA Technologies включены в реестр ТОРП Минпромторга России е дочерней организацией НТЦ) в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведется Минпромторгом России. Включение в реестр подтверждает, что продукция к

Проверку телеком-«железа» на «российскость» власти передают в госНИИ. Раньше за нее отвечали производители России было выделено несколько миллиардов рублей. Все станции были включены в реестр без проверки «российскости» по балльной системе: официально критериев оценки для них пока нет, но, по мнени

Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга й инфраструктуры (КИИ), а также организации с особыми условиями допуска. «Включение наших решений в реестр Минпромторга — важный шаг, подтверждающий зрелость и готовность Utinet Prostor 6000 к

Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» вошел в реестр Минпромторга Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) — «Инферит Техника» — сообщило о включении в реестр Минпромторга стационарного комплекса радиолокационных документирующих инструментов (РДИ), предназначенного для регистрации и проверки иностранных граждан по отпечаткам пальцев и фото. Эт