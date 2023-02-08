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Минпромторг РФ Реестр ТОРП Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения РЭП Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

 

Георгий Лессар , Технический директор, Группа Абсолют "Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО?" 6 октября 2022 года в Москве CNews конференция "Импортозамещение 2022: первые итоги
 


08.02.2023 Роутеры НПП «Исток» получили статус ТОРП
26.12.2022 ПК и моноблоки iRU – в реестре Минпромторга России
30.08.2022 Первый модуль масштабирования мощностей СХД вошел в реестр Минпромторга
25.05.2022 Телевизоры Irbis включены в реестр Минпромторга России
13.04.2022 Программно-аппаратный комплекс на базе серверных платформ «Норси-транс» и ПО Raidix Elbrus включен в Реестр Минпромторга
17.02.2022 В реестре Минпромторга появились серверы c процессорами последнего поколения
01.02.2022 Минпромторг подтвердил статус ТОРП двух изделий концерна «Автоматика»
25.01.2022 Машины «Скала^р» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции
28.12.2021 Серверы Aerodisk Machine 1U и Machine 2U включены в реестр Минпромторга
12.11.2021 Реестр Минпромторга расширен решениями для сложных вычислений
02.11.2021 Сервер «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции
06.10.2021 Серверы «Тринити» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП
Как работает импортозамещение ИТ-оборудования в российских школах и больницах
07.04.2021 ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП
30.03.2021 Предприятия высокотехнологичных отраслей внесли предложения по изменению закона о промышленной политике
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП
03.02.2021 СХД на «Эльбрусах» «Аэродиск Восток» вошла в реестр российской радиоэлектронной продукции
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа»
13.08.2020 Продукция «ICL Техно» включена в реестр Минпромторга
23.07.2019 Реестр отечественной радиоэлектроники ускоренно готовится к запуску
30.04.2019 Телекоммуникационное оборудование концерна «Автоматика» получило статус ТОРП
14.01.2019 В России создадут особый реестр радиоэлектронного оборудования
05.03.2018 Исследование: атлас рынка телекоммуникационного оборудования российского происхождения
11.09.2014 «Диасофт» лишился контракта в США из-за своего российского происхождения
29.01.2014 Оборудование Т8, «Микран» и «Полигон» получило статус отечественного

Публикаций - 454, упоминаний - 565

Минпромторг РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2791 62
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10090 57
Intel Corporation 11675 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6958 36
Ростех - Автоматика Концерн 1491 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 827 32
Microsoft Corporation 23519 31
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 348 29
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 567 28
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 271 24
DEPO Computers - Депо Электроникс 568 23
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 326 23
Huawei 3512 22
Базальт СПО - BaseALT 353 20
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 939 19
Норси-Транс (НТ) 80 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9468 18
Softline - Софтлайн 2090 17
Ростелеком - Связьинвест 1703 17
7018 17
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 114 17
1С-ИжТиСи 6334 16
IBM - International Business Machines Corp 9198 16
Yandex - Яндекс 5692 16
AMD - Advanced Micro Devices 3867 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8060 14
Merlion - Мерлион 524 14
РТИ Микрон - Micron 1234 13
Питерская группа связистов 426 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4162 13
АФК Система ПАО 1706 12
Cisco Systems 4879 12
Oracle Corporation 6313 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1801 12
VMware 2139 11
Ред Софт - Red Soft 395 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2511 11
Промобит - Bitblaze - Promobit 39 11
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 366 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 546 10
РЖД - Российские железные дороги 1623 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5834 24
Альфа-Групп 665 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2397 13
IPOC 123 12
Почта России ПАО 1995 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6637 10
Access Industries 36 10
РВК - Российская венчурная компания 536 8
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6203 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 711 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 5
Наукоград - технопарк 110 4
Газпром ПАО 1157 4
Gett - GetTaxi - ГетТакси 23 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 4
Uber 305 3
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 31 3
ГПБ - Газпромбанк 943 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 244 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 3
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 212 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 3
Альфа-Банк 1603 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 154 3
Транснефть 272 2
Северсталь ПАО - Severstal 369 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 38 2
Gett 72 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1192 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 326 2
Boeing 987 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 100 2
ПГК - Первая грузовая компания 139 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1655 206
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 136
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17987 133
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10393 108
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2867 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 36
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 36
Президент Российской Федерации 3721 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2705 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1658 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2394 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 17
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 603 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2345 13
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 336 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3703 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 8
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 292 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 7
Федеральное казначейство России 1550 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 557 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1039 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 847 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 694 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1396 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 436 21
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 73 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 10
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 554 7
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 5
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
Linux Foundation 174 2
ЛДПР 100 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 10 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
Gen-Z Consortium 11 1
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 1
OpenCAPI Consortium 13 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 55 1
FIAF - International Federation of Film Archives - Международная федерация киноархивов 1 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 1
АРБ - Ассоциация российских банков 204 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11885 245
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53412 209
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25717 153
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39078 144
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19246 103
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21991 89
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8152 88
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79299 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17539 61
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15096 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26015 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10064 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19906 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17258 54
Виртуализация - Virtualization 4784 53
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11388 53
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8772 47
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 746 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9523 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9134 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17346 43
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13242 43
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10950 37
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10237 36
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5888 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25050 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11311 32
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6043 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13027 30
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9449 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8173 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21406 28
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8172 28
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6081 28
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1108 28
5G - пятое поколение мобильной связи 3453 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7801 26
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2753 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8457 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10871 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2906 56
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 755 54
Linux OS 8271 38
Microsoft Windows 14461 24
Microsoft Windows 2000 12683 23
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 182 22
Google Android 12576 18
Ред ОС 440 17
Intel x86 - архитектура процессора 1604 17
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 297 17
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 405 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 702 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6539 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 765 16
Apple iPhone 6 6180 14
Новые облачные технологии - МойОфис 487 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4120 11
3Logic Гравитон М - моноблок 25 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 711 10
Apple iOS 6816 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 89 9
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 882 9
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 339 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3277 8
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 522 8
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 97 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 46 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 345 8
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 112 7
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 280 7
Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 35 7
НКТ - Р7-Офис 203 7
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 176 7
Ether - криптовалюта 14 7
Linux - Debian GNU 359 7
ИКС Холдинг - Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 30 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 151 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 240 6
Путин Владимир 2735 28
Покровский Иван 81 20
Рожецкин Леонид 48 18
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 14
Рейман Леонид 1031 13
Кабанов Владимир 174 11
Урусов Виктор 76 10
Бутерин Виталий 28 10
Володкович Вячеслав 76 10
Чернышенко Дмитрий 431 10
Шпак Василий 115 9
Мишустин Михаил 482 8
Копосов Максим 24 8
Шадаев Максут 635 8
Маевский Леонид 57 7
Смирнов Алексей 192 7
Рустамов Рустам 251 7
Паршин Максим 274 7
Медведев Дмитрий 1631 7
Легостаева Светлана 39 6
Моторко Андрей 71 6
Усманов Алишер 292 6
Иванов Олег 136 5
Бочаров Олег 28 5
Борисов Юрий 115 5
Блажко Григорий 7 5
Чернышев Андрей 45 5
Овчинников Сергей 34 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 5
Белова Наталья 7 5
Маевский Игорь 38 4
Колесников Андрей 84 4
Евдокимов Андрей 73 4
Иванов Борис 57 4
Бровко Василий 51 4
Ачкасов Евгений 13 4
Апполонова Светлана 5 4
Лашин Ренат 45 4
Хасьянова Гульнара 120 4
Массух Илья 218 4
Россия - РФ - Российская федерация 123139 437
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50213 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39411 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15107 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15008 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13170 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17151 22
Европа 21321 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6315 20
Китай - Тайвань 3744 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12821 16
Канада 4711 14
Германия - Федеративная Республика 12017 13
Великобритания - Лондон 2368 11
Евразия 554 11
Азия - Азиатский регион 4663 11
Латвия - Латвийская Республика 793 10
Япония 12885 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1019 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 9
Украина 7277 9
Латвия - Юрмала 13 9
США - Нью-Йорк 2812 8
Казахстан - Республика 4852 8
Россия - СФО - Новосибирск 3716 8
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 315 8
Швеция - Королевство 3461 8
Израиль 2610 8
Земля - планета Солнечной системы 9709 8
Беларусь - Белоруссия 4272 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1001 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1043 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2331 6
Франция - Французская Республика 7086 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1569 6
Америка 2155 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 985 6
Швейцария - Цюрих 263 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 352 6
Южная Корея - Республика 6294 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41745 263
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3818 139
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10333 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42071 76
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24030 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14105 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15088 49
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3142 46
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4961 45
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3909 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6074 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10716 34
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1326 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20231 34
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5238 34
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1934 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4208 28
Юриспруденция - Jurisprudence 6244 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5302 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7549 23
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2721 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8301 22
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 503 21
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 882 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8878 20
Энергетика - Energy - Energetically 4212 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9202 18
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 274 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5021 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5131 17
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1565 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6049 17
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4131 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3899 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3209 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1759 15
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 961 15
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1739 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4254 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9934 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1234 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11006 12
Ведомости 553 11
Thomson Reuters - Рейтер 5773 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 670 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 797 5
91Mobiles 1699 4
9to5Google 85 4
TAdviser - Центр выбора технологий 298 4
9to5Mac 149 4
Bloomberg 1111 2
ScienceDaily 400 2
Мобильные системы 113 2
NBC News 177 2
23ABC News 167 2
Telegraph 206 1
RT America 3 1
Daily Mail 53 1
Независимая газета 12 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
Tatler 4 1
Госрасходы - портал 61 1
Independent Media - Индепендент Медиа 17 1
BuzzFeed 14 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
Компьютерра 41 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Инфобизнес 22 1
Российская газета 241 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
Forbes - Форбс 634 1
WikiLeaks 114 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1248 1
РИА Новости 807 1
Business Insider 207 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 3
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 2
Infonetics Research 50 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 1
TAdviser Report 6 1
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IDC Russia - IDC Россия 161 1
Global Market Insights 9 1
Confiant 3 1
AV-Test Institute 38 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
Forrester Research 812 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 5
РАН - Российская академия наук 1802 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 659 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 212 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 199 4
Softline Education - Академия АйТи 62 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 290 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 3
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 136 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
ИРИ - Институт развития интернета 112 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 718 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 25 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 31 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 7 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 24 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 32 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
National Air and Space Museum - Национальный музей воздухоплавания и астронавтики 4 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 5 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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