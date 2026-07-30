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Минпромторг РФ Реестр ТОРП Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения РЭП Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Реестр отечественных производителей Минпромторга РФ – один из инструментов государственной поддержки импортозамещения и отечественных производителей (ПП РФ 719).  Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для обеспечения технологического суверенитета.

 

 

 

Георгий Лессар , Технический директор, Группа Абсолют "Насколько велика роль госзаказа в развитии отечественного производства электроники и ПО?" 6 октября 2022 года в Москве CNews конференция "Импортозамещение 2022: первые итоги
 

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30.07.2026 Двигатели для БАС и роботов: продукция участника Сколково вошла в реестр Минпромторга

лектротранспорте. Проект был реализован за четыре месяца «под ключ», что позволило «Моторскай» в рекордные сроки перейти к серийному выпуску продукции. «Включение бесщеточных двигателей «Моторскай» в реестр Минпромторга — это не просто формальный допуск к госзакупкам. Это сигнал рынку: в периметре «Сколково» появился полноценный игрок, способный производить высокотехнологичные электродвигат
15.07.2026 Микроконтроллер Optimal+ внесен в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции

Универсальный микроконтроллер Optimal+ (микросхема К1879ВГ1Т), разработанный Научно-техническим центром «Модуль», внесен в Реестр российской промышленной продукции, а также в Единый реестр радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ «Модуль». У нового микроконтроллера – широкий спектр применения, а по своей функциональности и технико-экономич
13.07.2026 Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга

Компания «ICL Техно» сообщила о включении нового 17-дюймового ноутбука ICL RayBook P1712 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это событие является
23.06.2026 В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6

е российские производители пока публично не анонсировали и не внесли аналогичные модели на Xeon 6 в реестр Минпромторга, отметили в компании. В чем российскость? Серверы построены на двухпроцес
18.06.2026 «Гравитон» внес новую материнскую плату «Двина» в реестр Минпромторга России

основе новой платы в государственных учреждениях и на объектах критической информационной инфраструктуры, где требуется строгое соответствие регуляторным нормам. «Внесение материнской платы “Двина” в реестре Минпромторга России — это важный этап в развитии нашей линейки клиентских систем. Мы создали технологичный продукт, который позволяет формировать производительные рабочие места даже в у
16.06.2026 OpenYard расширяет портфель OCP-решений в реестре Минпромторга

форма предназначена для построения современных масштабируемых ЦОД, облачных инфраструктур, кластерных систем и сред виртуализации. Впервые OpenYard представила HN203I в 2025 г., а включение модулей в реестр Минпромторга закрепляет их статус российской промышленной продукции. Наличие реестровых записей расширяет возможности применения решений OpenYard в корпоративных и государственных проект
08.06.2026 Программно-аппаратный комплекс «Helius.КУБ» включен в реестр Минпромторга России

техники, сообщает о внесении программно-аппаратного комплекса (ПАК) хранения данных «Helius.КУБ» в реестр Минпромторга России. Запись подтверждает российский статус разработанного решения и ег
05.06.2026 «Флат» получила обновлённые записи в реестре Минпромторга для IP-телефона Flat Phone B6RU и консоли расширения

понентов, сборка и тестирование на российских производственных мощностях, использование компонентов отечественного производства, в том числе при наличии зарубежных аналогов, а также соответстви
03.06.2026 Смартфон MIG A65 включен в реестр российской радиоэлектронной продукции

A65 — базовая модель, версия со сканером до 1 м и версия со сканером до 10 м — официально внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции с рекордной оценкой 199 баллов локализаци
27.05.2026 Сервер Arbyte SRV D16 Gen3 включён в реестр российской радиоэлектронной продукции

ования торговой марки Arbyte, сообщила о включении серверной платформы Arbyte SRV D16 Gen3 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Запис
25.05.2026 МТС установит свыше 50 базовых станций отечественного производства в Калужской области

иях важно быть независимым от внешних факторов в такой важной отрасли как связь. Мы в МТС развиваем собственные проекты импортозамещения в различных технологичных сферах, поэтому предоставление услуг на отечественном оборудовании – это логичный этап развития нашей инфраструктуры. «Иртея» гармонично вплетается уже в существующую сеть и показывают стабильность работы. В этом году отечественны
21.05.2026 МТС установит в Липецкой области 35 базовых станций отечественного производства

Колодезь в Долгоруковском. В этом году мы продолжим расширять сеть российского телеком-оборудования в Липецкой области. До конца года «Иртея» появится практически во всех районах региона. Переход на отечественное оборудование – логичный и важный шаг в существующих реалиях. Это формирует технологический суверенитет такой важной отрасли как связь. Поэтому операторы планомерно внедряют отечес
20.05.2026 Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

ем Правительства России №719, которое определяет критерии отнесения промышленной продукции к произведенной на территории России. Постановление предусматривает систему балльной оценки. Для включения в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга необходимо набрать определенное количество баллов, которые присваиваются за использование российских комплектующих и технологических
18.05.2026 Серверы ICL 4 и 5 поколений включены в реестр Минпромторга

ссийские серверы ICL TeamRay R2212XG4, R2224XG4 четвертого и пятого поколения официально включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщи
15.05.2026 Комплект периферии на базе российских микроконтроллеров «Гравитон» включен в реестр Минпромторга

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о включении в реестр Минпромторга России комплекта периферийных устройств на базе российских микроконтроллеров «Миландр». В перечень сертифицированного оборудования вошли полноразмерная клавиатура КВ-1 и опт
04.05.2026 Серверы «Гравитон» С2124АГ и С2124ОГ на базе отечественных плат «Арктика» и «Онега» включены в реестр Минпромторга

ешений обеспечивается использованием материнских плат «Арктика» и «Онега», которые также включены в реестр Минпромторга РФ. Оборудование полностью совместимо с российскими операционными система
23.04.2026 Сервер «Гравитон» С2124Б на базе российских процессоров Baikal-S включен в реестр Минпромторга России

азработчиками популярных российских дистрибутивов Linux по подготовке совместимых версий ПО. Запуск полномасштабного серийного производства запланирован на лето 2026 г. «Включение «Гравитон» С2124Б в реестр Минпромторга подтверждает технологическую зрелость наших решений на базе российской архитектуры. Мы создали платформу, которая позволяет заказчикам эффективно работать с нейросетями и сл
20.04.2026 Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга

hDesk VT5011R. Теперь их можно использоваться для импортозамещения в государственных и корпоративных закупках. Об этом CNews сообщили представители Softline. Включение компьютеров «Инферит Техника» в реестр Минпромторга дает заказчикам из госсектора и бизнеса возможность закупать ПК в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. В ходе сертификации модели на DDR5 подтвердили свою надежность и могут использоватьс
14.04.2026 Отечественные ноутбуки «ICL Техно» пополнили реестр российской радиоэлектронной продукции

Отечественный производитель «ICL Техно» анонсировал выпуск новых моделей ноутбуков Raybook S1620 и S1420, включенных в Единый реестр радиоэлектронной продукции Российской Федерации. Новые устройства созданы специально для российского рынка и обладают высокими показателями производительности, надёжности и функци
09.04.2026 Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ

ысокую надежность. Меры защиты информации встроены во все уровни архитектуры Машины и являются ее неотъемлемой частью — такой подход Secure by Design обеспечивает кибериммунитет системы. «Включение в реестр Минпромторга — это не формальность, а важный сигнал для промышленного рынка. Машина Скала^р МСП.ТП создавалась как ответ на реальные задачи, стоящие перед предприятиями: как провести циф
09.04.2026 Отечественные производители взвыли от новых требований к «российскости» печатных плат. Суверенными их не сделать – в стране нет нужного сырья

Российский или не российский Новые требования к «российскости» материалов для изготовления печатных плат нужно обязательно пересмотреть, счита
02.04.2026 Рабочие станции «Гравитон» серии «Автор» внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, объявила о включении рабочих станций Р70А и Р80А в реестр Минпромторга России. Новые модели профессионального класса запущены в серийное производство. Рабочие станции Р70А, Р80А и Р70А серии «Автор» представляют собой современные реестровые реш
13.03.2026 Серверы «Гравитон» С2242АА и С2122АА на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга России

сийской вычислительной техники, объявила о внесении серверов «Гравитон» моделей С2242АА и С2122АА в реестр Минпромторга России. Это подтверждает статус продукции российского происхождения и поз
10.03.2026 ИИ-ускоритель LinQ HPQ включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ

Компания «ХайТэк», российский разработчик микроэлектроники, сообщила о включении ИИ-ускорителя LinQ HPQ в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. LinQ HPQ – модуль ускорения искусственного интеллекта стандарта PCIe, построенный на базе четырех тензорных процессоров собственной архите
05.03.2026 Серверы OpenYard на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга

е дисковые подсистемы на базе NVMe, SAS или SATA (в зависимости от конфигурации) и слоты PCIe для карт расширения разных размерностей. Включение серверных платформ на базе AMD Epyc пятого поколения в реестр Минпромторга расширяет выбор современных высокопроизводительных решений со статусом промышленной продукции. Это упрощает планирование закупок и реализацию проектов импортозамещения для к
18.12.2025 Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка

ем Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. Баллы присваиваются за использование компонентов российского производства, а также за выполнение технологических операций на территории России. Ведение реестра отечественной радиоэлектронной продукции осуществляет Министерство промышленности и торговли России. Главной преференцией для продукции российского происхождения выступает приоритетный

10.12.2025 Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 г. построены на отечественном оборудовании

ws сообщили представители Т2. Это обусловлено тем, что треть всех новых сайтов 2025 г. Т2 построила на отечественном оборудовании, объяснил заместитель генерального директора по технической инф
28.11.2025 «Т-КОМ» запустил серийное производство коммутаторов, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

ания «Т-КОМ» запустила серийное производства коммерческих партий сетевых коммутаторов, включенных в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП). Данный шаг отвечает на актуальны
18.11.2025 В «Росатоме» запущено серийное производство телеком-оборудования, включенного в реестр Минпромторга РФ

зиона «Росатома») запустила в России серийное производство сетевых коммутаторов, которые включены в Единый реестр радиоэлектронной продукции (ЕРРРП, составляется Министерством промышленности и

07.10.2025 Step Logic перевела сеть компании «Апатит» на отечественное оборудование

восходят зарубежные аналоги. Гибкий подход и адаптация программных продуктов под особенности и потребности заказчика позволяют нам выбрать лучшее предложение на рынке. Именно таким решением оказалось отечественное оборудование производства Eltex, которое успешно адаптировали и внедрили специалисты компании Step Logic. Проект полностью соответствует нашим высоким требованиям по безопасности,
09.09.2025 Российских производителей чипов заставят закупать отечественное оборудование. Грядут запреты и преференции

роэлектроники и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории России, отмечал Петренко. В рамках программы развития электронного машиностроения планируется разработать отечественное оборудование для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и
04.09.2025 Минпромторг подтвердил российское происхождение коммутаторов «Ростелекома»

зводства. Сергей Онянов, заместитель президента, председателя правления, сказал: «Получение статуса ТОРП для нашего оборудования — это не разовое событие, а закономерный результат многолетней п
15.08.2025 «Инферит» сообщает о включении десктопного ПК Inferit Desktop v2 D4 в реестр Минпромторга

Новый ПК Inferit Desktop v2 D4 включен в реестр Минпромторга России (реестровый номер № 10621043). Это разработка российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) с собственным заводом полного производства во Фрязино. О
14.08.2025 Российская универсальная док-станция для работы в инфраструктуре виртуальных рабочих мест включена в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

себя поведения», – сказала генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. Процедура внесения в реестр Минпромторга предусматривает проверку всей производственной цепочки продукции. Для под
07.08.2025 Машина баз данных Tantor XData 2Y включена в реестр Минпромторга

жкой шины расширения PCIe Gen4 и до 8 ТБ оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц. Вместе с ними в состав решения входят СХД и коммутаторы от ведущих вендоров страны, тоже включенные в реестр Минпромторга. За управление МДБ отвечает ПО Tantor XData, где используется СУБД Tantor Postgres в разных редакциях со встроенной платформой администрирования и мониторинга. Tantor XData

01.08.2025 Видеотерминалы IVA Technologies включены в реестр ТОРП Минпромторга России

е дочерней организацией НТЦ) в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), который ведется Минпромторгом России. Включение в реестр подтверждает, что продукция к
22.07.2025 Проверку телеком-«железа» на «российскость» власти передают в госНИИ. Раньше за нее отвечали производители

России было выделено несколько миллиардов рублей. Все станции были включены в реестр без проверки «российскости» по балльной системе: официально критериев оценки для них пока нет, но, по мнени
30.06.2025 Системы хранения данных Utinet Prostor 6000 внесены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга

й инфраструктуры (КИИ), а также организации с особыми условиями допуска. «Включение наших решений в реестр Минпромторга — важный шаг, подтверждающий зрелость и готовность Utinet Prostor 6000 к

25.06.2025 Стационарный комплекс РДИ от «Инферит Техника» вошел в реестр Минпромторга

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) — «Инферит Техника» — сообщило о включении в реестр Минпромторга стационарного комплекса радиолокационных документирующих инструментов (РДИ), предназначенного для регистрации и проверки иностранных граждан по отпечаткам пальцев и фото. Эт
17.06.2025 Однофазные ИБП из партнерского портфолио X-Com вошли в реестр Минпромторга

Шесть моделей из ассортимента марки «Сайбер Электро» вошли в реестр Минпромторга и получили подтверждение соответствия требованиям ПП№719 и ПП №787 Правительства России. Устройства производятся партнером ГК X-Com, компанией ООО «Стабтех». Об этом CNews с

Публикаций - 2418, упоминаний - 3447

Минпромторг РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 244
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 205
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 201
Intel Corporation 12811 193
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 190
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 180
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 148
Softline - Софтлайн 3743 120
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 112
МегаФон 10742 110
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 101
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 100
Huawei 4675 93
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 89
Microsoft Corporation 25775 84
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 82
AMD - Advanced Micro Devices 4641 79
9594 76
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 73
МТС - Иртея 146 71
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 70
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 68
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 67
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 66
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 66
Ред Софт - Red Soft 1236 61
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 61
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 59
Yandex - Яндекс 9215 59
Oracle Corporation 7074 57
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 56
Cisco Systems 5372 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 54
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 54
ИКС 538 53
ICL ГК - ICL Group 481 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 48
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 46
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 98
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 76
РЖД - Российские железные дороги 2096 66
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 58
Почта России ПАО 2370 34
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 24
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 22
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 21
Газпром ПАО 1493 20
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 20
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 20
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Наукоград - технопарк 156 17
НСПК - Национальная система платежных карт 948 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 17
Альфа-Групп 745 16
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 12
РВК - Российская венчурная компания 571 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 11
Access Industries 37 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Альфа-Банк 1979 10
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 10
Русагро Группа Компаний 379 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 10
Транснефть 335 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1125
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 578
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 269
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 215
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 131
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 111
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 109
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 88
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 87
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 82
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 79
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 75
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 66
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 65
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 65
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 63
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 61
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 49
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 49
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 47
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 39
Федеральное казначейство России 1949 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 29
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 25
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 24
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 24
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 21
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 19
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 65
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 46
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 41
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 31
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 15
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 14
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 10
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 9
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 8
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 8
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 8
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ГосИнформСистемы 160 3
Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 4 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1537
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 972
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 816
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 493
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 475
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 440
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 427
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 388
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 338
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 311
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 306
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 305
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 287
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 284
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 278
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 261
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 251
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 246
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 220
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 214
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 211
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 209
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 204
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 200
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 183
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 179
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 175
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 152
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SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 143
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 135
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 134
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 275
Linux OS 11533 194
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 184
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 146
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 113
FreePik 1841 99
Microsoft Windows 16882 86
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 85
ЭЛАР ЭларСкан 190 79
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 78
Intel x86 - архитектура процессора 2151 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 66
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 62
Google Android 15243 58
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 57
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 55
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 50
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 49
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 49
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 43
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 40
Новые облачные технологии - МойОфис 958 40
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 38
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 35
НКТ - Р7-Офис 543 34
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 31
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 30
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 29
ЭЛАР СканИмидж 41 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 28
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 26
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 25
Apple iOS 8583 23
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 23
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 22
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 22
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 20
Путин Владимир 3454 90
Шадаев Максут 1210 72
Мишустин Михаил 787 58
Шпак Василий 279 56
Покровский Иван 136 47
Чернышенко Дмитрий 580 44
Легостаева Светлана 96 33
Копосов Максим 74 30
Бойко Алексей 138 29
Коваленко Павел 70 29
Рейман Леонид 1065 24
Паршин Максим 323 22
Урусов Виктор 157 20
Абакумов Евгений 227 20
Медведев Дмитрий 1665 20
Фильченков Александр 40 19
Рустамов Рустам 548 19
Натрусов Артем 313 19
Володкович Вячеслав 104 19
Чаркин Евгений 317 18
Степанов Владимир 91 18
Рожецкин Леонид 48 18
Ильичев Андрей 38 17
Борисов Юрий 122 17
Хасьянова Гульнара 156 16
Пустарнаков Роман 54 15
Квашенкина Ольга 56 15
Мантуров Денис 126 15
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 15
Харитонов Дмитрий 79 14
Тятюшев Максим 215 14
Сергеев Сергей 179 14
Теплицкий Дмитрий 88 14
Вагизов Ильдар 32 13
Чернышев Андрей 74 13
Шаев Виталий 59 13
Осеевский Михаил 350 13
Евдокимов Андрей 95 13
Сотин Денис 216 13
Массух Илья 239 13
Россия - РФ - Российская федерация 166164 2211
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 351
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 331
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 309
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 161
Европа 24963 117
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Азия - Азиатский регион 5920 75
Китай - Тайвань 4245 66
Япония 13807 60
Беларусь - Белоруссия 6289 58
Германия - Федеративная Республика 13221 56
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 55
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 48
Южная Корея - Республика 7051 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 43
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Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 38
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Индия - Bharat 5869 36
Украина 7928 36
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CNews Инновация года - награда 155 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Forrester Research 834 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Рустелеком ТК 305 4
ITResearch 123 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
NPD DisplaySearch 285 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Global Market Insights 16 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
TM Capital 1 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Мишень 186 1
MRG Effitas 2 1
Автостат 55 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Tenders 18 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 28
РАН - Российская академия наук 2122 27
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 17
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 15
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 13
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 11
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 7
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 6
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 6
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 6
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 14 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 6
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 5
ТГУ - Томский государственный университет 233 5
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 4
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 4
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 41
CNews AWARDS - награда 571 30
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 16
CNews FORUM Кейсы 313 13
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
Микроэлектроника - международный форум 22 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
itSMF - IT Service Management Forum 40 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Единый день голосования 143 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 2
Городские технологии - выставка-форум 21 2
Связь-Экспокомм 276 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
Битва роботов 14 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
CNews Баттл 69 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 2
Microsoft Ignite 44 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
MIPS Securika 10 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
PRO Движение 1520 - Международный транспортно-логистический форум - Стратегическое партнерство 1520 - бизнес-форум 5 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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