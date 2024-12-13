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Аппаратные платформы UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 внесены в реестр Минпромторга

Российский разработчик экосистемы ИБ-решений компания UserGate объявила о включении своих аппаратных платформ UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 сразу в два реестра Минпромторга: Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции*. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Включение в реестр Минпромторга позволяет использовать решение в крупных коммерческих структурах, банках, на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры) и в государственных структурах, деятельность которых регламентируется требованиями законодательства.

Высокопроизводительные NGFW-решения UserGate на базе аппаратных платформ серии F предназначены для защиты цифровой инфраструктуры, в которой скорость обработки траффика имеет критическое значение: ЦОДы, крупные предприятия, провайдеры интернет-услуг и облачных сервисов. Они сочетают в себе все необходимые функции безопасности с возможностями, необходимыми для функционирования максимально стабильного сервиса при предельно высокой нагрузке: блокируют вредоносные атаки, попытки эксплуатации уязвимостей, нелегитимное использование приложений и другие угрозы. Они также обеспечивают контроль доступа к сети, управление политиками безопасности и мониторинг сетевой активности.

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Аппаратная платформа UserGate Log Analyzer F25 предназначена для использования в крупных компаниях и дата-центрах. Она обладает большими возможностями по хранению информации и обеспечивает максимально быструю обработку данных, получаемых от UserGate NGFW. Она дополняет функциональность межсетевого экрана следующего поколения, работает на базе максимально мощных платформы и процессоров и предназначен для агрегации данных, связанных с анализом инцидентов безопасности, а также для осуществления мониторинга событий и создания отчетов.

«Масштабная цифровая инфраструктура крупных предприятий, будь то коммерческие корпорации или государственные организации, накладывает особые требования на производительность, безопасность и отказоустойчивость входящих в ее состав систем. Для решения задач подобного уровня в нашей линейке предусмотрена специальная флагманская серия. Включение целого ряда F-платформ в реестр Минпромторга существенно расширяет возможности наших заказчиков из числа государственных структур, объектов КИИ и всех тех, кто предъявляет к защите своих информационных систем повышенные требования. При этом наличие в реестрах сразу двух классов платформ позволит снизить нагрузку на инфраструктуру за счет разделения задач с помощью специально созданных для них решений: NGFW для интеллектуального анализа трафика и Log Analyzer для работы с логами. Все это в конечном счете положительным образом скажется как на производительности инфраструктуры, так и на ее защищенности от всех видов информационных угроз, включая сложные и целенаправленные атаки», – сказал Иван Чернов, руководитель технического маркетинга UserGate.

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