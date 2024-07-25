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Кибербезопасность APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки развитая устойчивая угроза сложно детектируемые сетевые атаки



25.07.2024 Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии

Компания Positive Technologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в реги
14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты

«Лаборатории Касперского» постоянно обнаруживают новые кампании, инструменты и методы, используемые APT-группами в рамках кибератак по всему миру. Эксперты уже отследили более 900 кампаний и гр
07.05.2024 В начале 2024 года в APT-атаках по всему миру чаще всего использовались уязвимости в инструментах удалённого доступа и WinRAR

В начале 2024 г. среди самых распространённых мишеней APT-атак оказались сервисы удалённого доступа и инструменты разграничения доступа, такие как

27.03.2024 Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке

ive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группировок, нацеленных на организации Ближнего Востока. Эксперты отметили, что 88% иссле
14.11.2023 Результаты расследований Positive Technologies: 40% инцидентов связаны с деятельностью известных APT-группировок

ий увеличилось более чем в два раза, а 40% всех расследованных инцидентов были совершены известными APT-группировками. Чаще всего атакам подвергались государственные учреждения (33%) и отрасли

09.11.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп

«Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инциденто
20.10.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила APT-кампанию, нацеленную на государственные организации Азиатско-Тихоокеанского региона

лиза угроз (GReAT). Эксперты «Лаборатории Касперского» не обнаружили пересечений с ранее известными APT-группами, но исследование данной кампании продолжается, и, учитывая ее длительный характе
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет

Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнар
06.04.2023 Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак

С начала 2023 г. на 20% выросло количество атак уровня APT (Advanced persistent Threat) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты

24.03.2022 Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане

итики «Доктор Веб» нашли и описали несколько бэкдоров и троянов. Стоит отметить, что злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными так же долго, как это было и при других инцидентах, связанных с целевыми атаками. Хакерская группировка скомпрометировала сеть телекоммуникационной компании более двух лет назад. Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют регулярно проверять работоспособ
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России

функций подгруженной вредоносной библиотеки, после чего управление передается вредоносному коду. «По сути, обнаруженный зловред — это троян удаленного доступа (remote access trojan, RAT), позволяющий APT-группе отслеживать и контролировать компьютеры либо сеть своих жертв, — рассказал Даниил Колосков, старший специалист отдела исследования угроз ИБ Positive Technologies. — Стоит отметить хи
09.04.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе

льзованием усовершенствованных техник провели злоумышленники, связанные с Cycldek — китайскоязычной APT-группировкой, действующей по меньшей мере с 2013 г. Зачастую китайскоязычные APT
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств

«Лаборатория Касперского» выявила, что APT-группировка Cycldek, которая ведет свою деятельность по крайней мере с 2013 г., обладает гораздо более сложным набором инструментов, чем предполагалось ранее. Так, эксперты обнаружили вредо
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года

фровальщиков эволюционировали до сложных техник, которые раньше отличали в первую очередь хакерские APT-группы, а их цели сместились в корпоративный сектор, 2020 г. может установить антирекорд

19.05.2020 Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS

орую половину 2018 и первую половину 2019 года экспертами компании была зафиксирована активность 38 APT-групп (англ. Advanced Persistent Threat — «развитая устойчивая угроза», целевая кибератак
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM

систему Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies более двух лет. C ее помощью выявлены десять APT-атак и несколько сотен массовых рассылок вредоносного ПО, направленных на госорганы и гос
12.05.2020 Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных

грозах Kaspersky Threat Intelligence два новых сервиса — Kaspersky Digital Footprint Intelligence и APT C&C Tracking. Сервис Kaspersky Digital Footprint Intelligence предназначен для руководите
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии

Согласно новому отчету «Лаборатории Касперского» о сложных целевых атаках (APT), в I квартале 2020 г. возросло количество случаев распространения вредоносных программ и
20.01.2020 Защита от таргетированных атак

ности. Частичный синоним – эффективная целенаправленная атака, комплексная целенаправленная угроза, APT-атака (advanced persistent threat, APT), которая характеризуется системным подходо
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения

PT-группировок. В своем новом исследовании специалисты Positive Technologies рассказали о специфике APT-атак на российские министерства, ведомства и другие госучреждения, а также описали наибол
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер

Эксперты Positive Technologies подвели итоги III квартала 2019 г. В числе главных тенденций отмечены рост количества уникальных киберинцидентов, высокая активность APT-кибергруппировок, специализирующихся на целенаправленных атаках, а также двукратное преобладание доли кибератак, направленных на кражу информации, над долей финансово мотивированных кампани
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК

Эксперты Positive Technologies проанализировали деятельность APT-группировок, атакующих российские организации на протяжении последних двух лет. Девять из
31.10.2019 Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира

им закрепиться в инфраструктуре компании. Кроме того, обнаружить атаки и противодействовать им помогут мониторинг событий ИБ, защита периметра и веб-приложений. Согласно полученным данным, выявленная APT-группировка предположительно имеет азиатские корни и относится к числу китайскоговорящих. В одной из атак группировка использовала вредоносную программу PlugX, которую традиционно использую
10.10.2019 Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет

ьности APT-группировок, атаковавших финансовые организации в течение последних двух лет. APT-атака (advanced persistent threat) – это целевая (таргетированная) атака, направленная, как правило,
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года

ользовавшиеся участниками группы DarkHotel. По данным «Лаборатории Касперского», основным драйвером APT-атак в первом квартале была геополитика. Также злоумышленники довольно часто интересовали
18.04.2019 «Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK

ервиса информирования об угрозах клиенты будут располагать ключевыми данными обо всех организаторах АРТ-атак. В частности, они будут знать предполагаемую страну происхождения злоумышленников, и
24.01.2019 «Дыра» в самом сердце Linux позволяет кому угодно нелегально стать админом системы

Удаленно? - Без проблем В популярной программе для Linux пакетном менеджере APT выявлена критическая уязвимость, чреватая удалённым запуском произвольного кода в системе. APT (Advanced Packaging Tool) - это менеджер установки и удаления программных пакетов, кото
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti

Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT проанализировали активность APT-группировки Energetic Bear/Crouching Yeti, направленную на заражение серверов в разных странах. Это широко известная APT-группа, действующая по крайней мере с 2010 г., она атакует различные компании по всему миру с явным фокусом на энергетику и промышленность. За последние месяцы группировка уже попала в поле
09.12.2016 Юрий Черкас -

Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник

компонентами инфраструктуры и средствами безопасности. Отдельно стоит выделить решения класса Anti-APT для противодействия целевым атакам (APT — advanced persistent threat, «целевая ата
26.07.2016 Более 100 группировок целенаправленно атакуют государственные и коммерческие компании по всему миру

Эксперты из глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» выяснили, что в настоящее время в мире активно более 100 групп, организующих кампании кибершпионажа и атаки класса АРТ, и под их прицел попадают коммерческие и государственные организации в 85 странах мира. Об этом CNews сообщили в «Лаборатории Касперского», при этом еще несколько лет назад гру
12.11.2015 Авторы Buhtrap освоили APT-атаки

схемы, характерные для таргетированных атак. Использование атак класса watering hole (компрометация сайтов, посещаемых потенциальными жертвами) позволяет характеризовать Buhtrap как АРТ-группировку (Advanced Persistent Threat – «постоянные угрозы повышенной сложности»).
04.12.2014 Рынок ищет способы защиты от целевых атак

то-то свое. Сложившейся терминологии по-прежнему нет. Давайте разберемся, что же представляет собой APT и так ли это страшно, как говорят нам в СМИ», предлагает Денис Хлапов, руководитель напра
24.10.2014 Названы главные мишени кибератак

и и попытки так называемых продолжительных угроз повышенной сложности (Advanced Persistent Threats, APT). Специалисты FireEye проанализировали, что пытались взломать злоумышленники. Базой для а
28.06.2011 Участники семинара RISSPA изучили пробелы Advanced Persistent Threat

перационных систем Windows и методах для обхода проверки цифровой подписи модулей ядра. «NAV против APT. Network Analysis&Visualization — защита от Advanced Persistent Threat» — с такой темой в
25.08.2010 «1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»

17.02.2009 Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт

24.03.2008 «Сервис Плюс АРТ» оснастил новый магазин «Магнит» торговым оборудованием

06.02.2008 Арт директор на миллиард долларов

19.10.2007 Первый магазин «Мозель-Хабаровск» заработал на «СуперМаге»

08.06.2007 «СуперМаг» в Приморском крае: автоматизация мини-маркета «Преображение»


Публикаций - 576, упоминаний - 858

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4720 140
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1021 91
Microsoft Corporation 24387 66
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 577 65
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1342 51
Fortinet 373 26
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 810 25
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1132 21
Check Point Software Technologies 748 21
Google LLC 11592 20
IBM - International Business Machines Corp 9396 20
Telegram Group 1730 19
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 59 18
Trend Micro 595 18
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 122 16
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 130 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 15
GitHub 751 15
Cisco Systems 5069 15
InfoWatch - Инфовотч 981 14
Intel Corporation 12062 14
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 13
Apple Inc 11863 12
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Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 42 12
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Oracle Corporation 6612 11
Информзащита 718 10
Red Hat 1290 10
Conti - Хакерская группировка 36 9
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Meta Platforms - Facebook 4415 8
Yandex - Яндекс 6914 8
Softline - Софтлайн 2601 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 277 7
Dell EMC 5001 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6963 11
Май - Майский чай - российская торговая компания 1219 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 8
ГПБ - Газпромбанк 1057 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 777 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 494 5
LinkedIn 623 5
Резонанс НПП 365 4
Глобэкс банк 47 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1580 4
Visa International 1940 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 427 3
Альфа-Банк 1717 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1086 3
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Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Абсолют Банк 220 2
Красный октябрь 29 2
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2735 2
Honda Motor Company 233 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 2
НСФР - Национальный совет финансового рынка 20 2
Yara - Яра 12 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1059 2
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РЖД - Российские железные дороги 1850 2
Газпром ПАО 1307 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12117 87
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2978 86
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - киберп 1878 84
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2920 82
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12478 81
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29459 80
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4697 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10450 74
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 587 68
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7087 66
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2162 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15371 64
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 540 64
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7016 59
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 528 57
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 649 57
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4687 57
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4569 54
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 356 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15920 51
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1988 50
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3367 50
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11785 47
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 741 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5637 47
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4122 172
Microsoft Windows 15396 90
Linux OS 9572 54
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 105 40
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 94 36
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 109 34
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 305 33
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 291 28
Google Android 13731 25
Microsoft Office 3654 25
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 239 23
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 48 21
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 80 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 131 18
Microsoft Exchange 1680 18
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 817 18
Apple macOS 1991 17
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 50 17
Linux - Debian GNU 437 16
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 202 15
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 57 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 248 15
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 77 15
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 104 14
Apple iOS 7552 14
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 45 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1258 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1953 13
Microsoft Windows PowerShell 164 13
FreePik 794 13
Oracle Java - язык программирования 2977 13
Positive Technologies - PT Sandbox 57 13
Microsoft Office Word 747 12
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 19 11
Google Chrome - браузер 1531 11
Kaspersky Internet Security 447 11
Microsoft Office Excel 1167 10
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 30 10
Microsoft Edge - браузер 1981 9
JavaScript - JS - язык программирования 1139 9
Мельникова Анастасия 352 17
Новиков Алексей 53 12
Баулин Валерий 39 11
Зайцев Михаил 244 11
Плешков Алексей 67 9
Сачков Илья 120 9
Наместников Юрий 40 8
Авезова Яна 13 8
Волков Дмитрий 61 8
Кувшинов Денис 16 7
Киселёв Алексей 57 6
Лукацкий Алексей 115 6
Филиппов Максим 48 6
Водясов Алексей 222 6
Кирюхин Дмитрий 86 6
Легезо Денис 40 5
Касперский Евгений 317 5
Матросов Александр 45 5
Земков Сергей 157 5
Скородумов Анатолий 65 4
Галушкин Олег 181 4
Гольцов Александр 77 4
Алябьев Андрей 27 4
Вишняков Алексей 11 4
Путин Владимир 3076 4
Янкин Андрей 32 4
Кислицин Никита 9 4
Ложкин Сергей 42 4
Козлов Михаил 172 4
Corrons Luis - Корронс Луис 106 4
Солдатов Сергей 16 4
Родионов Михаил 45 4
Назаров Егор 6 4
Марцынкьян Сергей 19 4
Бажин Андрей 12 4
Дягилев Василий 84 4
Данилин Алексей 20 3
Синицын Артем 6 3
Даренский Дмитрий 15 3
Огородников Дмитрий 27 3
Россия - РФ - Российская федерация 139186 338
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51573 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16576 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13969 66
Европа 21601 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42117 34
Германия - Федеративная Республика 12559 30
Азия - Азиатский регион 5398 30
Индия - Bharat 5353 29
Израиль 2706 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14073 27
Беларусь - Белоруссия 5506 22
Украина 7525 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13237 20
Япония 13203 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16921 19
Иран - Исламская Республика Иран 1063 19
Ближний Восток 2894 18
Южная Корея - Республика 6568 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1763 14
Казахстан - Республика 5419 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 960 12
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1082 12
Франция - Французская Республика 7764 12
Испания - Королевство 3692 11
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 539 10
Польша - Республика 1947 10
Сингапур - Республика 1839 10
Африка - Африканский регион 3423 10
Европа Восточная 3058 10
Турция - Турецкая республика 2298 10
Бразилия - Федеративная Республика 2321 10
Италия - Итальянская Республика 4313 10
Канада 4837 10
Саудовская Аравия - Королевство 564 9
Нидерланды 3471 9
Америка Латинская 1786 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3499 9
Норвегия - Королевство 1799 8
Армения - Республика 2256 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49391 208
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46700 203
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13433 101
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5668 91
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 794 87
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10634 66
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7471 60
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2065 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27927 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12830 48
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3379 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9426 40
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8518 40
Энергетика - Energy - Energetically 4926 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17717 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3583 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6743 33
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4547 33
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 967 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15893 33
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 813 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4625 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8289 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10745 27
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1687 27
Аудит - аудиторский услуги 2523 26
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2264 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7798 25
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2661 24
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 540 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23246 24
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 375 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 5621 21
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5867 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7676 21
Английский язык 6485 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5472 18
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2941 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3008 18
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1149 17
The Register - The Register Hardware 1497 7
Securelist 21 6
BleepingComputer - Издание 310 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 888 4
Forbes - Форбс 748 3
NYT - The New York Times 1021 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11167 3
TAdviser - Центр выбора технологий 383 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 2
The Verge - Издание 539 2
Bloomberg 1232 2
WikiLeaks 118 2
ZDnet 657 2
Wired - Издание 230 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
Newsbytes News Network 379 1
AP - Associated Press 2003 1
Российская газета 263 1
Известия ИД 593 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
ThreatPost 9 1
NBC News 181 1
Times 611 1
Tom’s Hardware 355 1
Independent 111 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Virus Bulletin 33 1
Госрасходы - портал 68 1
Деловой Петербург 29 1
Fortune 204 1
PC Magazine - PCMag 87 1
Ars Technica 411 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
The Guardian - Британская газета 358 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 1
Foreign Policy 7 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 240 1
Gartner - Гартнер 3532 27
IDC - International Data Corporation 4895 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7914 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3038 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 306 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 68 5
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 5
CNews Мишень 164 5
Forrester Research 819 5
Fortune Global 500 285 5
Juniper Research 517 3
KuppingerCole Analysts AG 4 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 2
Recorded Future 14 2
Google Threat Analysis Group 16 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Frost & Sullivan 203 2
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 109 1
Computer Economics 32 1
Markets&Markets Research 110 1
CNews Инновация года - награда 110 1
Gartner Customer Choice 1 1
Forrester Wave 45 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Cybersecurity Ventures 8 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
B2B International 50 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
RiskIQ 9 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 60 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 791 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 302 16
University of Oxford - Оксфордский университет 201 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 562 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 292 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 227 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 139 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 42 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 11 1
МИИТ АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 61 1
U.S. FPRI - Foreign Policy Research Institute - Исследовательского института внешней политики США 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 191 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 514 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 31 1
МЭИ - Московский энергетический институт 128 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 349 1
University of Virginia - Виргинский университет 19 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 244 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 860 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2348 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1038 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1950 6
Microsoft Build - конференция 37 3
Fortinet Security Day 9 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
CNews AWARDS - награда 470 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1193 2
Intel Developer Forum - IDF 276 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 2
Defcon 44 2
Check Point CPX 360 2 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 1
Международный женский день - 8 марта 322 1
VMworld 29 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 1
CNews FORUM Кейсы 221 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 1
Positive Hack Days - PHDays 22 1
Infosecurity - выставка 63 1
Visa Global Service Quality Awards 2 1
Kaspersky ON AIR 1 1
McAfee FOCUS 2 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
FIC - Forum International de la Cybersécurité 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Национальная банковская премия 2 1
Black Hat - Конференция 78 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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