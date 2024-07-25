Кибербезопасность APT Advanced Persistent Threats Таргетированные, направленные или целевые атаки развитая устойчивая угроза сложно детектируемые сетевые атаки
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|25.07.2024
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Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии
Компания Positive Technologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в реги
|14.05.2024
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APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты
«Лаборатории Касперского» постоянно обнаруживают новые кампании, инструменты и методы, используемые APT-группами в рамках кибератак по всему миру. Эксперты уже отследили более 900 кампаний и гр
|07.05.2024
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В начале 2024 года в APT-атаках по всему миру чаще всего использовались уязвимости в инструментах удалённого доступа и WinRAR
В начале 2024 г. среди самых распространённых мишеней APT-атак оказались сервисы удалённого доступа и инструменты разграничения доступа, такие как
|27.03.2024
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Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке
ive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группировок, нацеленных на организации Ближнего Востока. Эксперты отметили, что 88% иссле
|14.11.2023
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Результаты расследований Positive Technologies: 40% инцидентов связаны с деятельностью известных APT-группировок
ий увеличилось более чем в два раза, а 40% всех расследованных инцидентов были совершены известными APT-группировками. Чаще всего атакам подвергались государственные учреждения (33%) и отрасли
|09.11.2023
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«Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп
«Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инциденто
|20.10.2023
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«Лаборатория Касперского» обнаружила APT-кампанию, нацеленную на государственные организации Азиатско-Тихоокеанского региона
лиза угроз (GReAT). Эксперты «Лаборатории Касперского» не обнаружили пересечений с ранее известными APT-группами, но исследование данной кампании продолжается, и, учитывая ее длительный характе
|22.05.2023
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Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет
Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнар
|06.04.2023
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Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак
С начала 2023 г. на 20% выросло количество атак уровня APT (Advanced persistent Threat) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты
|24.03.2022
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Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане
итики «Доктор Веб» нашли и описали несколько бэкдоров и троянов. Стоит отметить, что злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными так же долго, как это было и при других инцидентах, связанных с целевыми атаками. Хакерская группировка скомпрометировала сеть телекоммуникационной компании более двух лет назад. Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют регулярно проверять работоспособ
|03.08.2021
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Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России
функций подгруженной вредоносной библиотеки, после чего управление передается вредоносному коду. «По сути, обнаруженный зловред — это троян удаленного доступа (remote access trojan, RAT), позволяющий APT-группе отслеживать и контролировать компьютеры либо сеть своих жертв, — рассказал Даниил Колосков, старший специалист отдела исследования угроз ИБ Positive Technologies. — Стоит отметить хи
|09.04.2021
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«Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе
льзованием усовершенствованных техник провели злоумышленники, связанные с Cycldek — китайскоязычной APT-группировкой, действующей по меньшей мере с 2013 г. Зачастую китайскоязычные APT-г
|04.06.2020
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APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств
«Лаборатория Касперского» выявила, что APT-группировка Cycldek, которая ведет свою деятельность по крайней мере с 2013 г., обладает гораздо более сложным набором инструментов, чем предполагалось ранее. Так, эксперты обнаружили вредо
|02.06.2020
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Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года
фровальщиков эволюционировали до сложных техник, которые раньше отличали в первую очередь хакерские APT-группы, а их цели сместились в корпоративный сектор, 2020 г. может установить антирекорд
|19.05.2020
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Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS
орую половину 2018 и первую половину 2019 года экспертами компании была зафиксирована активность 38 APT-групп (англ. Advanced Persistent Threat — «развитая устойчивая угроза», целевая кибератак
|13.05.2020
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Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM
систему Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies более двух лет. C ее помощью выявлены десять APT-атак и несколько сотен массовых рассылок вредоносного ПО, направленных на госорганы и гос
|12.05.2020
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Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных
грозах Kaspersky Threat Intelligence два новых сервиса — Kaspersky Digital Footprint Intelligence и APT C&C Tracking. Сервис Kaspersky Digital Footprint Intelligence предназначен для руководите
|30.04.2020
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«Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии
Согласно новому отчету «Лаборатории Касперского» о сложных целевых атаках (APT), в I квартале 2020 г. возросло количество случаев распространения вредоносных программ и
|20.01.2020
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Защита от таргетированных атак
ности. Частичный синоним – эффективная целенаправленная атака, комплексная целенаправленная угроза, APT-атака (advanced persistent threat, APT), которая характеризуется системным подходо
|05.12.2019
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Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения
PT-группировок. В своем новом исследовании специалисты Positive Technologies рассказали о специфике APT-атак на российские министерства, ведомства и другие госучреждения, а также описали наибол
|22.11.2019
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Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер
Эксперты Positive Technologies подвели итоги III квартала 2019 г. В числе главных тенденций отмечены рост количества уникальных киберинцидентов, высокая активность APT-кибергруппировок, специализирующихся на целенаправленных атаках, а также двукратное преобладание доли кибератак, направленных на кражу информации, над долей финансово мотивированных кампани
|18.11.2019
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Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК
Эксперты Positive Technologies проанализировали деятельность APT-группировок, атакующих российские организации на протяжении последних двух лет. Девять из
|31.10.2019
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Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира
им закрепиться в инфраструктуре компании. Кроме того, обнаружить атаки и противодействовать им помогут мониторинг событий ИБ, защита периметра и веб-приложений. Согласно полученным данным, выявленная APT-группировка предположительно имеет азиатские корни и относится к числу китайскоговорящих. В одной из атак группировка использовала вредоносную программу PlugX, которую традиционно использую
|10.10.2019
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Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет
ьности APT-группировок, атаковавших финансовые организации в течение последних двух лет. APT-атака (advanced persistent threat) – это целевая (таргетированная) атака, направленная, как правило,
|06.05.2019
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«Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года
ользовавшиеся участниками группы DarkHotel. По данным «Лаборатории Касперского», основным драйвером APT-атак в первом квартале была геополитика. Также злоумышленники довольно часто интересовали
|18.04.2019
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«Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK
ервиса информирования об угрозах клиенты будут располагать ключевыми данными обо всех организаторах АРТ-атак. В частности, они будут знать предполагаемую страну происхождения злоумышленников, и
|24.01.2019
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«Дыра» в самом сердце Linux позволяет кому угодно нелегально стать админом системы
Удаленно? - Без проблем В популярной программе для Linux пакетном менеджере APT выявлена критическая уязвимость, чреватая удалённым запуском произвольного кода в системе. APT (Advanced Packaging Tool) - это менеджер установки и удаления программных пакетов, кото
|23.04.2018
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«Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti
Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT проанализировали активность APT-группировки Energetic Bear/Crouching Yeti, направленную на заражение серверов в разных странах. Это широко известная APT-группа, действующая по крайней мере с 2010 г., она атакует различные компании по всему миру с явным фокусом на энергетику и промышленность. За последние месяцы группировка уже попала в поле
|09.12.2016
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Юрий Черкас -
Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник
компонентами инфраструктуры и средствами безопасности. Отдельно стоит выделить решения класса Anti-APT для противодействия целевым атакам (APT — advanced persistent threat, «целевая ата
|26.07.2016
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Более 100 группировок целенаправленно атакуют государственные и коммерческие компании по всему миру
Эксперты из глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» выяснили, что в настоящее время в мире активно более 100 групп, организующих кампании кибершпионажа и атаки класса АРТ, и под их прицел попадают коммерческие и государственные организации в 85 странах мира. Об этом CNews сообщили в «Лаборатории Касперского», при этом еще несколько лет назад гру
|12.11.2015
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Авторы Buhtrap освоили APT-атаки
схемы, характерные для таргетированных атак. Использование атак класса watering hole (компрометация сайтов, посещаемых потенциальными жертвами) позволяет характеризовать Buhtrap как АРТ-группировку (Advanced Persistent Threat – «постоянные угрозы повышенной сложности»).
|04.12.2014
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Рынок ищет способы защиты от целевых атак
то-то свое. Сложившейся терминологии по-прежнему нет. Давайте разберемся, что же представляет собой APT и так ли это страшно, как говорят нам в СМИ», предлагает Денис Хлапов, руководитель напра
|24.10.2014
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Названы главные мишени кибератак
и и попытки так называемых продолжительных угроз повышенной сложности (Advanced Persistent Threats, APT). Специалисты FireEye проанализировали, что пытались взломать злоумышленники. Базой для а
|28.06.2011
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Участники семинара RISSPA изучили пробелы Advanced Persistent Threat
перационных систем Windows и методах для обхода проверки цифровой подписи модулей ядра. «NAV против APT. Network Analysis&Visualization — защита от Advanced Persistent Threat» — с такой темой в
|25.08.2010
|«1С:Бухучет и Торговля» приобрела воронежскую компанию «Арт-Ком»
|17.02.2009
|Star Wars: The Old Republic. Скриншоты и арт
|24.03.2008
|«Сервис Плюс АРТ» оснастил новый магазин «Магнит» торговым оборудованием
|06.02.2008
|Арт директор на миллиард долларов
|19.10.2007
|Первый магазин «Мозель-Хабаровск» заработал на «СуперМаге»
|08.06.2007
|«СуперМаг» в Приморском крае: автоматизация мини-маркета «Преображение»
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 352 17
|Новиков Алексей 53 12
|Баулин Валерий 39 11
|Зайцев Михаил 244 11
|Плешков Алексей 67 9
|Сачков Илья 120 9
|Наместников Юрий 40 8
|Авезова Яна 13 8
|Волков Дмитрий 61 8
|Кувшинов Денис 16 7
|Киселёв Алексей 57 6
|Лукацкий Алексей 115 6
|Филиппов Максим 48 6
|Водясов Алексей 222 6
|Кирюхин Дмитрий 86 6
|Легезо Денис 40 5
|Касперский Евгений 317 5
|Матросов Александр 45 5
|Земков Сергей 157 5
|Скородумов Анатолий 65 4
|Галушкин Олег 181 4
|Гольцов Александр 77 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Вишняков Алексей 11 4
|Путин Владимир 3076 4
|Янкин Андрей 32 4
|Кислицин Никита 9 4
|Ложкин Сергей 42 4
|Козлов Михаил 172 4
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 4
|Солдатов Сергей 16 4
|Родионов Михаил 45 4
|Назаров Егор 6 4
|Марцынкьян Сергей 19 4
|Бажин Андрей 12 4
|Дягилев Василий 84 4
|Данилин Алексей 20 3
|Синицын Артем 6 3
|Даренский Дмитрий 15 3
|Огородников Дмитрий 27 3
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