Positive Technologies: киберпреступники атакуют госсектор, телекоммуникации и ВПК стран Юго-Восточной Азии Компания Positive Technologies опубликовала исследование деятельности APT-группировок, атакующих организации в странах Юго-Восточной Азии. Больше всего атак в реги

APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты «Лаборатории Касперского» постоянно обнаруживают новые кампании, инструменты и методы, используемые APT-группами в рамках кибератак по всему миру. Эксперты уже отследили более 900 кампаний и гр

В начале 2024 года в APT-атаках по всему миру чаще всего использовались уязвимости в инструментах удалённого доступа и WinRAR В начале 2024 г. среди самых распространённых мишеней APT-атак оказались сервисы удалённого доступа и инструменты разграничения доступа, такие как

Positive Technologies: киберпреступники нацелены на телекоммуникации и военно-промышленный комплекс на Ближнем Востоке ive Technologies (PT Expert Security Center, PT ESC) провели всестороннее исследование деятельности APT-группировок, нацеленных на организации Ближнего Востока. Эксперты отметили, что 88% иссле

Результаты расследований Positive Technologies: 40% инцидентов связаны с деятельностью известных APT-группировок ий увеличилось более чем в два раза, а 40% всех расследованных инцидентов были совершены известными APT-группировками. Чаще всего атакам подвергались государственные учреждения (33%) и отрасли

«Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп «Лаборатория Касперского» выпустила отчёт о тактиках, техниках и процедурах азиатских APT-групп. Команда Kaspersky Cyber Threat Intelligence проанализировала около сотни инциденто

«Лаборатория Касперского» обнаружила APT-кампанию, нацеленную на государственные организации Азиатско-Тихоокеанского региона лиза угроз (GReAT). Эксперты «Лаборатории Касперского» не обнаружили пересечений с ранее известными APT-группами, но исследование данной кампании продолжается, и, учитывая ее длительный характе

Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнар

Шифровальщики, APT и Layer 7: в Sitronics Group рассказали о трендовых методах защиты инфраструктуры предприятий от кибератак С начала 2023 г. на 20% выросло количество атак уровня APT (Advanced persistent Threat) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты

Исследование APT-атаки на телекоммуникационную компанию в Казахстане итики «Доктор Веб» нашли и описали несколько бэкдоров и троянов. Стоит отметить, что злоумышленникам удавалось оставаться незамеченными так же долго, как это было и при других инцидентах, связанных с целевыми атаками. Хакерская группировка скомпрометировала сеть телекоммуникационной компании более двух лет назад. Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют регулярно проверять работоспособ

Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России функций подгруженной вредоносной библиотеки, после чего управление передается вредоносному коду. «По сути, обнаруженный зловред — это троян удаленного доступа (remote access trojan, RAT), позволяющий APT-группе отслеживать и контролировать компьютеры либо сеть своих жертв, — рассказал Даниил Колосков, старший специалист отдела исследования угроз ИБ Positive Technologies. — Стоит отметить хи

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую кампанию кибершпионажа в Азиатско-Тихоокеанском регионе льзованием усовершенствованных техник провели злоумышленники, связанные с Cycldek — китайскоязычной APT-группировкой, действующей по меньшей мере с 2013 г. Зачастую китайскоязычные APT-г

APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств «Лаборатория Касперского» выявила, что APT-группировка Cycldek, которая ведет свою деятельность по крайней мере с 2013 г., обладает гораздо более сложным набором инструментов, чем предполагалось ранее. Так, эксперты обнаружили вредо

Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года фровальщиков эволюционировали до сложных техник, которые раньше отличали в первую очередь хакерские APT-группы, а их цели сместились в корпоративный сектор, 2020 г. может установить антирекорд

Kapital Bank усилил киберзащиту с помощью Group-IB TDS орую половину 2018 и первую половину 2019 года экспертами компании была зафиксирована активность 38 APT-групп (англ. Advanced Persistent Threat — «развитая устойчивая угроза», целевая кибератак

Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM систему Maxpatrol SIEM компании Positive Technologies более двух лет. C ее помощью выявлены десять APT-атак и несколько сотен массовых рассылок вредоносного ПО, направленных на госорганы и гос

Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об утечках данных грозах Kaspersky Threat Intelligence два новых сервиса — Kaspersky Digital Footprint Intelligence и APT C&C Tracking. Сервис Kaspersky Digital Footprint Intelligence предназначен для руководите

«Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии Согласно новому отчету «Лаборатории Касперского» о сложных целевых атаках (APT), в I квартале 2020 г. возросло количество случаев распространения вредоносных программ и

Защита от таргетированных атак ности. Частичный синоним – эффективная целенаправленная атака, комплексная целенаправленная угроза, APT-атака (advanced persistent threat, APT), которая характеризуется системным подходо

Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения PT-группировок. В своем новом исследовании специалисты Positive Technologies рассказали о специфике APT-атак на российские министерства, ведомства и другие госучреждения, а также описали наибол

Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер Эксперты Positive Technologies подвели итоги III квартала 2019 г. В числе главных тенденций отмечены рост количества уникальных киберинцидентов, высокая активность APT-кибергруппировок, специализирующихся на целенаправленных атаках, а также двукратное преобладание доли кибератак, направленных на кражу информации, над долей финансово мотивированных кампани

Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК Эксперты Positive Technologies проанализировали деятельность APT-группировок, атакующих российские организации на протяжении последних двух лет. Девять из

Расследование Positive Technologies: новая APT-группировка атакует госучреждения в разных странах мира им закрепиться в инфраструктуре компании. Кроме того, обнаружить атаки и противодействовать им помогут мониторинг событий ИБ, защита периметра и веб-приложений. Согласно полученным данным, выявленная APT-группировка предположительно имеет азиатские корни и относится к числу китайскоговорящих. В одной из атак группировка использовала вредоносную программу PlugX, которую традиционно использую

Названы 7 способов обокрасть российский банк через интернет ьности APT-группировок, атаковавших финансовые организации в течение последних двух лет. APT-атака (advanced persistent threat) – это целевая (таргетированная) атака, направленная, как правило,

«Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года ользовавшиеся участниками группы DarkHotel. По данным «Лаборатории Касперского», основным драйвером APT-атак в первом квартале была геополитика. Также злоумышленники довольно часто интересовали

«Лаборатория Касперского» добавила в отчеты об APT-угрозах профили злоумышленников и данные из MITRE ATT&CK ервиса информирования об угрозах клиенты будут располагать ключевыми данными обо всех организаторах АРТ-атак. В частности, они будут знать предполагаемую страну происхождения злоумышленников, и

«Дыра» в самом сердце Linux позволяет кому угодно нелегально стать админом системы Удаленно? - Без проблем В популярной программе для Linux пакетном менеджере APT выявлена критическая уязвимость, чреватая удалённым запуском произвольного кода в системе. APT (Advanced Packaging Tool) - это менеджер установки и удаления программных пакетов, кото

«Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti Эксперты Kaspersky Lab ICS CERT проанализировали активность APT-группировки Energetic Bear/Crouching Yeti, направленную на заражение серверов в разных странах. Это широко известная APT-группа, действующая по крайней мере с 2010 г., она атакует различные компании по всему миру с явным фокусом на энергетику и промышленность. За последние месяцы группировка уже попала в поле

Юрий Черкас - Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник компонентами инфраструктуры и средствами безопасности. Отдельно стоит выделить решения класса Anti-APT для противодействия целевым атакам (APT — advanced persistent threat, «целевая ата

Более 100 группировок целенаправленно атакуют государственные и коммерческие компании по всему миру Эксперты из глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» выяснили, что в настоящее время в мире активно более 100 групп, организующих кампании кибершпионажа и атаки класса АРТ, и под их прицел попадают коммерческие и государственные организации в 85 странах мира. Об этом CNews сообщили в «Лаборатории Касперского», при этом еще несколько лет назад гру

Авторы Buhtrap освоили APT-атаки схемы, характерные для таргетированных атак. Использование атак класса watering hole (компрометация сайтов, посещаемых потенциальными жертвами) позволяет характеризовать Buhtrap как АРТ-группировку (Advanced Persistent Threat – «постоянные угрозы повышенной сложности»).

Рынок ищет способы защиты от целевых атак то-то свое. Сложившейся терминологии по-прежнему нет. Давайте разберемся, что же представляет собой APT и так ли это страшно, как говорят нам в СМИ», предлагает Денис Хлапов, руководитель напра

Названы главные мишени кибератак и и попытки так называемых продолжительных угроз повышенной сложности (Advanced Persistent Threats, APT). Специалисты FireEye проанализировали, что пытались взломать злоумышленники. Базой для а