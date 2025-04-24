Разделы

Lazarus APT38 Хакерская группировка BlueNorOff Andariel Lazer Werewolf Hidden Cobra


УПОМИНАНИЯ


24.04.2025 Новые атаки Lazarus: злоумышленники заражали компании через новостные сайты и финансовое ПО

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») выявили новую сложную целевую кампанию группы Lazarus. Злоумышленники атаковали организации в Южной Корее, используя сочетание двух основных методов: сначала они заражали системы через легитимные новостные сайты (тактика watering hole), а

06.03.2025 Хакера Lazarus добавили в свой арсенал новый бэкдор и атакуют им управленцев

diant, входит в более масштабный коллектив, обозначаемый как TEMP.Hermit. Другие фирмы называют его Lazarus Group, и это самое расхожее наименование. В конечном счете, речь идет о киберподразде
16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python

И снова Lazarus Хакеры, работающие на спецслужбы Северной Кореи, продолжают «демонстрировать» новые в
19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую волну ключевой операции кибергруппы Lazarus — Operation DreamJob. Злоумышленники заражают инфраструктуру компаний через файловые архивы, которые распространяются под видом тестов на оценку навыков кандидатов на ИТ-позиции. В числ
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили сложную кампанию группы Lazarus. Для атак на пользователей по всему миру злоумышленники создали вредоносный сайт для онлайн-игры в танки, в которой якобы можно получать награды в криптовалюте. С его помощью они эксплу
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США

Финансовая выгода приоритетнее Специалисты Symantec выявили, что северокорейская группировка Andariel (известная также как Stonefly, APT45, Silent Chollima, Onyx Sleet) продолжает атаковать компании в Соединенных Штатах ради финансовой выгоды, несмотря на предъявленные обвинения и объя
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР

. говорится в отчете Palo Alto Networks. В новостях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и работают в интересах правительства Северной Кореи. В публичных отчетах Lazarus

18.12.2023 Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным

ртв, среди которых - банки и криптобиржи. Сейчас эта сумма определенно намного больше. BlueNorOff и Lazarus совместно осуществили и крупнейшее криптоограбление в истории, похитив с криптомоста

01.12.2023 Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках

День номер ноль Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его

08.11.2023 «Лаборатория Касперского» выявила новую кампанию Lazarus с использованием легитимного ПО

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию группы Lazarus, направленную на организации по всему миру. Для заражения использовалось легитимное ПО, предназначенное для шифрования веб-коммуникаций с помощью цифровых сертификатов. Результаты иссле
30.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel

и Касперского» обнаружили новый инструмент в арсенале кибергруппы Andariel, которая входит в состав Lazarus. Это троянец удалённого доступа, который получил название EarlyRat. Andariel использу
03.01.2023 Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»

Снова на сцене Одно из подразделение хакерской группировки Lazarus, которая предположительно связана со спецслужбами Северной Кореи, усиленно атакует ве
16.11.2022 Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру

Хакеры активизировались Северокорейская группировка Lazarus обновила вредоносное ПО DTrack и распространило его по всему миру, следует из отчета «Лаборатории Касперского». Бэкдор используется хакерами для разных целей. Например, для взлома банко
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США

г. из инфраструктуры онлайн-игры Axie Infinity. Это игра, которая предлагает игрокам возможность заработка в криптовалюте (play-to-earn). Игра была взломана хакерами северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось вернуть контроль над активами на сумму
09.08.2022 Кибергруппа из Северной Кореи атакует компании по всему миру, в том числе в России

Касперского» обнаружили новые атаки Andariel, северокорейской кибергруппы, которая входит в состав Lazarus. В них используются модификации известного ПО DTrack, а также новая программа-вымогат
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей

ергруппа Andariel, которая, по данным Корейского агентства финансовой безопасности, входит в состав Lazarus. Основные цели Andariel — получение прибыли и кибершпионаж. С 2017 года группа атакуе
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов

года обобрали криптобиржи США, Израиля, Европы и Японии на сотни миллионов долларов. Организация под условным наименованием CryptoCore, стоящая за этими операциями, тесно связана с кибергруппировкой Lazarus, которая считается детищем северокорейских спецслужб. Еще в 2020 г. деятельность CryptoCore была описана экспертами компании ClearSky. В исследовании говорилось, что атаки начались в 20
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру

В середине 2020 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную кампаниюAPT-группы Lazarus. Злоумышленники расширили своё портфолио атаками на оборонную промышленность, в которых они использовали вредоносное ПО ThreatNeedle, относящееся к кластеру Manuscrypt. В результате ата
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus

Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили серию атак, за которой стоит одна из самых известных северокорейских группировок Lazarus. Жертвами хакеров стали пользователи государственных и банковских сайтов в Южной Корее. Для доставки вредоносного ПО злоумышленники использовали необычный механизм, маскируясь под украд
27.08.2020 Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи

Это всё GDRP. Честно-честно Северокорейская кибергруппировка Lazarus переключилась с традиционных финансовых учреждений на криптобиржи, считают эксперты к
22.07.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS

По данным «Лаборатории Касперского», как минимум с весны 2018 года APT-группа Lazarus проводит атаки с использованием продвинутого фреймворка MATA. Его особенность заключа
23.08.2018 Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда

Исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную операцию известной группировки Lazarus. Атака получила название AppleJeus, и ее целью стала криптовалютная биржа в Азии. В сеть жертвы злоумышленники проникли с помощью зараженного ПО для торговли криптовалютами. Примечатель
25.04.2018 ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку

Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели. Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pic
30.05.2017 Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа

Group-IB представила исследование активности хакерской группировки Lazarus. Анализируя не только вредоносный код, но и сложную технологическую инфраструктуру группы, ее каналы связи и инструменты маскировки, Group-IB представила новые доказательства северокоре

