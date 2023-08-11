Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Куданкулам АЭС атомная электростанция Индии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 34
Куданкулам АЭС и организации, системы, технологии, персоны:
|Подольный Вадим 8 4
|Кириенко Сергей 149 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Серчугов Евгений 2 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Серчугова Регина 2 2
|Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
|Путин Владимир 3454 2
|Кириенко Владимир 148 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Воронин Алексей 19 1
|Грошев Николай 1 1
|Савин Валерий 1 1
|Колесник Андрей 24 1
|Бутко Андрей 8 1
|Аркуша Александр 1 1
|Водясов Алексей 222 1
|Кочанов Дмитрий 21 1
|Собянин Сергей 538 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|РИА Новости 1033 2
|Indian Express 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.