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Куданкулам АЭС атомная электростанция Индии

СОБЫТИЯ

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11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu 1
09.11.2020 Хакеры лишили электронной почты госуправление по ядерной энергетике 1
29.07.2019 «Корус консалтинг» и «Физприбор» представили АСУ ТП для критической инфраструктуры 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 1
02.04.2018 «Физприбор» будет выпускать устройства на базе процессоров от «Элвис-Неотек» 1
06.03.2018 «Транстелеком» построит сеть для АЭС «Росатома» 2
02.02.2018 «Физприбор» и «Инфотекс» обеспечат кибербезопасность АСУ ТП КИИ 1
13.12.2016 РАСУ автоматизирует новые энергоблоки АЭС в Индии 1
11.10.2016 Оборудование ОПК обеспечит контроль за радиационной обстановкой на Тяньваньской АЭС 2
20.04.2010 На Нововоронежской АЭС-2 ведутся работы по установке ловушки расплава 1
09.12.2009 В 2010 году Россия возвратится к серийному строительству АЭС 1
12.11.2009 Россия продолжит строительство АЭС в Индии 1
05.12.2008 Россия и Индия будут вместе развивать атомную отрасль 2
03.12.2008 РФ и Индия подпишут соглашение о строительстве четырех блоков на АЭС "Куданкулам" 2
27.06.2008 Россия завершила доставку ядерного топлива для индийской АЭС 2
03.06.2008 Россия начала поставлять ядерное топливо для индийской АЭС 2
09.10.2007 В «Атомэнергопроект» построена система видеоконференцсвязи 2
16.03.2007 Российские атомщики монтируют основное оборудование на индийской АЭС 1
25.01.2007 Россия и Индия продолжат строительство энергоблоков на АЭС Куданкулам 2
23.03.2006 Индия расширит сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики 1
23.03.2006 Индия расширит сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики 1

Публикаций - 25, упоминаний - 34

Куданкулам АЭС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Microsoft Corporation 25775 2
Red Hat 1378 2
Schneider Electric 614 2
Honeywell 309 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Canonical 221 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Код Безопасности 812 1
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Шахты 0 1
Элвис-НеоТек 56 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 9
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 8
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 8
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 7
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 6
Физприбор - Московский завод 8 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 5
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 4
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 14 2
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 7 2
Тарапур АЭС - Тарапурская атомная электростанция Индии - Tarapur Atomic Power Station 2 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Росатом - Белене АЭС 25 1
SpiceJet 2 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Repository - Репозиторий 1176 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 86 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 339 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 312 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Linux - Debian GNU 567 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 26 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Polycom VSX - терминальное устройство для видеоконференцсвязи 9 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
LifeSize Room 7 1
Росатом - КИИ-СЕРТ СДС - система добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры 10 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Apple macOS 2419 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 1
Autodesk Maya 70 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 14 1
Подольный Вадим 8 4
Кириенко Сергей 149 2
Фрадков Михаил 161 2
Серчугов Евгений 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Серчугова Регина 2 2
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
Путин Владимир 3454 2
Кириенко Владимир 148 2
Новодворский Алексей 114 2
Аленьков Вячеслав 14 1
Воронин Алексей 19 1
Грошев Николай 1 1
Савин Валерий 1 1
Колесник Андрей 24 1
Бутко Андрей 8 1
Аркуша Александр 1 1
Водясов Алексей 222 1
Кочанов Дмитрий 21 1
Собянин Сергей 538 1
Смирнов Алексей 269 1
Сизоненко Григорий 45 1
Индия - Bharat 5870 25
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Иран - Исламская Республика Иран 1155 8
Уран - планета Солнечной системы 550 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Индия - Нью-Дели 88 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 3
Индия - Дели 156 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Нововоронеж 19 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Франция - Гренобль 63 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Венгрия 855 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Болгария - Республика 799 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
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Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 2
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ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
РИА Новости 1033 2
Indian Express 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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