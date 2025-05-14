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Кочанов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Компания MONS выходит на рынок услуг информационной безопасности 1
04.04.2023 «Корус консалтинг» запустил новый бренд MONS    1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
13.01.2020 «Корус консалтинг» дополнил платформой Hubex линейку решений для управления сервисом 1
29.07.2019 «Корус консалтинг» и «Физприбор» представили АСУ ТП для критической инфраструктуры 1
29.04.2019 «Корус Консалтинг» и DEAC повышают доступность международных ЦОДов 1
23.04.2019 «Корус консалтинг» провел обследование информационных систем и ИТ-инфраструктуры в «Связьтранснефти» 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
03.09.2018 «Корус Консалтинг» обеспечил работу систем безопасности в колледжах 1
16.08.2018 «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта фан-зоны на ЧМ 2018 в Сочи 1
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 1
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» 1
19.04.2018 «Корус Консалтинг» представил систему мониторинга холодильного оборудования Carel RemotePRO из облака Korus Cloud 1
13.03.2018 «Корус Консалтинг» подвела итоги работы с Комитетом по информатизации Санкт-Петербурга 1
15.12.2017 Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов 1
07.12.2017 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку ИТ-инфраструктуры в «Зарубежнефть - добыча Харьяга» 1
20.10.2017 «Корус Консалтинг» внедрила «МойОфис Почта» в «Подзембургазе» 1
11.09.2017 «Корус Консалтинг» и Carel поддержат инфраструктуру и ПО RemotePRO на 2500 объектах 1
18.07.2017 «Корус Консалтинг» обеспечит безопасность в колледжах Комитета по науке и высшей школе СПб 1
16.05.2017 «КОРУС Консалтинг» представил комплекс для приема документов в электронном виде KORUS Safedoc 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Кочанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1250 19
Ростех - Автоматика Концерн 1664 4
Terrasoft - Террасофт 200 2
Carel Rus - Карел Рус 2 2
HubEx - Смарт-Сервис 5 1
Broadcom - VMware 2404 1
Dell EMC 5049 1
Western Digital Corporation - WDC 556 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
Аргус-Спектр 14 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
Крок - Croc 1784 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Veeam Software 321 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
TerraLink - ТерраЛинк 284 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 645 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 80 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
iCore - Ай Ко ЗАО 57 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 7 1
Merlion iRU - Деловой офис 317 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 7 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 2
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 2
Транснефть 307 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Газпром бурение 30 1
Газпром ПАО 1363 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 269 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
МФЦ Мои документы СПб ГКУ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 6 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 16
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 7
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 2
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ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 131 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 586 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1448 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6092 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 764 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 312 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 2
Корус Консалтинг - Корус Клауд - Korus Cloud RemotePRO - облачный сервис диспетчеризации холодильного оборудования 2 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 46 2
Корус Консалтинг - Korus Forecast 24 2
Google Android 14230 1
Apple iOS 7948 1
Linux OS 10199 1
Apple macOS 2105 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 222 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1370 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
Корус Консалтинг - Корус Клауд - Korus Cloud 1 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster - Microsoft Failover Cluster Manager - MSFCM - Microsoft Windows Server Failover Clustering - Microsoft WSFC 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Microsoft Skype for Business 180 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 127 1
Корус Консалтинг - Korus Safedoc 1 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 1
Apple iPhone 6 4863 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 1
Microsoft Windows 15878 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 947 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
Клочков Алексей 34 2
Брук Андрей 2 2
Брытков Олег 4 2
Логинов Иван 1 1
Гайлитис Андрис 17 1
Карасев Александр 4 1
Коваль Олег 1 1
Подольный Вадим 8 1
Соловьев Никита 5 1
Рыжков Артем 1 1
Тарасов Илья 1 1
Семенов Александр 155 1
Павлов Андрей 40 1
Воронин Илья 5 1
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