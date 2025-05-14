Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кочанов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Кочанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Клочков Алексей 34 2
|Брук Андрей 2 2
|Брытков Олег 4 2
|Логинов Иван 1 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Карасев Александр 4 1
|Коваль Олег 1 1
|Подольный Вадим 8 1
|Соловьев Никита 5 1
|Рыжков Артем 1 1
|Тарасов Илья 1 1
|Семенов Александр 155 1
|Павлов Андрей 40 1
|Воронин Илья 5 1
|Прозоров Денис 10 1
|Морозов Алексей 56 1
|Одинцов Евгений 7 1
|Чеботарь Олег 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 2
|Gartner - Гартнер 3570 1
|Forrester Research 823 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
|Nucleus Research 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.