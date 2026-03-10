Ikon Tyres - Nokian Tyres

Ikon Tyres – бренд с опытом производства шин с 2005 года. Почти два десятка лет шинный завод, расположенный во Всеволожске Ленинградской области, работал в составе одного из крупнейших в мире концернов по производству шин, выпуская шины для рынков России, Европы и других стран. Ранее завод являлся российским подразделением финского шинного концерна Nokian Tyres.