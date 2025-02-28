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Индексная книга (каталог) CNews*
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Печатная форма



28.02.2025 «Программный Продукт» расширит функциональные возможности информационных ресурсов московского «Организатора перевозок» 1
09.08.2024 Новый формат универсальных передаточных документов поддержан в «Цитрос ЮЗ ЭДО» от SL Soft (ГК Softline) 1
27.04.2023 Как организовать юридически значимый документооборот с контрагентами, не выходя из корпоративной СЭД/ECM-системы 1
02.03.2023 «ОРЭС» управляет строительством и ремонтом электросетей с помощью новой версии «1С:Управление автотранспортом» 1
23.01.2023 ГК «Мадин» ускорила производство высокотехнологичного оборудования с помощью «1С:ERP» 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 1
20.07.2018 С сайта госзакупок исчезли договоры «Ростелекома», Сбербанка, «Почты России» и других госкомпаний 1
27.01.2017 «1С-Рарус: Ломбард» представлена в четвертой редакции 1
20.07.2016 Softline настроила систему SAP ERP для «дочки» GEA Group AG в России 1
22.03.2016 EOS for SharePoint 4.2: гибкость, удобство и эффективность 1
22.10.2015 Вышла СЭД «Дело» 15.3: новые принципы работы с документами и веб-интерфейс 1
21.07.2015 «УЭК» запустила онлайн-сервис оформления страховых полисов 1
21.07.2015 «Первый БИТ» обновил программы «Расписание» и «Приемная комиссия» линейки «АСУ.БИТ.Вуз» 1
21.01.2015 Все муниципалитеты Белгородской области перешли на программный бюджет 1
28.03.2014 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в «Новой Энергии» 1
20.02.2014 «Ингосстрах» оптимизировал систему обработки договоров добровольного автострахования 1
17.06.2013 «Банк Москвы» запустил услугу выписки по банковским картам в системе Web-banking 1
23.05.2013 Microsoft зарегистрировала решение «Вест Концепт» для агентств недвижимости 1
20.07.2011 Сервис «МойСклад» расширил функциональность 1
14.08.2008 «Трес+» автоматизирует учет на базе «1С:Предприятия 8» 1
08.11.2006 "1С:Предприятие 8.0" внедряется в "Москоммерц-Лизинг" 1
19.10.2006 "Москоммерцбанк" автоматизирует лизинговую деятельность своей "дочки" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Печатная форма и организации, системы, технологии, персоны:

8280 8
1С-Рарус 888 3
Хомнет Консалтинг 174 3
Softline - Софтлайн 2855 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 2
Ростелеком 9768 1
SAP SE 5289 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Microsoft Corporation 24684 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1066 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 1
Мадин ГК - Реатех Научно-производственная фирма - Реабилитационные технологии НПФ 1 1
Системы документооборота 498 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 73 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 17 2
Москоммерц-Лизинг 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Почта России ПАО 2120 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Пионер ГК 12 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
ОРЭС - Объединенные региональные электрические сети 1 1
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5918 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2527 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2089 3
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
Оцифровка - Digitization 4587 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3851 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1734 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1269 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 123 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 324 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 2
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 197 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6295 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1070 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 762 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4522 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1907 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1429 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1669 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 791 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1777 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2527 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 5
Microsoft Office 3759 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 3
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 571 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 2
Abbyy FlexiCapture 163 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2052 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
1С:ERP Управление предприятием 562 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Microsoft Office Excel 1202 1
ЭОС Дело-web 209 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3247 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 455 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 41 1
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 1
ELMA 365 Low-code BPM 115 1
Вест Концепт - West Concept Продажа квартир 1 1
1С-Рарус Ломбард 1 1
Ростелеком - РЦ ЭДО - Роуминговый центр операторов электронного документооборота - НС ЭД - Национальная система Электронный документ 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
1С Первый Бит - БИТ.ВУЗ 6 1
ELMA 365 ECM 10 1
ELMA 365 Store 5 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 26 1
Козлов Александр 68 1
Попов Алексей 336 1
Зейтениди Наталья 26 1
Вавак Станислав 6 1
Мурашко Алексей 3 1
Иванова Марина 5 1
Серов Юрий 1 1
Овчинников Григорий 1 1
Емельянов Александр 1 1
Утышев Алексей 1 1
Крестина Юлия 2 1
Соколов Кирилл 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 817 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 98 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 93 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 26 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 211 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1904 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 2
Образование в России 2218 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6186 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3578 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 705 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4171 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 462 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3133 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2918 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 889 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1185 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2345 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 395 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6746 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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