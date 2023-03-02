«ОРЭС» управляет строительством и ремонтом электросетей с помощью новой версии «1С:Управление автотранспортом»

«Объединенные региональные электрические сети» перешли на новую версию «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ». Миграция данных выполнена с помощью разработанных компанией «1С-Рарус» механизмов переноса и сверки баз. «ОРЭС» самостоятельно поддерживает систему и планирует масштабирование на управляемые региональные компании. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «ОРЭС» («Объединенные региональные электрические сети») — региональный оператор по строительству и поддержке энергоструктуры. Компания занимается устранением аварий и вводом объектов инфраструктуры воздушных и кабельных сетей.

АО «ОРЭС-Тольятти» выступило заказчиком проекта перехода на новую версию программного продукта «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ». Развитие и поддержка используемой программы стали затруднены. Компании был недоступен доработанный функционал продукта и новые механизмы управляемых форм документов технологической платформы «1С:Предприятие 8.3».

Масштабный проект перехода на новую версию требовал много времени и профессиональных компетенций специалистов-внедренцев. Для обновления системы ИТ-служба регионального оператора электросетей обратилась к разработчику решения, компании «1С-Рарус».

Первым этапом проанализировали прошлую конфигурацию, систематизировали информацию по используемому функционалу и выполненным доработкам. Затем совместно с заказчиком тщательно отобрали функционал, необходимый предприятию.

Ретроспективные данные по работам «ОРЭС» должны храниться не менее пяти лет. Путевые листы, по которым ведется учет ГСМ, ремонтные задания и другие вводные используются при построении отчетов для министерства транспорта. Поэтому перенос информации важно сделать в полном объеме, чтобы ничего не потерять и не искать отдельные показатели в прошлой базе.

Команда «1С-Рарус» разработала механизм сверки между базами. Структура хранения информации отличается в релизах программы, при переносе данных выполнена конвертация. При моделировании проверялась корректность переноса и полнота данных. Если в результате сверки выявлялись ошибки, то процесс переноса дорабатывали и запускали заново.

Настроены интеграции с системами: «1С:Бухгалтерия предприятия»: для разнесения затрат в разрезе транспортных средств по счетам учета; «1С:Зарплата и управление персоналом»: для передачи информации по новым сотрудникам, зарплате и фактически отработанному времени; система мониторинга транспорта Fort Monitor: для сопоставления пробега по данным водителя и фактическим пробегом транспортного средства

Продукт «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» активно используют следующие сотрудники «ОРЭС»: диспетчеры: ведут учет по путевым листам, принимают заявки на транспортные средства, учитывают горюче-смазочные материалы (ГСМ), формируют отчеты по ГСМ и ведут учет износа шин; механики: ведут учет заявок на ремонт и проведение работ в собственной ремзоне; ведущий специалист: занимается учетом ремонтов в сторонних организациях, штрафами ГИБДД, утверждает нормы расхода ГСМ; экономист: закрывает месяц, формирует отчеты, распределяет затраты по счетам.

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Чтобы уверенно пользоваться новой системой, сотрудники «ОРЭС» прошли онлайн-обучение. В течение месяца консультанты «1С-Рарус» поддерживали пользователей, корректировали работу системы.

В результате выгрузки в бухгалтерию данные управленческого и бухгалтерского отчета совпали, что говорит о корректном переносе.

Григорий Овчинников, специалист производственно-технического управления «ОРЭС-Тольятти»: «Компания “1С-Рарус” помогла тольяттинским электросетям перейти на современную версию отраслевого продукта “1С:Управление автотранспортом ПРОФ”. Мы самостоятельно масштабировали проект на Владимирскую область и планируем тиражировать изменения на остальные электросетевые компании “Объединенных региональных электрических сетей”. Наша ИТ-служба ставила цель, чтобы поддержка программы осуществлялась своими силами. Появилось полное понимание, что сделано в текущей информационной базе, изменения задокументированы. При поступлении требований пользователей мы можем самостоятельно принимать решения об изменениях программы. В предыдущей программе для изменения печатной формы путевого листа требовалось до месяца согласований, в новой — три-пять дней. В перспективе хотим планировать ремонт по графикам с учетом плановой наработки транспортных средств и ввести маршрутные листы для автоматического контроля посещения аварийных объектов».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.