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Fort Telecom Fort Monitor Форт Монитор


Система Fort Monitor — программный комплекс для мониторинга автотранспорта и стационарных объектов, также развиваемый компанией Fort Telecom с 2008 года. Доступны облачная и серверная версии Fort Monitor, а также мобильное приложение, позволяющее пользователям вести онлайн-мониторинг транспорта и объектов с помощью смартфона. Программный продукт Fort Monitor   входит в Единый реестр российского ПО


12.12.2024 Китайские автопроизводители начали внедрение российской платформы сервисов для автомобилистов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
07.11.2024 Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях 1
04.10.2024 Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех 1
24.06.2024 Fort Monitor обновился до полной импортонезависимости 1
01.03.2024 Fort Monitor проводит глубокую интеграцию c терминалами Navtelecom 2
24.04.2023 «АРМО-системы» и Fort Telecom подписали соглашение о партнерстве по TFortis 1
02.03.2023 «ОРЭС» управляет строительством и ремонтом электросетей с помощью новой версии «1С:Управление автотранспортом» 1
03.02.2017 Fort Telecom представила мобильное приложение Fort Monitor Service 2
24.01.2017 Перевозка сотрудников «Татнефть-Самара» — под контролем системы Fort Monitor 1
08.12.2016 Система Fort Monitor внедрена в автопарке завода минеральной воды «Волжанка» 1
27.10.2016 Платформа Fort Monitor интегрирована с подсистемой «Путевые листы для 1С» 1
12.10.2016 Система Fort Monitor оптимизирует логистику агрохолдинга «Русское Зерно» 1
19.09.2016 «Fort Telecom» подключил школьные автобусы Башкортостана к системе «Глонасс 1
09.06.2016 Система мониторинга Fort Monitor обслуживает транспорт «Татнефти» 1
29.10.2015 Оборудование ГЛОНАСС от Fort Telecom установлено на тепловозы крупного алюминиевого завода в России 1
29.09.2015 Fort Telecom получила первый сертификат на устройство ЭРА-ГЛОНАСС 1
08.04.2015 Система мониторинга транспорта Fort решает задачи логистики агрохолдинга «Акашево» 2
25.02.2015 Система мониторинга транспорта Fort снизила затраты автопарка «Варна-Газойль» на 20% 1
30.07.2014 Fort Telecom запустил продажи терминала Fort-111 Taho 1
23.08.2013 Fort Telecom: интеграторы систем ГЛОНАСС расширяют свой бизнес услугами в области IP-видеонаблюдения 1
03.04.2013 «Форт-Телеком» запустил новый облачный web-сервис для систем мониторинга транспорта 2
18.03.2013 «Форт-Телеком» выпустил ГЛОНАСС-терминал для бюджетного контроля коммерческого транспорта 1
26.08.2008 Новая система спутникового мониторинга транспорта позволит отказаться от абонентской платы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

Fort Telecom - Форт-Телеком 40 15
8213 3
Победасофт 1 1
1С-Рарус 887 1
Piligrim 4 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
АРМО ГК 144 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Yandex - Яндекс 7340 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Татнефть 226 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Русгрэйн Холдинг - Rusgrain - Русское зерно 3 1
ОРЭС - Объединенные региональные электрические сети 1 1
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Iveco 12 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 7 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
Варна-Газойль 1 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 6
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
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Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
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Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 1
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