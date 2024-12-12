Система Fort Monitor — программный комплекс для мониторинга автотранспорта и стационарных объектов, также развиваемый компанией Fort Telecom с 2008 года. Доступны облачная и серверная версии Fort Monitor, а также мобильное приложение, позволяющее пользователям вести онлайн-мониторинг транспорта и объектов с помощью смартфона. Программный продукт Fort Monitor входит в Единый реестр российского ПО