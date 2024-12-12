Fort Telecom Fort Monitor Форт Монитор
Система Fort Monitor — программный комплекс для мониторинга автотранспорта и стационарных объектов, также развиваемый компанией Fort Telecom с 2008 года. Доступны облачная и серверная версии Fort Monitor, а также мобильное приложение, позволяющее пользователям вести онлайн-мониторинг транспорта и объектов с помощью смартфона. Программный продукт Fort Monitor входит в Единый реестр российского ПО
Fort Telecom и организации, системы, технологии, персоны:
|Fort Telecom - Форт-Телеком 40 15
|1С 8213 3
|Победасофт 1 1
|1С-Рарус 887 1
|Piligrim 4 1
|АРМО ГК - АРМО-Системы 289 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
|АРМО ГК 144 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|ГЛОНАСС АО 187 1
|Макаренко Владимир 17 6
|Осколков Дмитрий 2 2
|Алексеев Антон 32 1
|Домрачев Алексей 3 1
|Лисовой Богдан 2 1
|Баранов Иван 1 1
|Набиуллин Игорь 1 1
|Куликов Вячеслав 2 1
|Конягин Кирилл 8 1
|Шаров Евгений 1 1
|Красилов Антон 2 1
|Овчинников Григорий 1 1
|Райкевич Алексей 84 1
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