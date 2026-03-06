Разделы

"Искусственный интеллект в нефтехимии: лучшие кейсы" Алиса Мельникова, Директор по цифровым и информационным технологиям, СИБУР, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

 

 

06.03.2026 «Реглаб» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина объединяют усилия для подготовки кадров и развития технологий автоматизации 1
21.11.2025 Эксперты STAQ определили уровень внедрений IoT- и MES-платформ на российских промышленных предприятиях 1
11.11.2025 «Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем 1
21.10.2025 Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов 1
16.09.2025 Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
21.08.2025 Группа Rubytech представила финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года 1
17.06.2025 АСУ ТП «Силарон» подтвердил соответствие требованиям доверенного ПАКа 1
16.06.2025 Ученые НГУ и ВолгГТУ создали цифрового помощника разработчика эластомеров 1
03.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» начал серийное производство промышленного ПАКа «Силарон» 1
25.03.2025 Исследование «К2Тех»: более 70% российских компаний еще не перешли на отечественные СУБД 1
10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» 1
24.01.2025 Российский изобретатель проиграл в российском суде патентный спор с Apple 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
05.11.2024 Ольга Макова -

Ольга Макова, «Рексофт»: Тренд на малолюдность не означает сокращение персонала

 1
10.10.2024 Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК 1
19.07.2024 Игорь Зельдец -

Игорь Зельдец, К2Тех: Мигрировать с западных ERP-систем сложно, но необходимо

 1
26.06.2024 Холдинг «Т1»: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
19.03.2024 Нефтяники России жалуются на Минцифры в Правительство: Слишком часто меняют требования 1
12.01.2024 Индия бросилась скупать ИИ-ускорители Nvidia, которые запретили продавать в Китай 1
08.09.2023 В Москве впервые состоится профессиональная IT-конференция разработчиков в нефтегазовой отрасли Byte & Oil Conf 1
14.12.2022 Михаил Трегубенко, «Сибур»: Наша задача — за счет цифровизации увеличить долю высококвалифицированного труда 1
28.07.2022 Минэкономразвития и Минцифры проработают план внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
06.10.2021 «Сименс» и «Морнефтегазстрой» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
18.01.2021 «1С-Рарус» автоматизировала маркировку обуви в ТД «Кама» 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
24.07.2020 BASF и IntelliSense.io ускорят цифровизацию горнодобывающей промышленности 1
17.09.2019 Schneider Electric представила интеллектуально-подключаемый преобразователь частоты среднего напряжения Altivar Process 6000 1
14.06.2019 Российский рынок промышленных VR/AR-решений к 2022 году может вырасти до 18,7 млрд рублей 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 2
30.10.2018 «Крок» поможет обучать промышленный персонал с помощью виртуальной реальности 1
22.10.2018 Игорь Сергеев -

Цифровизация ради цифровизации никому не нужна

 1
27.09.2018 «Цифра» приобрела Theta Data Solutions – стартап в области промышленного ИИ 1
23.05.2018 «Цифра»: к 2019 году в России к промышленному интернету будет подключено 1.9 млн единиц оборудования 1
09.06.2016 Система мониторинга Fort Monitor обслуживает транспорт «Татнефти» 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
27.08.2013 В России создали источник «дармовой» энергии 1

