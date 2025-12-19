Разделы

Прагма

Прагма

19.12.2025 Началась ликвидация российской «дочки» Oracle 1
04.07.2023 Российская цифровая платформа для стройки Pragmacore и маркетплейс аренды строительной спецтехники Transbaza заключили партнерское соглашение 1
26.06.2023 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла инвестиции на сумму 74 млн рублей 1
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции 1
29.03.2023 «Прагма» представила масштабное обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore 1
11.08.2022 «Прагма», резидент фонда «Сколково», запустила цифровую платформу управления документацией на стройке 1
10.03.2009 «Прагма» построила ERP-систему на базе Microsoft Dynamics NAV 1
07.06.2008 CIT-research: итоги 1
10.08.2007 «Прагма» будет внедрять DocsVision 1
22.08.2005 Снабжение кавказской милиции автоматизировали на базе "1С" 1

9018 2
Прагма плюс 2 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
CIFT - Центр Информационных и Финансовых Технологий НОУ 13 1
Прагма - Тангл - Tangl 31 1
Интегра-С Консорциум 14 1
Аксус-Самара - Axus Print Service 1 1
Генезис знаний НПК 2 1
ГИВЦ Москвы 2 1
Крок - Croc 1815 1
Рексофт - Reksoft 433 1
Oracle Corporation 6875 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Комплит - Complete 107 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 1
Парус Корпорация 199 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 55 1
Летограф - Letograf 80 1
Transbaza - Технологичные перевозки 4 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 4
Администрация городского округа Самара 23 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
НААСТ - Национальная ассоциация арендодателей строительной техники 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 441 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7299 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Социальная карта - Social card 252 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 144 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 19 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Microsoft Dynamics CRM 545 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
Поляков Кирилл 19 4
Фомичев Валерий 1 1
Квитко Никита 1 1
Савинов Константин 1 1
Горб Руслан 5 1
Белькевич Андрей 25 1
Куделькин Владимир 2 1
Виттих Владимир 1 1
Мятежный Алексей 1 1
Абаньков Антон 1 1
Косяков Иван 1 1
Израйлев Иван 11 1
Маслов Олег 12 1
Голобоков Владимир 7 1
Азаров Дмитрий 9 1
Ломакин Виктор 1 1
Левитан Андрей 1 1
Чукин Сергей 1 1
Синдяшкин Павел 1 1
Лимов Дмитрий 1 1
Мамась Дмитрий 1 1
Афонасьев Дмитрий 1 1
Дроздов Алексей 3 1
Черняк Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 2
Россия - ПФО - Самарская область 1454 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Моздокский район - Моздок 48 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
МТР - Материально-технические ресурсы 67 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 189 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
