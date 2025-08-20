Разделы

Горб Руслан


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 «Контур.Диадок», Transbaza и «Авито Спецтехника» повышают прозрачность аренды спецтехники ​ 1
04.07.2023 Российская цифровая платформа для стройки Pragmacore и маркетплейс аренды строительной спецтехники Transbaza заключили партнерское соглашение 1
14.03.2017 Cargor перешла на электронный документооборот через «Контур.Диадок» 1
21.04.2011 BrightConsult автоматизировал обслуживание дисконтных карт в сети автоцентров «Резиновая подкова» 1
13.05.2010 Incadea и BrightConsult будут сотрудничать в сфере создания ИТ-решений для автобизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Горб Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 23 2
Transbaza - Технологичные перевозки 4 1
Прагма 9 1
Microsoft Corporation 25014 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1180 1
Volvo Group 14 1
Панавто 10 1
BMW Group 461 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 479 1
Volkswagen Group - VW 289 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 498 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 1
НААСТ - Национальная ассоциация арендодателей строительной техники 1 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5499 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7279 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32758 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70117 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54682 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5554 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6730 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2635 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22265 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5048 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13041 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16533 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 340 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10995 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2186 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25046 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12505 1
Microsoft Dynamics 1181 2
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 17 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 317 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Поляков Кирилл 17 1
Андреев Владислав 1 1
Козлов Константин 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 152172 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8080 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9602 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3127 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4832 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16990 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5860 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25239 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7695 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19716 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1188 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
