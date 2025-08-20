Получите все материалы CNews по ключевому слову
Горб Руслан
УПОМИНАНИЯ
Горб Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 23 2
|Transbaza - Технологичные перевозки 4 1
|Прагма 9 1
|Microsoft Corporation 25014 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1180 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 498 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 1
|Microsoft Dynamics 1181 2
|Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 17 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 317 1
|Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
|Поляков Кирилл 17 1
|Андреев Владислав 1 1
|Козлов Константин 15 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152172 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 1
