Российская цифровая платформа для стройки Pragmacore и маркетплейс аренды строительной спецтехники Transbaza заключили партнерское соглашение

В результате интеграции пользователи получат российское ПО для стройки с широким функционалом, дающее полную картину о проекте на всех этапах строительного процесса с возможностью заказа и контроля спецтехники под открытые фронта работ. Об этом CNews сообщили представители компании «Прагма».

Платформа Pragmacore компании «Прагма» (резидент Сколково) — облачная модульная система для управления строительными проектами и система Transbaza (член НААСТ, «Национальная ассоциация арендодателей строительной техники») — российская облачная система для управления арендой строительной техники, включенные в реестр российского ПО, подписали соглашение об интеграции. Пользователи платформы Pragmacore получат возможность онлайн-бронирования строительной техники у профессиональных арендных компаний. Это повысит качество планирования и управления ресурсами на площадке, а также сократит затраты на строительную технику.

Сегодня 20% затрат на стройке приходится на обеспечение проекта спецтехникой: строительные компании привлекают исполнителей и технику напрямую, и весь процесс занимает около недели. Поиск с помощью агрегатора позволяет найти технику в тот же день, а прозрачность процесса сэкономит минимум 2% бюджета.

По сравнению с традиционными форматами взаимодействия, специализированный маркетплейс дает арендатору намного больше возможностей совершения сделки: поиск исполнителя происходит быстрее и удобнее, поскольку предложения формируются только по конкретному виду услуги, и заказчику не нужно связываться с каждым потенциальным исполнителем напрямую: достаточно задать требуемые критерии поиска. Оформление сделки и всех закрывающих документов происходит в самой системе.

Кирилл Поляков, основатель и управляющий партнер компании «Прагма», сказал: «Для нас важно создать продукт, в котором крупным компаниям, генподрядчикам и даже инвесторам будет удобно работать и вести все этапы строительного проекта. Охват полного цикла работ - не главное, но существенное преимущество, ускоряющее работу и, следовательно, скорость реализации строительных проектов. Мы планируем сохранять вектор развития функционала Pragmacore и продолжить интеграции с платформами, которые работают и используются в строительных проектах».

Руслан Горб, генеральный директор Transbaza, сказал: «Миссия Transbaza – с помощью цифровых решений делать арендный бизнес легким, быстрым и эффективным. Transbaza и Pragmacore объединяют общий взгляд на цифровизацию строительной отрасли. Мы считаем, что синергия и совместное взаимодействие разработчиков ПО будет повышать качество взаимодействия всех участников строительной отрасли».

Размер рынка цифровых решений для строительной отрасли оценивается в размере 140 млрд руб., а по прогнозам к 2025 г. достигнет 178,4 млрд руб.

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Pragmacore - облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент Сколково. Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.

Transbaza - российский разработчик программного обеспечения. Программное обеспечение Transbaza зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности России (Роспатент) и включено в единый реестр российского ПО.