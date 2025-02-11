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Поляков Кирилл



11.02.2025 Pragmacore представила бесшовную систему управления строительными проектами Pragmacore 360 1
04.10.2024 Платформа Pragmacore представила масштабное обновление 1
04.07.2024 Pragmacore представила модуль предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта 1
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 1
11.07.2023 Платформа Pragmacore представила возможность быстро перераспределять ресурсы на стройке между фронтами работ 1
04.07.2023 Российская цифровая платформа для стройки Pragmacore и маркетплейс аренды строительной спецтехники Transbaza заключили партнерское соглашение 1
26.06.2023 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла инвестиции на сумму 74 млн рублей 2
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции 1
29.03.2023 «Прагма» представила масштабное обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore 1
31.05.2022 Incepta Group запустила цифровую платформу для рабочих Workforce 1
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
06.11.2018 «Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях 1
31.10.2018 «Школа умного города» расскажет столичным школьникам о современных технологиях 1
06.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу конференция по управлению финансами в группах компаний 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Поляков Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8901 4
Прагма 9 4
Ростелеком 9728 2
Крок - Croc 1777 2
Тангл - Tangl 26 2
SAP SE 5280 1
X Corp - Twitter 2847 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
GitHub 826 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Philips 2054 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 33 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Agrivita - Экопроект 1 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2906 1
Quorum - Кворум - 126 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
8254 1
Transbaza - Технологичные перевозки 3 1
Incepta Group - Инцепта Груп 1 1
Autodesk 609 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 3
Мост СК 7 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Take Wing 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Газпром нефть 620 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
Капитал ООО 4 1
Новард Рутектор 3 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Гроссмарт 6 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 4
Федеральное казначейство России 1781 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 405 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
НААСТ - Национальная ассоциация арендодателей строительной техники 1 1
Российский клуб финансовых директоров 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21220 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1154 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1498 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13579 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5048 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 367 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11992 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2960 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5289 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2264 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3886 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3342 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3177 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2143 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2943 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 865 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 526 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1486 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1457 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1702 1
Repository - Репозиторий 864 1
Управление финансами - Financial management 608 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1200 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5333 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3034 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2151 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard 15 6
Крок Шестое чувство аналитика - образовательная игра 2 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 144 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 606 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 527 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 1
СКАУТ Контроль спецтехники 11 1
Microsoft Office 3739 1
Симонов Илья 12 2
Евпалов Алексей 2 2
Дроздов Алексей 3 2
Аксаков Анатолий 155 1
Титов Борис 54 1
Петров Дмитрий 61 1
Глазьев Руслан 1 1
Аузан Александр 10 1
Касацкий Александр 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Карнаухов Алексей 1 1
Федотов Валерий 2 1
Глазьев Юрий 1 1
Гавренков Сергей 12 1
Глазьев Сергей 14 1
Поликанов Сергей 2 1
Лаврентьев Иван 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Толкачев Артем 3 1
Калихов Артем 13 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Гребенюк Алексей 11 1
Соловьев Константин 6 1
Кириллов Андрей 9 1
Урусов Алексей 4 1
Агеева Елена 3 1
Кондрашина Мария 1 1
Коростелев Алексей 3 1
Грачева Анна 1 1
Шебарова Екатерина 2 1
Нечаев Евгений 3 1
Гнездилова Ольга 1 1
Рабаев Геннадий 1 1
Лазарева Марина 1 1
Горб Руслан 4 1
Вашакмадзе Теймураз 1 1
Рабаева Лиана 1 1
Белькевич Андрей 21 1
Шинакова Наталья 2 1
Демская Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 1
Россия - ЦФО - Калужская область 985 1
Таджикистан - Республика 861 1
Россия - ЦФО - Брянская область 353 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Украина 7621 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - СФО - Кемеровская область 903 1
Европа 21791 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Беларусь - Брестская область - Брест 58 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5387 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16350 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8494 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18599 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2320 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3959 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 169 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1642 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4837 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6134 1
Английский язык 6651 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Аренда 2432 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1958 1
Лоббизм - Lobbying 93 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8072 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2910 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5023 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 298 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Царьград - телеканал 26 1
Mindsmith - Маиндсмит 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
РАН - Российская академия наук 1879 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Международный женский день - 8 марта 330 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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