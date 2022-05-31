Incepta Group запустила цифровую платформу для рабочих Workforce

Incepta Group, разработчик единой платформы для управления строительством Pragmacore, запустила экоплатформу для рабочих и заказчиков крупного строительного бизнеса — Workforce. Эта цифровая биржа труда позволяет компаниям привлекать исполнителей на проекты, а рабочим — откликаться на предложения работодателей и повышать квалификацию. Платформа может кардинальным образом изменить ситуацию с трудоустройством в промышленном секторе строительства.

Платформа Workforce представляет собой агрегатор, который связывает рабочих и заказчиков в едином цифровом пространстве. После регистрации компании публикуют вакансии, а рабочие отслеживают их в собственном интерфейсе и получают максимально адресные предложения в соответствии с заполненным профилем.

«Сейчас в стройках задействовано порядка 4,7 млн человек, при этом ощущается нехватка в 1-2 млн рабочих. Но никто не знает точного спроса и предложения. Нет цифровых решений, которые могли бы без всякого регулирования и централизованного планирования показать дефицит между отраслями и специальностями. Мы разрабатывали Workforce так, чтобы она позволяла делать производственное планирование на разные периоды. Благодаря данным сервиса заказчики могут производить расчёт стоимости трудовых ресурсов при планировании строительного проекта, зная цены на рынке», — отметил Алексей Дроздов, управляющий партнёр Incepta Group.

Компания, зарегистрировавшись на платформе, получает возможность подключить к процессу поиска и найма нового персонала нескольких своих сотрудников, присвоив им разные роли: администратор, организатор, кадровик, прораб.

Администратор появляется априори, в начале регистрации, и может назначать другие роли. Прораб формирует на платформе заявки, проводит собеседования с кандидатами, может вести в мобильном приложении табельный учёт, который также доступен специалистам, отвечающим за диспетчеризацию. В зоне ответственности кадровика всё, что связано с оформлением кадровых документов и документов первичного приема. Организатор ведёт нового работника, адаптирует его в компании и отвечает за все мобилизационные действия: доставка работника к месту производства работ, обеспечение проживанием, спецодеждой, необходимыми допусками. По завершении контракта он выполняет все действия, связанные с демобилизацией работника.

Функциональные возможности платформы позволяют каждой компании построить собственные этапы мобилизации.

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«На платформе работодатель может сделать выбор между несколькими работниками, у которых разные ожидания по заработной плате. Адресно выйти на того специалиста, который максимально отвечает требованием, обладает необходимыми аттестациями, имеет подходящие отзывы от предыдущих работодателей», — отметил Кирилл Поляков, управляющий партнер Incepta Group.

На сегодняшний день с платформой Workforce уже работает ООО «СМЦ» г. Новокузнецк (компания входит в ассоциацию строительных организаций Кемеровской области). Также платформа тестируется ещё на двух проектах. Результаты тестирования уже позволяют прогнозировать сокращение времени поиска рабочих от 2 до 4 недель. На одном из них удалось сэкономить дополнительные 3 млн руб. за счет использования сервиса и сокращения непроизводительных затрат при общей цене контракта в 15 млн руб.

На сегодняшний день в настройке Workforce сделан акцент на рабочих специальностях, в перспективе решение планируется распространить на инженерно-технический персонал.

В ближайшие несколько месяцев на платформе будет доступна электронная цифровая подпись, что позволит внедрить ещё больше функций и сделать интеграцию с другими сервисами (банками, транспортными компаниями, учебными заведениями и так далее). В начале июня приложение платформы Workforce появится в общем доступе.