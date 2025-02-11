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Прагма Pragmacore Pragmacore.Design Pragmacore.Dashboard Pragmacore Дашборд

Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд

Созданная в 2021 году облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент Сколково. Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.


11.02.2025 Pragmacore представила бесшовную систему управления строительными проектами Pragmacore 360 2
04.10.2024 Платформа Pragmacore представила масштабное обновление 1
04.07.2024 Pragmacore представила модуль предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта 1
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 2
31.01.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore представила новый модуль «Эксплуатация» для управления уже построенными объектами 1
04.10.2023 Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции 1
18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» 1
20.07.2023 Цифровая платформа для стройки Pragmacore представила новый модуль «Стройконтроль» для контроля и управления строительным процессом 1
11.07.2023 Платформа Pragmacore представила возможность быстро перераспределять ресурсы на стройке между фронтами работ 1
04.07.2023 Российская цифровая платформа для стройки Pragmacore и маркетплейс аренды строительной спецтехники Transbaza заключили партнерское соглашение 1
26.06.2023 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла инвестиции на сумму 74 млн рублей 1
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции 1
29.03.2023 «Прагма» представила масштабное обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore 1
11.08.2022 «Прагма», резидент фонда «Сколково», запустила цифровую платформу управления документацией на стройке 3
31.05.2022 Incepta Group запустила цифровую платформу для рабочих Workforce 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Прагма и организации, системы, технологии, персоны:

Прагма 9 5
Тангл - Tangl 26 4
Transbaza - Технологичные перевозки 3 1
Incepta Group - Инцепта Груп 1 1
8256 1
Autodesk 609 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 6
Оргэнергострой 6 6
Мост СК 7 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
НААСТ - Национальная ассоциация арендодателей строительной техники 1 1
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