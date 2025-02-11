Pragmacore представила бесшовную систему управления строительными проектами Pragmacore 360

Разработчик технологий для управления строительными проектами Pragmacore (малая технологическая компания «Сколково») представилбесшовную облачную экосистему Pragmacore 360. Она позволяет управлять строительными проектами на всех этапах, от проектирования и закупок материалов для строительства до ввода жилья в эксплуатацию. За счет анализа полученных данных система прогнозирует сценарии развития проектов. Это первая бесшовная система в России, объединившая в себе площадку для управления объектами и СОД (среду общих данных). Об этом CNews сообщили представители Pragmacore.

Экосистема состоит из 11 модулей, бесшовно связанных между собой: управление работами и ресурсами, стройконтроль, лазерное сканирование, исполнительная документация, предиктивная аналитика, модули финансов и эксплуатации, ценообразования и проектирования, комплектации и работы с BIM-моделями. Все они представлены на главном экране в разделе «Дашборд». Модули позволяют управлять строительными процессами на разных этапах. Например, в модуле для проектирования собраны карточки проектов, разрешительная документация, BIM-модели (Building Information Modeling, технологии, которые помогают проектировать, строить и управлять зданиями, создавать их цифровые модели) и графики проектов. Благодаря бесшовной интеграции с Tangl (облачная платформа для работы с BIM-моделями) клиент может использовать Viewer — редактор для работы с BIM.

Автоматическая синхронизация с партнерским сервисом Tangl позволяет системе получать исходные цифровые данные, такие как ведомости объемов работ и материалов, для дальнейшего управления проектом и проверять на коллизии и соответствие требованиям. Также в Pragmacore 360 есть модуль предиктивной аналитики на базе искусственного интеллекта, который обучался на более чем 300 реальных строительных проектах. Он позволяет девелоперам прогнозировать, какие строительные работы будут обеспечены материалами и оборудованием через несколько месяцев, предотвращать срывы сроков поставок, аварии и непредвиденные задержки и лучше просчитывать сроки реализации проектов.

«Для эффективного использования BIM важно, чтобы данные о проекте хранились и регулярно обновлялись в СОД (среда общих данных). Pragmacore 360 стала первой на российском рынке системой, объединяющей и СОД, и систему управления проектами, где BIM-модель является не просто картинкой, ценным источником данным на всем жизненном пути проекта. Теперь Pragmacore 360 — это бесшовная экосистема и «‎цифровое ядро»‎, имеющее полный набор необходимых систем и модулей для мониторинга, контроля, управления всего цикла строительного проекта» — сказал Кирилл Поляков, основатель цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore.

Синхронизированное управление строительными процессами доступно не только на компьютере: ее можно использовать прямо на стройке в планшете и не привязываться к рабочему месту. На сегодня продукт компании используется более чем на 600 строительных проектах общей стоимостью свыше 500 млрд руб. Среди клиентов — «Норильский Никель», СК «Мост», «Оргэнергострой» и др.