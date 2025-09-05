Получите все материалы CNews по ключевому слову
Прагма Тангл Tangl
Компания «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения, штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Участник Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». С 2020 года развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 7 500 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Прагма и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 8
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
|Белькевич Андрей 24 17
|Лобанов Алексей 4 3
|Поляков Кирилл 17 2
|Миронов Андрей 14 1
|Чеканов Василий 2 1
|Тарасенков Роман 2 1
|Судариков Владимир 1 1
|Зуев Иван 3 1
|Зейналов Давид 1 1
|Гайнутдинов Марсель 1 1
|Кукушкин Олег 9 1
|Овсянкин Роман 1 1
|Бардина Олеся 1 1
|Попов Александр 53 1
|Высоцкий Александр 3 1
|Сербин Сергей 1 1
|Архипович Мария 1 1
|Белькевич Александр 1 1
|Стрем Анастасия 1 1
|Сбитнева Любовь 1 1
|Парфентьев Николай 1 1
|Хворова Екатерина 1 1
|Дорохов Дмитрий 1 1
|Глухих Артем 5 1
|Павлов Алексей 21 1
|Митьков Владислав 1 1
|Бида Денис 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.