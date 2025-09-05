Прагма Тангл Tangl

Компания «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения, штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Участник Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». С 2020 года развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО. Бим-Кластер

