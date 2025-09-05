Разделы

Прагма Тангл Tangl

Прагма - Тангл - Tangl

Компания «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения, штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Участник Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». С 2020 года развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО.

05.09.2025 Девелопер «Голос» снизил ошибки на стадии проектирования и сократил трудозатраты на проверку моделей с помощью Tangl 2
02.07.2025 ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 2
22.05.2025 Цифровая трансформация AAG: BIM-платформа Tangl обеспечивает экономию в миллионы и сокращает трудозатраты на 200 часов 3
11.02.2025 Pragmacore представила бесшовную систему управления строительными проектами Pragmacore 360 1
10.02.2025 ГК «Самолет» выбрала Tangl для визуализации аналитики на основе BIM-данных 2
10.12.2024 Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными 2
20.11.2024 Партнерство «Базис Недвижимость» и «Тангл»: интеграция ИT-решений для повышения эффективности управления строительством 1
11.10.2024 Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 2
29.05.2024 ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value 2
22.05.2024 BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs 3
19.04.2024 Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore и облачная платформа Tangl реализовали бесшовную интеграцию 3
12.04.2024 «Тангл» и Vysotskiy consulting подписали соглашение о сотрудничестве 2
09.04.2024 UDS повысил эффективность расчетов с Tangl value 3
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 2
19.03.2024 В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели 2
20.02.2024 Решения «Тангл» будут доступны в браузере 3
25.01.2024 «Ак Барс Дом»: более 85% объемов работ можно получить из ТИМ-модели с помощью Tangl 3
18.01.2024 ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value 3
19.12.2023 «А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value 2
13.12.2023 «Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system 2
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control 2
09.11.2023 «Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей 2
04.10.2023 Российские цифровые платформы Pragmacore и Tangl завершили первый этап интеграции 1
06.09.2023 BIM-решения Tangl будут интегрированы с «1С» 1
10.08.2023 «Эталон» интегрирует ПО Tangl в собственную платформу контроля строительства 3
24.05.2023 Облачные платформы для стройки Pragmacore и Tangl подписали партнерское соглашение об интеграции 2
23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM 3
17.05.2023 Проектное бюро Р1 снижает трудозатраты BIM-отдела с помощью tangl control 2
04.05.2023 «Сбер» выбрал российскую ИТ-программу для строительной сферы 1

Прагма и организации, системы, технологии, персоны:

8754 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 1
Прагма 9 1
Эрикос-ЦСП 5 1
Vitro Software - Витро Софт 14 1
БАРС Груп 555 1
Autodesk 619 1
Базис. Недвижимость 5 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 103 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 541 2
Оргэнергострой 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 56 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 1
Атомстройкомплекс 3 1
Ак Барс Банк 274 1
Ак барс дом 2 1
Мост СК 8 1
ТДСК - Томская домостроительная компания 3 1
ТДСК - Тюменская домостроительная компания 2 1
Брусника 15 1
Группа Самолет 91 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 4
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 14 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5155 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 413 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55476 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33127 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22456 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22116 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70972 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3991 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1379 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6114 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6837 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9592 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4462 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4754 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3333 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5833 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11973 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11136 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1484 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2325 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3440 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25219 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 2
Оцифровка - Digitization 4826 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2754 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 775 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1452 1
Стресс-тестирование - Stress testing 68 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 419 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3905 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 328 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9913 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1254 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8063 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 17 4
Autodesk Revit 118 4
Microsoft Office 3894 3
Прагма - Тангл - Tangl system - Tangl control - Tangl value - Tangl space 15 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2309 2
Autodesk Forge 4 2
Эрикос-ЦСП - 1С:Смета 4 1
Microsoft Windows 16144 1
Linux OS 10657 1
Vitro Software - Vitro CAD 15 1
Группа Самолет - Самолет 10D 26 1
Белькевич Андрей 24 17
Лобанов Алексей 4 3
Поляков Кирилл 17 2
Миронов Андрей 14 1
Чеканов Василий 2 1
Тарасенков Роман 2 1
Судариков Владимир 1 1
Зуев Иван 3 1
Зейналов Давид 1 1
Гайнутдинов Марсель 1 1
Кукушкин Олег 9 1
Овсянкин Роман 1 1
Бардина Олеся 1 1
Попов Александр 53 1
Высоцкий Александр 3 1
Сербин Сергей 1 1
Архипович Мария 1 1
Белькевич Александр 1 1
Стрем Анастасия 1 1
Сбитнева Любовь 1 1
Парфентьев Николай 1 1
Хворова Екатерина 1 1
Дорохов Дмитрий 1 1
Глухих Артем 5 1
Павлов Алексей 21 1
Митьков Владислав 1 1
Бида Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153519 22
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 731 2
Россия - УФО - Свердловская область 1678 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1673 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18284 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1599 1
Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
Великобритания - Лондон 2399 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3303 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1567 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 1
Франция - Марсель 56 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 935 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5925 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9799 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54037 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17107 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2679 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3635 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50405 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31201 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3150 2
Экономический эффект 1165 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 247 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5730 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9416 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6249 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5198 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1451 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8118 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5870 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2104 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5246 1
Ведомости 1162 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3675 1
