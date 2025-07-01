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Базис. Недвижимость
Базис. Недвижимость — российская компания-разработчик программного обеспечения для автоматизации продаж недвижимости и процесса строительства, основанная в 2019 году. Основной специализацией компании является создание и вывод на рынок высокотехнологичных IT-решений для комфортной и быстрой работы в сфере строительства, эксплуатации зданий и помещений различного назначения. Компания аккредитована в Минцифры РФ и входит в реестр отечественного программного обеспечения.
УПОМИНАНИЯ
Базис. Недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:
|Тангл - Tangl 27 1
|Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Asterus - Астерус 4 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3363 1
|Apple - App Store 2946 1
|VK RuStore - Рустор 414 1
|Apple iOS 8008 1
|Глухих Артем 5 4
|Ковалев Александр 162 1
|Белькевич Андрей 22 1
|Ковалев Константин 2 1
|Верховский Игорь 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150328 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2074 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1629 1
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