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Базис. Недвижимость

Базис. Недвижимость

Базис. Недвижимость — российская компания-разработчик программного обеспечения для автоматизации продаж недвижимости и процесса строительства, основанная в 2019 году. Основной специализацией компании является создание и вывод на рынок высокотехнологичных IT-решений для комфортной и быстрой работы в сфере строительства, эксплуатации зданий и помещений различного назначения. Компания аккредитована в Минцифры РФ и входит в реестр отечественного программного обеспечения

УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Pioneer автоматизировал передачу офисов в бизнес-центре Botanica с помощью сервиса «Базис Недвижимость» 1
06.03.2025 «Базис Недвижимость» выпустила мобильное приложение для iOS 1
19.02.2025 Девелоперская компания AVA автоматизировала приемку квартир с помощью сервиса «Базис Ключи» 1
20.11.2024 Партнерство «Базис Недвижимость» и «Тангл»: интеграция ИT-решений для повышения эффективности управления строительством 1
04.04.2022 Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Базис. Недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:

Тангл - Tangl 27 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Asterus - Астерус 4 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53679 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7165 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13956 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68977 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1432 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32243 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 399 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22025 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11671 1
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 22 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 967 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8678 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10799 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12450 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13046 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3761 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4216 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 356 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 368 1
Google Play - Google Store - Android Market 3363 1
Apple - App Store 2946 1
VK RuStore - Рустор 414 1
Apple iOS 8008 1
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Ковалев Константин 2 1
Верховский Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150328 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2074 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1629 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5771 3
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 15 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5074 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
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