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Астон ГК Агро-индустриальная корпорация



28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
17.11.2022 «1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar 1
04.04.2022 Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки 1
24.03.2017 Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг» 1
25.08.2016 «Агрокомплекс» переходит на интернет от «Мегафона» 2
07.07.2016 «Мегафон» выводит на связь Сельхозперепись-2016 на Ставрополье и Дону 2
13.04.2016 По итогам 2015 г. «МегаФон» на 30 тыс. увеличил число корпоративных абонентов в Ростовской области 2
18.12.2015 «МегаФон» предоставил услуги мобильной связи группе компаний «Астон» 5
02.04.2015 Выручка Netbynet в 2014 г. превысила 5 млрд руб. 1
12.03.2015 «Мегафон» вложился в подмосковный интернет 1
24.02.2014 Inoventica предоставит «Астон Консалтингу» защищенное IaaS-решение 1
11.01.2011 Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра 1
25.05.2007 На стройплощадках Екатеринбурга устанавливают веб-камеры 2
21.12.2006 Golden Telecom купил площадку для атаки в цифровом ТВ 1
09.06.2006 Лицензионное ПО в "Астоне": шаг к IPO 4

Публикаций - 15, упоминаний - 26

Астон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8969 7
Астон консалтинг 8 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
МегаФон - Находка Телеком 9 2
МегаФон - NetByNet - Экспресс Телеком 3 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
SAP SE 5289 1
Microsoft Corporation 24684 1
8280 1
KPMG 257 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 7 1
МегаФон - NetByNet - МКОММ - Адвантэдж Телеком 3 1
МегаФон - NetByNet - Телемиг 1 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Fortland - Колангон-Оптим - Астон - Диал-Имплекс - Интервест - Медиа-инвест - Прайм-Тайм - Элкомлайн 9 1
Belmark Enterprises 2 1
Диаком 4 1
Базис. Недвижимость 1 1
Беспилотные авиационные системы 53 1
Агроэко ГК 22 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Бизон-Трейд 2 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 206 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 59 1
Инвитро - Invitro 70 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Asterus - Астерус 3 1
ОМК БЗЭМ - Белэнергомаш - Белгородский завод энергетического машиностроения 1 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
ЭнергоМашСтрой - Энергомаш-Строй 1 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4522 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 3
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7811 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 2
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8300 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8518 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9400 2
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4766 2
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Web Interface - Веб-интерфейс 1695 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 331 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 556 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 98 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 1
SAP Ariba 296 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
Qsoft amoCRM 109 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 209 1
МегаФон - NetByNet - WiFire TV 9 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
Прозоров Дмитрий 58 4
Нуралиев Борис 290 1
Черногоров Андрей 65 1
Черников Михаил 7 1
Гусинский Владимир 19 1
Старостенко Сергей 1 1
Пономарева Ольга 6 1
Радонежский Сергий 9 1
Кравченко Эдуард 1 1
Ковалев Константин 2 1
Верховский Игорь 1 1
Глухих Артем 3 1
Кирютенко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 680 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 2
Германия - Федеративная Республика 12712 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 707 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1671 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
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Украина 7636 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 817 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 860 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 1
Великобритания - Виргинские Острова 232 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 921 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 323 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
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GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4694 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4984 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4050 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1744 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 157 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1454 1
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Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 499 1
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ТелеМедиум 10 1
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