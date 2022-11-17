«1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar

Компания «1С» закрыла сделку по приобретению 28% акций компании Bidzaar. Компания Bidzaar является облачным сервисом для планирования закупок, поиска, квалификации и проведения тендеров среди контрагентов – юридических лиц. Стратегическая цель партнерства – повышение эффективности программ «1С:Предприятие» в части взаимодействия пользователей с их внешними поставщиками. Контролирующим собственником и операционным руководителем компании Bidzaar остается ее основатель Андрей Черногоров. Об этом CNews сообщили представители Bidzaar.

Борис Нуралиев, директор фирмы «1С»: «Динамично развивающаяся площадка Bidzaar смогла быстро завоевать хорошую репутацию среди российских коммерческих компаний. Благодаря сделке у пользователей продуктов “1С” появится еще более качественная функция управления закупками. Глубокую интеграцию Bidzaar в экосистему “1С” планируется провести в первом квартале 2023 г».

Андрей Черногоров, основатель Bidzaar: «Сегодня “1С” – сильный партнер для любой B2B компании в России. Мы видим, что другие продукты в экосистеме “1С” получили очень мощный и позитивный импульс от вхождения в такое партнерство, сохранив свои уникальные преимущества, я говорю о таких компаниях, как amoCRM, “Битрикс”, Smartway, “Мой cклад” – это все лидеры ИТ-рынка России в своих сегментах. Наша компания уже три года растет пятикратными темпами, а после вхождения в экосистему с “1С” мы ожидаем удвоение темпов роста и планируем до конца 2023 стать корпоративной ЭТП #1. Мы максимально разделяем принципы “1С”, а именно стремимся оказать пользу для бизнеса своих клиентов через повышение эффективности их расходов».

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Bidzaar является тендерной площадкой для корпоративных закупок нового типа с функцией подбора поставщиков алгоритмами на основе искусственного интеллекта. С точки зрения функционала, Bidzaar является полноценной заменой официально ушедшего с российского рынка решения немецкой компании SAP Ariba, которое ранее использовалось крупнейшими корпорациями. На момент сделки клиентами Bidzaar являются 315 корпоративных клиентов c совокупным оборотом 6,2 трлн. руб. Свои закупки ежедневно проводят через Bidzaar в частности: «Балтика», Ozon, «Билайн», «Детский мир», «Л’Этуаль», «Мегафон», Теле2, «АСТОН», «Петровакс фарм», DoDo Brands, «Евроцемент», INVITRO, «Рольф», «Ситилинк» и др. Годовой оборот закупок GMV на площадке в 2022 г. (run rate) составляет 65 млрд. руб. Количество зарегистрированных поставщиков – 65 тыс.

Компания «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции и поддержке компьютерных программ. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 тыс. постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 8000 фирм «1С:Франчайзи», сертифицированных на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» – решения для повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность, работу в режиме «облачного» сервиса и на мобильных устройствах.