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Петровакс Фарм НПО Petrovax Pharm
«Петровакс Фарм» – компания новых биофармацевтических решений. Продуктовый портфель включает собственные оригинальные препараты и вакцины, биотехнологические препараты, а также брендированные дженерики.
«Петровакс Фарм» – обладатель патентов в России и за рубежом на молекулы и технологии. Собственный R&D центр для проведения доклинических исследований позволяет осуществлять полный цикл разработки лекарственных средств. Современный производственный комплекс, расположенный в Московской области, действует в соответствии со стандартами GMP, ЕАЭС и EС. На предприятии осуществляется синтез фармсубстанций, выпуск стерильных и нестерильных препаратов в различных лекарственных формах. Производственные мощности «Петровакс Фарм» составляют 160 млн доз ежегодно.
СОБЫТИЯ
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Петровакс Фарм НПО и организации, системы, технологии, персоны:
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|Галаева Елена 2 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Гаттаров Руслан 144 1
|Левченко Александр 16 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Маслов Олег 12 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Головлев Павел 12 1
|Сухарев Сергей 11 1
|Кургузов Иван 7 1
|Поихало Владимир 21 1
|Казакова Валентина 6 1
|Макеев Сергей 1 1
|Гарбузов Георгий 2 1
|Тимохин Игорь 2 1
|Шахвердов Арон 1 1
|Юстус Лариса 3 1
|Рыбаков Александр 35 1
|Егоров Александр 88 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Волков Алексей 56 1
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|Батехин Сергей 7 1
|Шередин Роман 27 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
|eMarketer 206 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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