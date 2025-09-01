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Петровакс Фарм НПО Petrovax Pharm

Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm

«Петровакс Фарм» – компания новых биофармацевтических решений. Продуктовый портфель включает собственные оригинальные препараты и вакцины, биотехнологические препараты, а также брендированные дженерики.

«Петровакс Фарм» – обладатель патентов в России и за рубежом на молекулы и технологии. Собственный R&D центр для проведения доклинических исследований позволяет осуществлять полный цикл разработки лекарственных средств. Современный производственный комплекс, расположенный в Московской области, действует в соответствии со стандартами GMP, ЕАЭС и . На предприятии осуществляется синтез фармсубстанций, выпуск стерильных и нестерильных препаратов в различных лекарственных формах. Производственные мощности «Петровакс Фарм» составляют 160 млн доз ежегодно.

СОБЫТИЯ

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01.09.2025 Axelot автоматизировал управление складом компании «Петровакс Фарм» 2
05.11.2024 «Билайн» удваивает инвестиции в Eshopmedia и растущий рынок ритейл-медиа 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
17.11.2022 «1С» вошла в состав учредителей облачного сервиса автоматизации закупок Bidzaar 1
21.04.2022 «Интеррос» и «Рексофт» объявляют о стратегическом партнерстве 1
07.08.2020 Как цифровизуются лидеры российской фармацевтики 4
05.06.2017 Navicon модернизировал CRM в фармацевтический компании «Петровакс Фарм» 3
01.07.2016 CRM-система внедрена Navicon Pharma в «Петровакс Фарм» 5
29.01.2013 Защитил ли новый ФЗ персональные данные? 1
14.10.2009 В России зарегистрированы две вакцины против свиного гриппа 1

Публикаций - 11, упоминаний - 21

Петровакс Фарм НПО и организации, системы, технологии, персоны:

9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 2
Navicon - Навикон 339 2
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 17 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
KoderLine - Кодерлайн 6 1
РусГидро ИТ сервис 38 1
АртАйТи - artIT 2 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 18 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Рексофт - Reksoft 488 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
Галактика - Корпорация 1545 1
1С-Рарус 982 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Ростех - Радиозавод 70 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Solvo - Солво 36 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Газпром нефть 725 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Деловые Линии ГК 93 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 43 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
Микроген НПО 11 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
Bionorica SE - Бионорика 3 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ФосАгро 176 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Инвитро - Invitro 84 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
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Axelot WMS - Axelot YMS 89 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Navicon Pharma BI 20 2
Navicon Pharma CRM 12 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Контрагент 7 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
1С:Аналитика 30 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
1С:ЭПД 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
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Головлев Павел 12 1
Сухарев Сергей 11 1
Кургузов Иван 7 1
Поихало Владимир 21 1
Казакова Валентина 6 1
Макеев Сергей 1 1
Гарбузов Георгий 2 1
Тимохин Игорь 2 1
Шахвердов Арон 1 1
Юстус Лариса 3 1
Рыбаков Александр 35 1
Егоров Александр 88 1
Черногоров Андрей 65 1
Волков Алексей 56 1
Потанин Владимир 91 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
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Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
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Таджикистан - Республика 953 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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