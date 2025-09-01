Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm

«Петровакс Фарм» – компания новых биофармацевтических решений. Продуктовый портфель включает собственные оригинальные препараты и вакцины, биотехнологические препараты, а также брендированные дженерики.

«Петровакс Фарм» – обладатель патентов в России и за рубежом на молекулы и технологии. Собственный R&D центр для проведения доклинических исследований позволяет осуществлять полный цикл разработки лекарственных средств. Современный производственный комплекс, расположенный в Московской области, действует в соответствии со стандартами GMP, ЕАЭС и EС. На предприятии осуществляется синтез фармсубстанций, выпуск стерильных и нестерильных препаратов в различных лекарственных формах. Производственные мощности «Петровакс Фарм» составляют 160 млн доз ежегодно.